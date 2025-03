Sunt manifestații la această oră în fața sediului Biroului Electoral Central, unde la ora 13:00 Crin Antonescu, candidatul coliției de guvernare, își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

La manifestații participă atât susținători ai lui Crin Antonescu, cât și cei ai candidatului Călin Georgescu, aceștia din urmă cerând în continuare reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale din decembrie, anulate de CCR.

Pentru a preveni eventuale conflicte, jandarmii au montat garduri de protecție.

Crin Antonescu și-a dat demisia din PNL

În mai puțin de o oră, candidatul Alianței Electorale România Înainte își va depune candidatura la sediul BEC. Crin Antonescu și-a anunțat demisia din Partidul Național Liberal în cursul dimineții.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune.

Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.

BEC se reuneşte astăzi să analizeze dosarele de candidatură ale lui Călin Georgescu și Nicușor Dan

Tot azi, dar la ora 18:00, BEC urmează să analizeze dosarele de candidatură la alegerile prezidenţiale depuse de Călin Georgescu şi Nicuşor Dan.

Călin Georgescu şi-a depus vineri candidatura la alegerile prezidenţiale, din postura de independent, la Biroul Electoral Central (BEC).

În decurs de numai câteva ore, au fost depuse mai multe contestaţii privindu-l pe Călin Georgescu, atât la BEC, cât şi la CCR. O zi mai târziu, sâmbătă, CCR s-a reunit şi a respins cu unanimitate de voturi cele două contestaţii car îl vizau pe Georgescu.

