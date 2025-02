Vineri, între orele 16:30 și 19:00, când traficul era deja extrem de aglomerat, a avut loc un protest în localitatea Jucu de Mijloc, județul Cluj. Protestatarii au contestat instalarea unui parapet care le blochează accesul din Jucu către drumul național DN1C, împiedicând astfel cetățenii să iasă cu mașinile din localitate.

„Au pus parapet pe mijloc, blocând intersecția de 4 drumuri. Au lăsat doar o trecere de pietoni pe care cetățenii să iasă din localitate. Pot trece doar pe jos dacă au vreo șansă, căci mașinile circula că 100km/h. Aceasta este trecerea pe care acum o parte din cetățeni protestează, blocând traficul din ambele sensuri. Coada de mașini a fost de 15km, de la Jucu de Mijloc km 19, până în Cluj Napoca”, potrivit unui localnic prezent la protest.

Localnicii au de gând să protesteze și vinerea viitoare până ce, zic ei, acolo va fi amenajat un sens giratoriu.

„Vinerea viitoare va fi un nou protest de la 16:30 până la ora 20:00, și solicităm tuturor cetățenilor din comuna Jucu să vină la Protest, dacă doresc să avem un Sens Giratoriu așa cum ar fi normal într-o localitate din zona Metropolitana Cluj. Am propus să facă sens giratoriu dar primarul susține că nu este loc. Am măsurat și apoi am desenat o schiță și este loc de un sens giratoriu cu diametru de 14 metri si două benzi în fiecare sens și drumuri de intrare/ieșire în localitate separat + Trotuar si alee de biciclete. Sunt în total 38 de metri disponibili”, susține un locuitor din Jucu.

În decembrie primarul comunei anunța ca a făcut solicitări pentru gasirea unor soluții temorare, până ce această intersecție ar urma să fie semaforizată.

„Așa precum am convenit împreună cu conducerea DRDP Cluj, poliția rutieră a IPJ Cluj și cetățenii comunei Jucu adunați la o întâlnire spontană, generată de blocarea ieșirii principale din Jucu de Mijloc la DN1C, primăria Jucu a făcut o adresă la IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române) pentru găsirea unei soluții provizorii urgente, care să deblocheze această intersecție până la primirea avizelor necesare și autorizarea intersecției cu semaforizare, care va rezolva această problemă definitiv”, declara primarul în decembrie.

