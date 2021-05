Membrii și voluntarii Declic au organizat un protest inedit la București (vezi foto). Astfel au convins pe Ministrul Mediului, Tanczos Barna să iasă din biroul său și să discute cu protestatarii.

Citiți mai jos un fragment din comunicatul Declic.

”Ne-a ieșit exact cum ne-am propus. Ne bazam pe faptul că ineditul protestului va aduce acolo presa și exact asta s-a întâmplat. Și când e prezentă presa, mai ales televiziunile, își fac apariția și politicienii. Ministrul a coborât din birou, ne-a ascultat păsul și ne-a dat vestea pe care o așteptam.

Da, banii din PNRR pe domeniul păduri se vor folosi exact pentru ce am cerut noi la întâlnirea cu Cristian Ghinea. Monitorizare video a transporturilor de lemn și alerte satelitare care să ne spună când se taie ilegal pădurea.

Au fost 6 luni de presiune publică prin care am reușit să prevenim risipa banilor din PNRR destinați domeniului păduri. S-a renunțat la construcția cabanelor de vânătoare și se va investi în tehnologii care chiar pot salva pădurea.

Peste 50.000 de membri ai comunității Declic s-au implicat, fie că au semnat petiții, au donat pentru strategii de campanie sau au scris autorităților. Mă bucur tare mult să îți spun că a meritat efortul nostru. Dar îți mai spun că nu ne putem opri aici.

Nu este prima dată când plecăm de la Ministerul Mediului cu tolba plină de promisiuni. De fiecare dată, pentru ca aceste promisiuni să și devină realitate, a trebuit să continuăm și să creștem presiunea, să expunem minciunile și corupția.

Nu cred că o să te surprindă dacă îți spun că nu am încredere în politicieni. Așa că deja am făcut un pas în plus pentru a ne asigura că promisiunile acestea nu rămân doar promisiuni. Am dat în judecată Ministerul Mediului. Le-am cerut să pună în aplicația pentru cetățeni Inspectorul Pădurii toate funcțiile despre care legea spune că trebuie să fie publice. Printre acestea se numără alertele satelitare care urmează să fie realizate din fonduri PNRR.

Cred că un proces este exact genul de presiune de care avem nevoie pentru ca promisiunile făcute de ministrul Mediului, Tánczos Barna, să devină, în cel mai scurt timp, realitate. Dacă o să câștigăm acest proces, Ministerul va trebui să plătească daune pentru fiecare zi în care alertele satelitare nu se află în Inspectorul Pădurii, așa cum spune legea.

Acum trebuie să îți dau vestea proastă. Nu știu cum vom continua acest proces și campaniile pe păduri. Am ajuns la fundul sacului. Mai mult, am spart pușculița despre care tot amintesc uneori, adică am făcut apel la fondurile de rezervă.

Au fost 6 luni extrem de costisitoare. Am realizat clipuri video promovate pe social media pentru a arăta că nu se respectă legea cu privire la Inspectorul Pădurii, am plătit avocați și juriști, am cumpărat mascote pentru protestul de săptămâna aceasta. Și am avut multe alte cheltuieli care adunate mă fac să amețesc.

Am realizat ce ne-am propus, acum trebuie să ținem presiunea ridicată pentru a nu pierde ce am obținut. Așa că îți scriu, din nou, pentru a te întreba dacă poți contribui, lunar, la fondul de rezervă pentru continuarea campaniilor Declic de protejare a pădurilor. Acest fond de rezervă ne-a ajutat să acoperim, de fiecare dată, costurile de campanie.”

