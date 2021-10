Mâine, în fața monumentului Memorandiștilor din Cluj Napoca, antivacciniștii vor organiza un protest împotriva restricțiilor cauzate de pandemia cu Covid 19.

Am discutat cu organizatorul evenimentului, Ioana Coman, despre ce speră să obțină în urma acestui protest.

”Cea mai mare problemă este că nu se recunosc numarul real de cazuri. Care sunt cazurile active, spre exemplu?! Noi dorim ca autoritățile să nu exagereze datele și să elimine datele care crează panică. Majoritatea celor care mor au comorbidați. Deși de la inceputul crizei am spus ca sunt modalități alternative de a întări sistemul imunitar: vitamina c, zincul, aromoterapia, etc., statul nu face reclamă, spre exemplu, la sport. Singurul lucru cu care ne scot ochii e masca, despre care se știe că nu protejeaza de virusi, ci mai degraba are grija să nu se infecteze cei de lângă noi! Protestăm pentru nu vrem să ni se ia drepturile fundamentale din cauza unor viruși și că suntem obligați să participăm la un experiment fără să fim despăgubiți!”, a declarat Coman pentru Gazeta de Cluj.

Ioana Coman

Întrebată despre profesia pe care o are, Ioana coman a declarat că este inginer și că știe să interpreteze date statistice.

”In data de 23.10.2021 sunteţi invitați la o adunare publica de la orele 16.30 organizată de CETĂŢENI CIVICI din grupul „Ne aparam drepturile Cluj” coordonat de Ioana Coman, la Monumentul Memorandiştilor din Cluj-Napoca , PENTRU A TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ ASUPRA RESTRICŢIILOR IMPUSE NELEGAL, pentru că încalcă mai multe legi ale statului, inclusiv Constituția României.Asa cum spune si raportul celor de la INSP 17.50% din totalul persoanelor testate în intervalul 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, au fost persoane vaccinate. Dintre acestea, doar 8.58% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2. În perioada 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021, un număr de 28.929 persoane (0.52% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doză) au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2, după administrarea primei doze de vaccin. 60.15% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 5.38% au fost vaccinate cu Moderna, 21.00% au fost vaccinate cu Astra Zeneca și 13.47% au fost vaccinate cu Johnson&Johnson.După cum putem vedea aşa zisul vaccin împotriva Covid nu imunizează.La Cluj vom face protest si pentru ai arata domnului Andrei Caramitru (fostul consilier al preşedintelui USR Dan Barna) că noi contam. Declarația dansului ” Cine face demonstrații contra măsurilor – bătuți cu sete de jandarmi la fel cum fac italienii si francezii. Se calmează si aia rapid. Cum comunici așa ceva? Ii chemi pe responsabilii pe sănătate din sistem, OMS-ul care e in Romania, reprezentanții pe sănătate de la toate partidele, reprezentanții cultelor religioase, ai armatei, jandarmeriei, poliției.”

Luni am fost 4 femei să depunem petiţii pentru deputaţi şi ne-am trezit că suntem urmărite de jandarmi. La proteste în Cluj în general persoanele care le-au organizat au fost femei, deci să înţelegem că după mintea unora, femeile pentru opiniile pe care le au merită bătaie, pentru că aşa e în democraţie.

Alt aspect este faptul ca nu s-a prezentat un studiu de impact asupra sănătății, din care să rezulte că într-adevăr aceste măsuri luate au fundament științific și au fost adoptate în detrimentul economiei naționale și a cetățenilor români.Avocatul Poporului, instituție condusă de Renate Weber, cataloghează într-un comunicat drept ”lipsite de proporționalitate și inadecvate” un proiect de lege și unul de ordonanță de urgență prin care guvernul vrea să interzică accesul la muncă al angajaților din sistemul sanitar și cel de îngrijire socială dacă refuză vaccinarea sau testarea.

Proiectul de lege prezentat în 28 septembrie de ministrul Sănătății, Cseke Attila, prevede că angajații din sistemul medical care refuză vaccinarea anti-COVID și testarea vor avea contractul de muncă suspendat și după 30 de zile se poate ajunge la concediere.Proiectul de OUG discutat în primă lectură în ședința de guvern din 15 septembrie prevede că angajaţii din domeniul asistenţei sociale (îngrijirea bătrânilor, a copiilor, a persoanelor cu handicap) vor fi obligați să prezinte fie dovada vaccinării anti-COVID, fie săptămânal test negativ, fie dovada trecerii prin boală”, arată anunțul protestului.