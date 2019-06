Protocolul incheiat in decembrie 2016 intre Serviciul Roman de Informatii – condus de Eduard Hellvig – si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – reprezentat in acel moment de catre fostul Procuror General Augustin Lazar este in continuare in vigoare! Asta este opinia jurnalistilor de la luju.ro, avand in vedere ca nici PICCJ, nici SRI nu au facut dovada denuntarii protocolului pe care CCR l-a declarat partial neconstitutional prin Decizia nr. 26/2019, neprezentand nici azi proba ca protocolul din 2016 a fost intr-adevar denuntat.

Subiectul este extrem de actual, daca tinem cont ca marti, 18 iunie 2019, DIICOT l-a pus sub control judiciar pe Darius Valcov (fost consilier al premierului Viorica Dancila) pentru divulgarea Protocolului SRI-PICCJ din 2016. Dosarul penal fabricat fostului consilier este cat se poate de scandalos, in conditiile in care Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate prevede la art. 24 alin. 5 ca „se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime”. Iar Valcov nu a facut altceva decat sa prezinte o intelegere oculta, repetam, declarata partial neconstitutionala de CCR. Oricum: DIICOT a profitat chiar de prima ocazie ca sa se faca de ras, Curtea de Apel Bucuresti ridicandu-i definitiv lui Valcov controlul judiciar vineri, 21 iunie 2019.

PICCJ s-a facut ca nu intelege

Asa cum afirmam, PICCJ si SRI nu au prezentat pana acum nici cea mai mica proba ca protocolul a fost denuntat. Pe 29 mai 2019, Lumea Justitiei a solicitat Parchetului General si Serviciului Roman de Informatii sa ne puna la dispozitie documentele prin care a fost denuntat Protocolul SRI-PICCJ nr. 09472 (03656) din 2016. In cazul in care acest lucru nu ar fi fost posibil, rugam fiecare dintre cele doua institutii sa ne comunice numarul si data documentului prin care a fost denuntat respectivul protocol.

Pe 4 iunie, Parchetul General a incercat sa se fofileze, trimitandu-ne pe site-ul Ministerului Public. In acelasi context, institutia condusa acum de Procurorul General interimar Bogdan Licu s-a multumit sa mentioneze ca protocolul „si-a incetat efectele prin acordul partilor semnatare, acord exprimat de Serviciul Roman de Informatii printr-o adresa din data de 6 martie 2017, iar de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie printr-o adresa din data de 13 martie 2017”.

