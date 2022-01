Publicația Ziar de Cluj implineste 9 ani de existență, periodă în care a publicat sute de anchete si reportaje, aratandu-va impostura politicienilor clujeni, dezbracand Clujul de spoiala desantata a celor care s-au instapanit peste el.

Cu această ocazie, redacția Gazeta de Cluj urează „La mulți ani!” publicației Ziar de Cluj!

Azi, toata lumea are un dinte impotriva lui Boc si multi se dau rotunzi in a-i face opozitie. Cand Ziar de Cluj il critica, clujenii ne acuzau de rea intentie. Azi, ziarele locale din oras, cu foarte putine exceptii, sunt platforme de propaganda ale primariei. Ziar de Cluj a ramas acelasi stindard al criticii, scrie Ziar de Cluj.

Ne-au izolat economic ucii si metcaniucii, buzii si bocii orasului, am supravietuit fara sa ne ploconim.

Multumim putinilor prieteni care au sprijinit moral si financiar Ziar de Cluj de-a lungul anilor, se stiu ei, le multumim mai ales fiindca au fost curajosi si demni si nu au facut pe ei de frica in fata lui Boc sau a grupului de la Cluj.

La aniversar, lansam Asociatia pentru Promovarea Jurnalismului (APPJ), o platforma profesionala menita sa ii stranga alaturi pe toti ziaristii nereprezentati de papagalii de la apepece, dar, mai ales, pe jurnalistii din presa locala a Romaniei, ramasi ai nimanui, caci breasla nu mai are organizatii nationale puternice care sa o reprezinte.

„La Cluj, exista o organizatie profesionala intitulata apepece, care s-a transformat intr-un loc de joaca al intereselor marunte. La nivel national, exista UZPR, un soi de cimitir al elefantilor, in care s-au aciuat toti dinozaurii din presa comunista. In ambele organizatii am vrut sa intru ca sa muncesc, ca sa fac reforme, ca sa aduc bani. Nu s-a putut. Nu-i nimic, am infiintat Asociatia pentru Promovarea Jurnalismului (APPJ), ca sa vorbim, impreuna cu jurnalistii din Romania care vor adera la noi, despre problemele reale ale presei. Ca sa nu mai vorbeasca altii in numele nostru. Ma refer la hipsterii din presa, finantati de ambasade straine si fundatii sorosiste.

Asociatia pentru Promovarea Jurnalismului (APPJ) o sa arate breslei ce ar fi trebuit deja sa faca organizatiile profesionale existente pana acum si nu au facut. Nu numai presa locala e afectata de criza, dar si la nivel de Bucuresti exista jurnalisti platiti prost, aproape sclavagiti, izolati editorial. Patronii din presa nationala s-au transformat in niste gulere albe, la fel de cleioase ca gulerele albe ale securistilor si politicienilor pe care se prefac ca ii critica: participa la decizii secrete, se infrupta din bani publici, participa in haita la campanii de tacere sau de atac politic.

Jurnalism adevarat inca se mai face in Romania. Si ne propunem sa il promovam, ca oamenii sa faca diferenta dintre latraii de presa si cei care traiesc all-in pentru aceasta meserie”, a spus jurnalistul Liviu Alexa, presedintele APPJ si patronul publicatiei Ziar de Cluj.