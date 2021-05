Radu Flaviu, directorul adjunct de la Apele Române, și-a pierdut funcția. Conducerea instituției nu i-a mai prelungit contractul de detașare în funcție în baza căruia ocupa postul.

”Au fost niște neînțelegeri pe resurse umane, pe linia de comunicare și nu mi s-a mai prelungit contractul de detașare. Voi rămâne, cred, în cadrul instituției. Sunt inginer specialist la departamentul de investiții”, a declarat Flaviu.

El este unul dintre apropiații actualului șef al Apele Române Cluj, Valentin Avram și a contribuit, într-o oarecare măsură la ocuparea postului de către Avram.

În urmă cu ceva timp, Radu Flaviu a fost vizat de procurorii DNA care urmăreau mai multe proceduri de atribuire a unor contracte importante, derulate de Direcţia Apelor Someş-Tisa. În aceeași speță DNA investiga şi modul în care Flaviu Radu fusese numit în funcţie. El era cercetat pentru cumpărare de influenţă, într-un dosar alături de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Mircea Man.

Dar… în 2018 DNA a clasat dosarul!

”In seara zilei de 07.06.2010, folosind autoturismul de serviciu, inculpatul Radu Flaviu Bogdan Ioan s-a deplasat in municipiul Baia Mare si s-a intalnit cu inculpatul Man Mircea , presedintele in functie al Consiliului Judetean Maramures si presedintele organizatiei judetene a Partidului Democrat Liberal Maramures. In data de 07.06.2010, in jurul orelor 21.06, inculpatul Man Mircea l-a contactat telefonic pe inculpatul Oltean Ioan, discutand cu acesta despre necesitatea sustinerii inculpatului Radu Flaviu Bogdan Ioan pentru functia de director al Administratiei Bazinala de Apa Somes – Tisa Cluj Napoca. (…)

In urma vastului probatoriu administrat de organele de urmarire penala, nu s-a demonstrat, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca inculpatii Oltean Ioan si Man Mircea si-au folosit influenta sau autoritatea conferite de functiile detinute, pentru a impune desemnarea inculpatului Radu Flaviu Bogdan Ioan in functia de director intermar al Administratiei Bazinale de Apa Somes – Tisa Cluj Napoca. (…)

In ceea ce priveste infractiunea de trafic de influenta retinuta in sarcina inculpatului Oltean Ioan, respectiv infractiunile de cumparare de influenta si complicitate la cumparare de influenta retinute in sarcina inculpatilor Radu Flaviu Bogdan Ioan si Muresan Aurelian Calin, desi s-a demonstrat faptul ca, ulterior obtinerii sumei de 40.000 lei de la inculpatul Muresan Aurelian Calin, inculpatul Radu Flaviu Bogdan Ioan s-a deplasat in municipiul Bistrita si s-a intalnit cu inculpatul Oltean Ioan, in incinta sediului organizatiei judetene Bistrita Nasaud a Partidului Democrat Liberal, cu toate acestea nu s-a putut stabili, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca inculpatul Oltean Ioan a intrat efectiv in posesia sumei de 40.000 lei”, arată în ordonanța de clasare procurorul Adrian Valentin Muntean, care s-a ocupat de dosar.

Dosar penal în primăvara acestui an pentru un accident rutier

În primăvara acestui an, Flaviu s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după ce a produs un accident de circulație la Turda.

Aa intrat cu mașina pe care o conducea în mașina în care se afla medicul Monica Gavriș, chirurg oftalmolog la Spitalul Militar Cluj-Napoca, tatăl său și fiica sa, aflată la volan.

Potrivit polițiștilor clujeni, Flaviu Radu, în vârstă de 54 de ani, a ieșit duminică, cu mașina din benzinăria OMW din Turda pe DN1 E81 fără să respecte indicatorul obligatoriu la dreapta și a virat la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu.

”În urma accidentului, 3 persoane au fost transportate la UPU Turda, iar alte 3 la Spitalul Militar Cluj-Napoca, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Șoferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, au precizat polițiștii clujeni.

Ceea ce este interesant la acest accident rutier constă în faptul că Flaviu conducea o mașină care avea o legitimație a Camerei Deputaților. Nimeni nu a putut explica motivul pentru care Fostul director general adjunct de la Apele Române avea legitimația respectivă.