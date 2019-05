Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost capturat de autoritatile din Madagascar.



Conform unui comunicat de presa al Politiei Romane, Mazare a fost arestat, miercuri, pentru o perioada de 6 zile.

„Autoritatile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Politiei Romane, prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, faptul ca un cetatean roman, urmarit international pentru punerea in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 9 ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioada de 6 zile.

Politia Romana a fost in permanenta legatura cu autoritatile din Madagascar, colaborand cu acestea in vederea depistarii si arestarii persoanei urmarite international.

Persoana arestata de autoritatile din Madagascar a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti, in anul 2017, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu in forma continuata si constituire de grup infractional organizat”, se arata in document.