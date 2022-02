La raport în fața dumneavoastră!

Fiecare clujean merită să cunoască activitatea celor aleși, astfel că în această ediție vă prezentăm raportul de activitate al deputatului PNL Radu-Marin Moisin pentru perioada iulie-decembrie 2021.

Radu Moisin este membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități; membru în Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului; vicepreședinte al Comisiei de validare; președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Francează – Adunarea Națională; membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Columbia și membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Estonia. În următoarele rânduri, vă va prezenta raportul său de activitate:

1. INFRASTRUCTURĂ ȘI FONDURI EUROPENE

• Am monitorizat Plx 190/2021 prin care s-au stabilit ultimele măsuri legislative necesare ca România să poată implementa Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și am luat măsuri pentru îmbunătățirea acestuia. De la debutul acestui proiect, am fost în contact cu autoritățile locale, în mod deosebit cu specialiștii din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în scopul de a transforma propunerile acestora în amendamente. Prin urmare, precizez că toate amendamentele pe care leam depus alături de alți 6 colegi deputați din PNL au fost acceptate de Parlament, iar printre cele mai importante sunt:

• Posibilitatea ca procedurile de achiziție să înceapă mult mai repede, chiar înainte de aprobarea proiectului din PNRR, pentru a economisi timp în cadrul proiectelor complexe de infrastructură;

• Eligibilitatea proiectelor aflate în execuție, dar nefinalizate, din același considerent ca și cel expus anterior;

• Eliminarea unor documente prea birocratice și consumatoare de timp, precum avizul conform din partea Ministerului de resort, care nu se justifică pentru că ar fi dublat procedura de aprobare a proiectelor;

• Autoritățile locale vor putea participa la lucrările Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR pe subiectele legate de activitatea acestora.

2. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI DIGITALIZARE

• Am finalizat proiectul de lege privind reglementarea statutului composesoratelor, aflat în prezent în dezbatere publică și în analiza colegilor juriști din conducerea grupurilor parlamentare ale PNL;

• Am analizat situația legală a drumurilor naționale care tranzitează comunele și am creat un grup de lucru pentru identificarea de soluții legale și economice pentru realizarea de trotuare în interiorul localităților;

• În urma sesizărilor primite din partea utilizatorilor culturilor agricole care nu sunt despăgubiți, deși raportează prejudicii ori le sunt încălcate drepturile de natură patrimonială, am depus o inițiativă legislativă, alături de alți deputați PNL, care facilitează plata despăgubirilor în urma daunelor produse de fauna cinegetică, adoptată până în prezent de prima cameră sesizată (Senatul);

• Legea nr. 267/2021 – Mă bucur că pot contribui la soluțiile care au drept menire să creeze un cadru eficient de simplificare a procesului de obținere a unor servicii publice de către cetățeni. În acest sens, plenul Camerei Deputaților a adoptat în unanimitate PL-x nr.322/2021, proiect de lege la care am fost co-inițiator și prin care se interzice instituțiilor publice să solicite persoanelor fizice sau juridice copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de instituțiile statului.

• Am făcut primul pas spre o Lege a achizițiilor publice mai corectă și mai eficientă. Fiind inițiatorul principal al acestei propuneri, am lucrat personal alături de specialiști în domeniul achizițiilor publice de la București, dar și de la Cluj-Napoca, pentru ca această lege să poată simplifica procedurile în demararea proiectelor de investiții cât mai repede posibil. În acest moment, proiectul de lege este aprobat de Senat. Inițiativa are următoarele prevederi:

• Asumarea răspunderii de către statul român pentru erorile de legislație pe care le creează multiplele acte normative în materie, astfel încât, în situația unui cadru legal contradictoriu, să nu mai fie sancționate instituțiile publice de bună-credință cu amenzi care sunt plătite tot din banii cetățenilor;

• Corelarea prevederilor din legea achizițiilor publice cu cele din hotărârile de guvern subsecvente pentru a avea un cadru legal unitar și coerent;

• Rezolvarea situațiilor în care câștigătorii unor licitații mari refuzau să continue procedurile pentru fiecare componentă de lucrări, care au creat multiple blocaje în practică;

• Introducerea unor termene clare de depunere a documentelor de către ofertanți;

• Obligarea efectivă a autorităților publice să efectueze plăți directe către subcontractanții declarați, măsură ce va salva mulți antreprenori de la mari blocaje financiare.

3. JUSTIȚIE

• Am fost inițiator principal al actului normativ ce are în vedere simplificarea și digitalizarea ședințelor de judecată, PL-x nr.521/2021 ce completează OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Acest proiect l-am promis încă din campania electorală din noiembrie 2020.

Proiectul prevede ca plângerile contravenționale să fie soluționate exclusiv în ședințe de judecată online la cererea petentului și cu încuviințarea instanței de judecată.

Această lege, care va fi aplicată din anul 2022, după promulgare, va însemna o reducere substanțială a costurilor din litigiile contravenționale pentru că petenții, de regulă persoane fizice, nu vor mai trebui să străbată întreaga țară pentru a-și susține cauza la judecătoriile competente teritorial (și anume cele de la locul săvârșirii faptei). De asemenea, va însemna o economie foarte mare de timp pentru petenți, judecători, grefieri și avocați.

Proiectul adoptat nu este o soluție provizorie, precum legea în vigoare care se aplică pe perioada stării de alertă și doar în anumite situații permite ședințe la judecată online, ci o soluție definitivă, atât pe perioada pandemiei, cât și după aceasta.

• Am depus propunerea legislativă prin care, în materia contenciosului administrativ, calea de atac să fie apelul pentru a facilita o apărare mai corectă și completă pentru persoana fizică sau juridică contestatoare a unui act al unei instituții de stat.

4. SĂNĂTATE PUBLICĂ

• Pentru a combate efectele pandemiei de Covid-19, în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat, recent, soluția legală pentru sancționarea operatorilor economici care sfidează legea în mod repetat. Acest proiect de lege aduce posibilitatea aplicării sancțiunii contravenționale complementare a închiderii temporare a sediului principal sau secundar în care operatorul economic își desfășoară activitatea, respectiv 15 sau 30 zile, în condițiile în care a încălcat conștient și în mod repetat prevederile legale stabilite de Legea 55/2020 ce au drept scop prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

• Am susținut acest proiect în cadrul Comisiei Juridice, mlitând, alături de colegii din PNL, pentru adoptarea sa.

5. RELAȚIILE BILATERALE CU REPUBLICA FRANCEZĂ

• Pentru a sărbători relația strânsă dintre România și Franța, în calitate de Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera Deputaților și Adunarea Națională din Franța, am fost onorat să particip atât la Cluj, cât și la București, la mai multe evenimente organizate de prietenii noștri francezi, prilej de a discuta despre moștenirea noastră culturală comună, viitorul prosper al relațiilor româno-franceze, dar și pentru a transmite mesajul meu de implicare în consolidarea cooperării dintre România și Franța.

• În calitate de Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera Deputaților și Adunarea Națională din Franța, am prezidat reuniunea dintre domnul deputat André Chassaigne, președinte al Grupului de prietenie din Adunarea Națională Franceză, domnul deputat Jean-Marie Fievet și colegi deputați români, unde s-a discutat despre contextul nefericit al pandemiei în care ne aflam din cauza numărului ridicat de cazuri de Covid-19 în timpul valului 4 al pandemiei, fapt care a determinat cererea de activare a Mecanismului de protecție civilă al UE de către

România. Franța a răspuns pozitiv și ne-a trimis 29.030 de doze Atracurium și 60.000 de doze Midazolam, medicamente necesare tratării pacienţilor bolnavi de COVID-19 din secţiile ATI, precum și 13 tone de materiale sanitare (echipamente de protecție pentru personalul medical, ventilatoare și teste antigen).

ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ ÎN CIFRE:

• Propuneri legislative inițiate: 12

• Întrebări și interpelări: 30

• Luări de cuvânt: 6

• Declarații politice: 7

• Ședințe ale Plenului Camerei Deputaților: 36

• Ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatului: 12

• Ședințe ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități: 29 ședințe,

rapoarte și avize emise: 273

• Audiențe și întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice locale pe

teme legislative: 31