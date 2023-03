Președintele PSD Turda, Răzvan Ciortea, a început să deranjeze municipalitatea pentru că a cerut explicații pentru situația dezastruoasă în care se află orașul în care s-a născut și a copilărit. Subprefectul Clujului a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Gazeta de Cluj, unde a vorbit despre planurile pe care le are cu filiala PSD Turda, problemele cu care se confruntă turdenii și ce ar trebui să facă administrația Primăriei pentru a scoate orașul din letargie.

Gazeta de Cluj: Care sunt principalele probleme cu care Turda se confruntă în momentul de față?

Răzvan Ciortea: Orașul acesta, când eram copil, era plin de viață. Turda era un oraș muncitoresc, cu firme cunoscute la nivel european. În momentul de față, cea mai mare problemă este reprezentată de modul în care se realizează lucrările de infrastructură. Organizarea lasă de dorit, lucrările sunt întârziate. Mai mult, o altă problemă este reprezentată de datoriile pe care le are municipiul și pierderile pe care le-a înregistrat în primul trimestru. Avem bani europeni, sume consistente, dar nu se simte acest lucru, deloc, iar turdenii pot susține ceea ce spun.

Gazeta de Cluj: Dacă tot vorbim de sumele consistente venite din partea Uniunii Europene, dumneavoastră ați precizat că Turda se scaldă în noroi, chiar dacă Primăria este „bombardată” de milioane de euro. Există riscul ca orașul să piardă bani din PNRR?

Răzvan Ciortea: Evident că există acest risc. Sper să nu se ajungă aici, de aceea eu încerc să impulsionez și să determin schimbarea de atitudine la administrația locală. Din informațiile mele, există deja situații în acest gen, inclusiv procese pe rol în instanță, prin care administrația locală încearcă să amâne deznodământul. Un eșec de genul acesta ne va afecta pe toți și pe termen îndelungat. De exemplu, am vorbit cu administrația locală despre un proiect de smart city, pe care câțiva studenți, născuți în Turda, l-ar fi realizat gratuit. Credeți că i-a băgat cineva în seamă? M-am oferit de fiecare dată să ajut acolo unde pot. Un lucru pe care aș vrea să-l amintesc. Primarul a anunțat în 2019 că va aduce 200 de milioane de euro în Turda. Unde este responsabilitatea vorbelor? Un edil nu poate să spune ceea ce nu există. Turdenii se bazează pe ceea ce spune primarul. Un lucru care m-a deranjat enorm este modul în care primarul vrea să modernizeze policlinica, să pună geamuri. Medicii mi-au transmis că vrea să-i scoată de fapt afară și să meargă la privat. Unul dintre ei mi-a spus că doar prin Casa de Asigurări a avut mii de oameni care au venit la cabinetul lui. Dacă va fi scos din spital, unde vor merge oamenii? Primăria vrea să lase Turda fără atâtea specializări de dragul de a schimba geamuri? Este absurd. Nu poți să o faci pe genunchi, chiar dacă ai fonduri. Mă doare și pentru medici, dar și pentru turdeni. Chestiunile de sănătate, învățământ, sunt chestiuni de siguranță națională. Nu te joci cu așa ceva.

Este perioada perfectă pentru a accesa fonduri aproape nelimitat

Gazeta de Cluj: Ați precizat într-una dintre declarațiile dumneavoastră că vă oferiți voluntar pentru a ajuta administrația locală.

Răzvan Ciortea: Da, dar din păcate nu sunt băgat în seamă. Reamintesc, sunt bani mulți, dar sunt folosiți fără cap. De exemplu, închiderea centrului. Făcând pietonala, antreprenorii riscă să-și închidă afacerile. Oamenii mă sună în disperare că nu știu ce să facă. În momentul în care afacerile se închid, bugetul local are de suferit, este logic. Revin la închiderea centrului: prin această măsură nu va mai exista nicio parcare în centru, în spatele pieței și pe strada Libertății. Ce vor face antreprenorii? Administrația locală, în loc să îi ajute, îi strânge cu ușa mai tare. Degeaba vin eu cu soluții și propuneri, când cei de la conducere se fac că plouă. Unii cetățeni îmi reproșează că social-democrații din Consiliul Local nu își impun punctul de vedere. Lumea trebuie să înțeleagă că majoritatea cu putere de decizie sunt din PNL și UDMR. Pe ei nu i-a interesat niciodată ce spun cetățenii, consilierii locali, chiar dacă colegii mei de la PSD au încercat să-și aducă aportul cu expertiză, nimeni nu i-a băgat în seamă. Toate aceste propuneri au fost respinse pe bandă rulantă de PNL și UDMR. Am înțeles, suntem în opoziție, dar dacă prezinți un amendament bun care e clar că va crește calitatea vieții, ar trebui să fie băgat în seamă. Consider că abordarea aceasta nu este corectă.

Lupta noastră, a celor care fac administrație publică, nu trebuie să fie de orgolii ci pentru binele turdenilor

Gazeta de Cluj: Încă de anul trecut ați început să vorbiți, în spațiul public, despre problemele orașului Turda. În acest sens ați organizat o conferință, „Respect pentru Turda”, la care au participat peste 500 de persoane. Care au fost principalele subiecte discutate și care este planul PSD Turda privind, vă citez, „lupta împotriva inegalității sociale, sărăciei și infrastructurii din oraș”?

Răzvan Ciortea: Conferința s-a axat pe problema relației cu cetățeanul și am pornit de la premisa că avem acest respect față de turdeni, motiv pentru care trebuie găsite soluții urgente pentru problemele cu care se confruntă. Nu poți lua decizii majore fără a avea o consultare activă și directă cu populația. Sunt trist că turdenii nu prea sunt băgați în seamă de administrația locală și sunt nevoiți să suporte efectele acestei guvernări locale care îi tratează cu o totală lipsă de respect. Problemele de inegalitate socială, sărăcie și infrastructură precară se pot rezolva relativ ușor, dar toate acestea pornesc de la atitudine de respect pe care trebuie să o ai. Ca paranteză, scopul acelor așa-zise petreceri de care mă acuză PNL Turda a fost să cunosc exact miezul problemei direct de la turdeni. E logic, dacă omul vede că ai deschidere față de el, acesta se destăinuie în fața ta. Totul trebuie făcut transparent și cu niște profesioniști care să vină cu soluții la fiecare problemă. Ceea ce au făcut cei de la PNL Turda, postând acea imagine, mă amuză. Cum am spus și Facebook, le mulțumesc pentru colajul fotografic.

Administrația locală nu funcționează pe principiul „așa vreau eu” ci pe principiul dialogului

Gazeta de Cluj: La conferința de care am menționat, dumneavoastră ați spus că „Turda este probabil în pragul falimentului.” La ce ați făcut referire?

Răzvan Ciortea: Turda este într-o situație delicată din punct de vedere a gestionării bugetului de venituri și cheltuieli. Există datorii destul de însemnate față de diverse terțe părți. Vreau să vă amintesc despre procesul pe care primăria Turda îl are cu STP Alba-Iulia, unde datoriile se ridică la câteva milioane de euro. S-a pornit de la o datorie mică și s-a ajuns de aproape 10 ori datoria în prezent. Sentința judecătorească a fost definitivă și irevocabilă: primăria trebuie să plătească. La finalul trimestrului 3, anul precedent, deficitul secțiunii de funcționare era de 5,3 milioane de lei, iar plățile restante erau de 8,2 milioane de lei. Se pierd o grămadă de bani și v-am prezentat doar o parte din ce se întâmplă. Companiile fug de Primărie și nu mă surprinde acest lucru. Pe de altă parte, angajații primăriei sunt foarte buni profesioniști, dar părerea mea este că sunt conduși prost, iar părerea lor nu contează.

Gazeta de Cluj: Dacă tot ați vorbit de companii. Pe 26 ianuarie, dumneavoastră ați dat curs invitației companiei Supercom, în cadrul căruia s-a prezentat flota pentru colectarea deșeurilor din județul Cluj. La doar câteva zile, mai multe străzi din orașul Cluj-Napoca au fost înghițite de gunoaie, iar sute de cetățeni au criticat în termeni duri modul în care această companie își face treaba. Care este situația la Turda?

Răzvan Ciortea: Situația la Turda e similară cu cea din Cluj-Napoca. Nu pot să nu remarc că cei de la Supercom au o flotă impresionantă, dar există foarte multe probleme care au condus la unele nemulțumiri din partea populației. În momentul semnării contractului, președintele Alin Tișe spunea că tarifele vor fi mai mici decât cele existente anterior. Aceste valori nu au fost aplicate niciodată, iar tarifele sunt de trei ori mai mari decât cele care erau înainte la începutul semnării contractului. O altă problemă e legată de faptul că s-a anunțat că fiecare plătește pentru cât aruncă. În realitate nu există niciun proces de cântărire pentru a se respecta contractul respectiv. În acest moment, facturarea se face printr-o împărțire a totalului gunoiului colectat și depozitat, raportat la numărul celor care au contracte de salubritate. Cred că există o problemă internă. Consilierii PSD Turda nu au votat solicitarea de majorare a tarifelor la salubritate. Din câte am înțeles, Supercom a ridicat prețurile pentru că administrația locală ar fi majorat prețul la concesionarea unde sunt depozitate pubelele. O adevărată nebunie.

Gazeta de Cluj: Ați vorbit pe parcursul acestui interviu despre dialogul pe care politicianul trebuie să îl aibă cu cetățeanul, lucru despre care și Vasile Dîncu a povestit pentru ziarul nostru în urma unei discuții avute cu dânsul. Mai mult, fostul ministru al Apărării a precizat că PSD Turda are foarte mulți membri noi și există revigorări importante la Dej, Câmpia Turzii și Huedin. De ce acum doar, înaintea rotativei guvernamentale, mulți politicieni au decis să vină în filiala pe care o conduceți?

Răzvan Ciortea: Filiala PSD Turda s-a reconstruit de la zero. Eu când am preluat conducerea la finele anului 2019 nu mai era niciun membru. Toți au plecat. A fost o muncă titanică să-i adun și să creăm una dintre cele mai puternice organizații din județul Cluj. Am o foarte bună colaborare cu președintele Alexandru Cordoș. PSD Cluj trebuie să beneficieze de echilibrul dânsului. Repet, am avut posibilitatea să pun oameni competenți în partid și îmi asum rezultatele de la alegerile din 2024 pentru că nu am scuză. Mă onorează că foarte mulți membri de la nivel central vin la filiala din Turda și se interesează de situația de aici. Un om ca profesorul universitar Vasile Dîncu ne sprijină în tot ce facem și sper că la această rotativă să avem un ministru din Cluj. Domnul profesor ar fi cel mai potrivit, părerea mea. Relația foarte bună cu conducerea centrală este rezultatul faptului că încerc să mă implic cât mai mult. Cu siguranță dorim politic să câștigăm Turda și sperăm să facem o figură frumoasă și la Dej. Și acolo s-a reconstruit aproape de la zero, dar filiala a rămas cumva unită, nu ca la Turda, ceea ce mă bucură. Suntem o comunitate, cu bune cu rele, dar trebuie să facem ceea ce este bine pentru cetățeni. Mă repet, beneficiem de sprijin din partea conducerii județene, a profesorului universitar Dîncu și a colegilor din țară. Vreau să le mulțumesc, cu ocazia asta.

Filiala PSD Turda este pregătită să preia conducerea primăriei

Gazeta de Cluj: Vedeți PSD Turda la conducerea primăriei la alegerile din 2024?

Răzvan Ciortea: Este tot mai evident că PSD va câștiga alegerile la nivel național. Viitorul primar PSD Turda ar putea beneficia de o relație mai mult decât instituțională cu guvernul. Eu am încercat să demonstrez că pot să fac și din acest motiv sunt susținut din toate părțile. Dacă vom câștiga alegerile, tocmai prin cifrele pe care le-am prezentat mai sus cât e deficitul Turzii și nu ajung banii pentru dezvoltare, ești direct legat de ceea ce înseamnă Guvern. Fără un sprijin guvernamental, cred că ,nimeni nu poate rezolva mare lucru. Avem nevoie unii de alții pentru a merge mai departe. Nu poți face nimic de unul singur.