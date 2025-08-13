Deputatul PSD Răzvan Ciortea a transmis un mesaj ferm privind respectarea Acordului politic din cadrul Coaliției de guvernare. Acesta a subliniat că nicio decizie majoră nu ar trebui luată fără consens, iar ignorarea acestui principiu ar putea determina PSD să își retragă sprijinul pentru guvernare.

„PSD nu va accepta ca Acordul politic din Coaliție să fie încălcat. Nicio decizie majoră nu va trece fără consens – iar dacă acest principiu este ignorat, participarea noastră la guvernare nu mai are sens”, a declarat Ciortea.

Acesta a adăugat că investițiile locale și naționale sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților și nu pot fi puse în pericol prin măsuri pripite. „Investițiile înseamnă locuri de muncă, dezvoltare și un viitor mai bun pentru comunități. Tăierile oarbe lovesc direct în aceste șanse, iar PSD nu va gira astfel de decizii”, a afirmat deputatul.

În ceea ce privește reformele, Răzvan Ciortea a declarat că partidul susține eliminarea privilegiilor și promovarea echității sociale, dar se opune măsurilor fiscale sau administrative luate fără o analiză serioasă și fără consultarea celor afectați.

„Reformele se fac cu mintea limpede, nu cu toporul. Iar PSD își va apăra principiile, chiar dacă asta înseamnă să iasă de la guvernare”, a concluzionat social-democratul.

