Unul dintre cei mai titrați consilieri ai politicienilor români din Parlamentul European este Răzvan Hoinaru. El este ”împărțit” de europarlamentarii de dreapta, printre care se numără și clujenii Rareș Bogdan sau Daniel Buda, care fac chetă pentru a-i plăti lui Hoinaru salariul. Legăturile lui Hoinaru duc până la Andrei Hrebenciuc sau Cristian Socol, cel care a creionat politica fiscală a guvernului actual.

În perioada 2010 – 2012 Hoinaru a urmat cursurile SNSPA. În rest, este școlit în afara țării. A urmat câte un curs de specializare în economie și relații politice la universitățile Oxford și Harvard.

Practic, cariera lui constă în activitatea pe care o derulează la Parlamentul European fiind interfața dintre Partidul Popular European(PPE) și parlamentarii români de dreapta. Una dintre funcțiile de vicepreședinte al PPE este ocupată Ana Boagiu, fost ministru al integrării și transporturilor, făcând parte și din cadrul Guvernului Boc.

Europarlamentarul clujean Rareș Bogdan, care beneficiază de serviciile consilierului Răzvan Hoinaru, spune că acesta este plătit de fiecare politician român de dreapta din Parlamentul European cu aproximativ 200 – 300 de euro/lună.

”Răzvan Hoinaru este consilierul întregului grup de românesc de europarlamentari PPE. Fiecare dintre noi îl plătim cu aproximativ 200 – 300 de euro. El va mai sta în această poziție aproximativ jumătate de an, până instruiește pe altcineva, pentru că se va muta în cadrul administrației parlamentare. Nu știm exact cine va fi înlocuitorul lui, dar este posibil să fie unul dintre Radu Negrea, Nicu Banda sau Eleonora Covaci, care au foarte multă experiență în Parlamentul European. Este nevoie de foarte multă experiență pentru acest post. Din câte îmi amintesc el a fost adus în parlament de Oana Antonescu și, ulterior, a fost promovat și de Theodor Stolojan”, explică politicianul clujean.

Colaboratorii lui Hoinaru

Răzvan Hoinaru colaborează în cadrul unor articole economice alături de finanțiști precum George Marian Stefan sau Alexandru Coita.

George Marian face parte dintr-un grup de economiști precum Aura Gabriela Socol, Andrei Hrebenciuc sau Anca Paraschiv, cadre didactice la Facultatea de Științe Economice București.

Aura Socol este soția lui Cristian Socol, care, până de curând, a fost șeful departamentului de politici fiscal-bugetare al PSD și fost consilier pe probleme economice al lui Victor Ponta. Soția lui a fost numită în 2017, pentru un mandat de cinci ani, în funcția de reprezentant al ASF în cadrul Oficiului pentru Spălarea Banilor. Practic, politica bugetară a Guvernului Dăncilă este creionată de Socol.

Cristian Socol este, după spusele lui Viorel Hrebenciuc, mentorul lui Andrei Hrebenciuc, fiul lui. În stenogramele din dosarul de urmărire penală, Viorel Hrebenciuc vorbeşte despre Cristian Socol când îl sună pentru a se interesa de postul unei funcţionare de la Fondul de Contragarantare: “Este consilierul premierului pe economic, e copil de-al meu. L-a crescut pe Andrei (Andrei Hrebenciuc, n.red.), l-a adus asistentul lui în primul an, e din familie cum ar veni”, arată interceptările din dosar.

Stefan George Marian a fost consilier de stat la Ministerul Economiei în biroul lui Manuel Costescu. Potrivit declarației de avere și interese, Marian nu este căsătorit, nu are nicio locuință, mașină, bunuri sau conturi deschise, în afară de venitul de la Ministerul Economiei. Documentul arată că, pe tot parcursul anului 2016 el a câștigat aproape 13.000 de lei, cu alte cuvinte, omul s-a descurcat în anul respectiv cu aproape 1.000 de lei pe lună!

Costescu a fost ales deputat în 2016, dar după un an a demisionat din motive familiale. Fostul deputat este și el școlit la Harvard și a fost director executiv la JP Morgan’s London, una dintre cele mai importante instituții financiare din occident. Costescu face parte din Institutul Aspen, condus de Mircea Geoană, Florin Pogonaru și Mariana Gheorghe, până anul trecut, CEO al OMV Petrom. Din acest club mai face parte și Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova și liderul grupului de investiții Fribourg Capital.

Reprezentantul României în PPE pe bani europeni

Începând din decembrie 1994, Anca Boagiu a lucrat ca asistent al directorului general al companiei S.E.Co.L. Sp.A (Italia), în cadrul contractelor de „Reabilitare a DN 38 și 39” finanțate de Banca Mondială. În iulie 1995, devine diriginte de șantier în cadrul aceleiași companii, având ca principale sarcini supervizarea execuției lucrărilor, conform normelor internaționale, ca reprezentant al contractorului internațional în cadrul lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor naționale DN38 și DN39 din cadrul primului „Program de Reabilitare a drumurilor naționale” finanțat de Banca Mondială.

În februarie 1996, se angajează ca expert în cadrul Serviciului de contractare la Administrația Națională a Drumurilor – Direcția „Programe cu finanțare externă”, având ca atribuții atragerea finanțărilor și realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor pentru programele II, III și IV, precum și de autostrăzi.

Anca Boagiu a fost transferată, în mai 1997, în funcția de expert achiziții în cadrul Programelor PHARE Multi-țări de facilitare a tranzitului și modernizare a punctelor de trecere a frontierei la Direcția Generală de Relații Financiare Externe – Unitatea de Management a Programelor PHARE, din cadrul Ministerului Transporturilor. În această calitate, s-a ocupat de identificarea proiectelor eligibile a fi finanțate prin programele PHARE; pregătirea acordurilor de finanțare, a licitațiilor, realizarea lucrărilor și monitorizarea acestora.

Din mai 1999, a deținut funcția de Director – administrator al proiectelor cu finanțare externă, în cadrul Unității de Management al Proiectelor de Reformă Economică și de acoperire a costurilor sociale ale reformei, având ca atribuții în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Privat (PSALI), finanțat de către Banca Mondială

Anca Boagiu a urmat o serie de cursuri de specializare în domeniul managementului proiectelor, dintre care menționăm următoarele: un curs internațional privind ”Pregătirea, evaluarea, monitorizarea și auditarea proiectelor cu finanțare internațională” (Cairo, 1997); un curs privind Sistemul de Implementare Descentralizată PHARE – Metode de achiziție FIDIC a proiectelor de lucrări publice (București, 1998); un curs regional intensiv privind “Evaluarea economică a proiectelor din domeniul transporturilor” (Sofia, 1999); un curs de specializare în management pentru liderii din executivul României (Crotonville, SUA, 2000) și un curs de instruire a tinerilor politicieni în structurile Parlamentului European (Bruxelles, 2002).

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obțină un punct de vedere din partea Ancăi Boagiu, dar nu a răspuns apelurilor telefonice.

Consilierii europarlamentarilor clujeni

Rareș Bogdan (PNL) i-a numit în funcțiile de consilieri pe Călina Berceanu (fostul editor al emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV), Monica Oprincescu (fost consilier al europarlamentarului Traian Ungureanu), Elisabeta Covaci (consilier parlamentar pentru Cristian Bușoi), și pe Răzvan Hoinaru, de la cabinetele lui Traian Băsescu și Vasile Blaga.

Daniel Buda (PNL) l-a păstrat în funcție pe Laurențiu Gavra, și i-a angajat pe Andreea Voicu (fost consilier al liderului de grup PNL din Camera Deputaților), plus același Răzvan Hoinaru de la cabinetele lui Traian Băsescu, Vasile Blaga și Rareș Bogdan.

Pasionat de Securitate

Unul dintre colaboratorii frecvenți de-ai lui Răzvan Hoinaru este Alexandru Coita, o figură prezentă în mass-media. Sunt diplomat și economist”, a spus el, adăugând: „M-am pregătit pentru o carieră în diplomație. Am fost pasionat toată viața, încă de când eram mic, de relațiile internaționale, politică externă. Am obținut diplome de facultate și master în aceste domenii. Am studiat economia internațională și am obținut un doctorat în Securitate. Aceasta e pasiunea mea și domeniul la care mă pricep”. Explică el într-un interviu publicat de DCNews.ro.

Între 2003 și 2006, Coita a lucrat la Natiunile Unite, după aceea a fost consilier pe probleme de politică externă la Camera Deputaților, a ajuns consilier în Parlamentul European și, ulterior, consilier al fostului Ministru al Transporturilor Alexandru Nazăre din Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Coita a mai lucrat ca şi consilier pentru afaceri europene şi externe al preşedintelui Camerei Deputaților, Roberta Anastase, în intervalul 2009-2010, şi ca analist financiar în domeniul fondurilor europene la firma Destiny Funds SRL. Societatea este deținută de Pawel Sendrowski, reprezentantul Fundației de Susținere a Agriculturii Poloneze.