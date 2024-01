Realitatea augmentată – liantul de legătură între universul virtual și

realitate în jocurile pe mobil

Pentru jucătorii pe mobil, realitatea augmentată se prezintă ca un element de legătură între

două lumi suprapuse – virtuală și reală. Termenul de realitate virtuală a fost conceput în

1990, dar primul dispozitiv cu atribute AR a fost inventat în 1968. În anul 2000, jucătorii au

avut la dispoziție și primul joc bazat pe realitate augmentate, AR Quake, dar Pokemon GO

(2016) este jocul care a adus realitatea augmentată în atenția jucătorilor de jocuri pe mobil.

În 2024, realitatea augmentată este utilizată în mai multe domenii care au legătură cu

jocurile. Printre acestea se numără și jocurile de noroc de pe platformele dedicate de

cazinou, precum cazinoul GGbet din România, unde jucătorii beneficiază de o experiență

apropiată de cea din locațiile terestre. Cifrată la 32 miliarde dolari în 2023, în următorii ani,

industria AR va genera venituri de până la 58 miliarde dolari.

Cum funcționează realitatea augmentată la jocurile pe mobil?

Jocurile pentru mobil care se bazează pe AR implică suprapunerea personajelor virtuale pe

planuri reale. Astfel, tehnologia de realitate augmentată face posibilă interacțiunea dintre

dispozitivul jucătorului, software și realitate într-un mod care permite interacțiunea

coordonată a acestora. Chiar dacă este doar un joc, mediul în care se desfășoară jocul este

unul real, tangibil de către jucător, dar nu și de personajele din joc. Acestea doar

interacționează virtual cu mediul înconjurător real, fără să îl modifice în vreun fel din punct

de vedere fizic, doar modulându-se după acesta sau acoperindu-l.

Rolul realității augmentate la jocurile pe mobil este de a-i oferi jucătorului informații

senzoriale, efecte audio și elemente vizuale pe care le suprapune mediului real. Pentru a

funcționa la parametrii corespunzători, dispozitivul mobil trebuie să dispună de GPS, cameră

foto, giroscop și diverși senzori. Jocurile sunt scrise în programe 3D speciale, care încep să

execute codul în momentul în care sunt recepționate informații de la dispozitiv. Jucătorului,

prin intermediul interfeței jocului, încep să îi fie furnizate imagini care se suprapun cu planul

real și care permit interacțiunea acestuia cu jocul.

Cum influențează realitatea augmentată experiența jucătorilor pe mobil?

În 2023, piața jocurilor pe mobil se ridică la o valoare de 189.5 miliarde dolari, iar pentru

2024 se prefigurează venituri cifrate la 201.7 miliarde dolari. Ponderea jocurilor mobile

bazate pe realitatea augmentată a fost de 11.9 miliarde dolari în 2023, iar până în 2028 se

estimează că va ajunge la 43.1 miliarde dolari. Aceste cifre ilustrează popularitatea în

creștere a acestei categorii de jocuri, care îi atrag din ce în ce mai mult pe jucători. Printre

argumentele în favoarea jocurilor AR pe mobil se evidențiază nivelul ridicat al experienței

oferit de acest tip de jocuri. Posibilitatea de a face parte din joc este una dintre marile

dorințe ale jucătorilor, iar jocurile cu realitate augmentată le oferă acest lucru.

Sunt mult mai dinamice și mai captivante decât alte genuri de jocuri, îi implică mult mai mult

pe jucători și are efecte benefice asupra dezoltării atenției și capacității de interpretare a

jucătorilor. În plus, îi ajută pe aceștia să ia deciziile mai rapid și într-un mod mult mai

asumat. Alături de acest beneficiu, pe lista avantajelor oferite de jocurile AR se numără și:

● Îmbunătățirea interacțiunii sociale – jocurile cu realitate augmentată implică

activități de grup, partajarea de obiecte și conexiuni la nivel real – cel mai elocvent

exemplu de joc în acest sens este Pokemon GO;

● Învățarea în mișcare – unele jocuri și aplicații AR le permit jucătorilor să exploreze

locații 3D ale unor așezări străvechi sau să descopere culturi străine, ceea ce îi ajută

să-și dezvolte nivelul de cunoștințe;

● Dezvoltarea anumitor abilități – orientarea în spațiu se îmbunătățește atunci când

jucătorii joacă astfel de jocuri ce sunt bazate pe realitatea augmentată.

Folosirea gesturilor și a mișcărilor în cadrul acestor jocuri permite trecerea la un nou nivel în

ceea ce privește controlul din jocurile pe mobil. Jucătorii nu mai folosesc funcțiile tactile, ci

își utilizează mâinile pe post de controller în jocul pe care îl joacă.

Top jocuri pentru mobil care folosesc realitatea augmentată

Producătorii de software pentru iOS și Android au intuit potențialul de dezvoltare al

sectorului de jocuri AR. De aceea, în ultimii ani, începând cu 2016, atunci când Pokemon GO

s-a dovedit a fi un succes colosal, au fost lansate numeroase titluri AR, care au captivat

atenția jucătorilor. Printre cele mai bune cotate jocuri mobile AR de jucat în 2024 se

evidențiază:

● Zombies, Run

● Angry Birds AR – Isle of Pigs

● Jurrasic World Alive

● Knightfall AR

● AR Sports Basketball

● Sling Shot AR

● AR Cat

Calitatea jocurilor și aplicațiilor cu realitate augmentată este în creștere pe măsură ce sunt

dezvoltate configurații mai puternice pentru telefoanele mobile. De aceea, în următorii ani

se prefigurează o avalanșă de noi titluri de jocuri AR pentru mobil, mai ales că numărul

jucătorilor pe mobil va depăși cifra de 3 miliarde în 2024.

Sursa forto : https://playtech.ro/