În vederea realizării Culoarului de Mobilitate Nord, un proiect major de infrastructură ce vizează conectarea zonelor estice ale orașului cu cartierele industriale și nodurile de transport din jurul Pasajului IRA, Primăria Cluj-Napoca continuă demersurile pentru a face un nou pas înainte.

Potrivit licitatia.ro, termenul-limită pentru depunerea ofertelor în vederea atribuirii contractului de consultanță pentru realizarea primei etape de exproprieri este 8 august 2025, ora 13:00.

Contractul vizează servicii de consultanță în domeniul evaluării, necesare pentru aplicarea Legii 255/2010 privind exproprierile, și acoperă două tronsoane esențiale din viitorul culoar:

Obiectul 1: Strada Câmpul Pâinii, de la Someș până la intersecția cu strada Paris (km 0+000 – 0+625);

Obiectul 7: Strada Câmpul Pâinii, între intersecția cu strada Fabricii de Zahăr și Pasajul IRA (km 2+169 – 3+334).

Ambele tronsoane sunt parte integrantă din proiectul mai amplu intitulat „Culoar Mobilitate Nord – Pod Oașului-Răsăritului – străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod IRA”, care urmărește fluidizarea traficului și încurajarea mobilității alternative în nordul orașului.

Valoarea estimată a contractului este de 255.000 de lei, iar atribuirea se va face pe criteriul prețului cel mai scăzut, cu condiția respectării cerințelor din caietul de sarcini. Plata către prestator se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea facturii.

