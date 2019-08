Platourile de melamina sunt platourile folosite in HoReCa la servirea preparatelor. Ele sunt rezistente, sunt destul de usoare pentru aspectul pe care il au, sunt versatile si dau un aspect interesant meselor si bufetelor. Pe langa aspectul deosebit, ele sunt si usor de spalat la masina de spalat vase si pot sa reziste pana la 70 de grade Celsius. Culorile in care se gasesc sunt negru, gri, imitatie de lemn sau alb. Formele lor sunt dreptunghiulare, de tip bol patrat sau platou rotund, cu aspect de tigaie, castron care are manere, scoica. Ele sunt frumoase si pot sa fie folosite in multe combinatii pentru a pregati o masa cu aspect atractiv. Iata cateva dintre metodele in care pot sa fie asortate si aranjate aceste vase si platouri din melamina:

In bufetul suedez

In cadrul bufetului suedez ele pot sa fie pline de mancare diversa, fiind amplasate de-a lungul meselor si pe orizontala si pe verticala. Astfel ca sunt anumite platouri care pot sa fie puse pe suport special si sa fie vizibile mult mai bine. Se pot combina forme diferite si marimi diverse, insa in cadrul bufetului suedez este mai bine sa se aleaga marimile mai mari care sa cuprinda mai multa cantitate de mancare. De asemenea pentru diversitate si estetica se pot pune de exemplu boluri si platouri scoica negre, iar mancarea sa fie colorata. Se va forma astfel un contrast care ajuta din punct de vedere vizual. Pe partea de bufet care este ridicata pe suport se pot folosi platourile dreptunghiulare, pe care se pot pune bucati de sushi, bucati de carne feliata sau aperitive. In cele de jos de tip scoica de exemplu pot sa fie puse salate, legume tocate sau feluri principale cu sos. Intre platouri pot sa stea mici boluri cu elemente de decor sau cu saratele, fistic, curmale sau caju.

In restaurant la servirea burgerului

Pentru burgeri, specialitate ceruta des si gasita in forme diverse, platourile dreptunghiulare pot sa fie baza pe care este pus preparatul principal, iar intr-o parte poate sa fie pus un bol mic de melamina cu salata, in partea opusa stand un suport mai inalt cu cartofi prajiti. Suportul poate sa fie din inox cu maner sau in forma de galetusa. De asemenea se poate alege varianta unei mici pubele pentru o varianta vesela sau a unui suport din inox ce pare a fi din cupru pentru un plus de eleganta. Aceasta combinatie cu siguranta ca va atrage atentia clientilor care doresc o experienta frumoasa estetic.

In restaurant la servirea pastelor

Pentru paste pot sa fie utilizate bolurile din melamina de tip scoica, care sunt cu forma organice, eleganta si speciala. In ele se poate pune preparatul principal, iar langa se pot aduce alte boluri mici cu sosuri puse pe un platou simplu lung. Pastele vor parea un fel de mancare de lux, iar intreaga servire va fi apreciata negresit!

Prezentarea sosurilor si platourilor cu carne

Exista in multe restaurante varianta de a comanda platouri pentru mai multe persoane care sa includa carne de diverse tipuri, cateva legume si branzeturi, iar langa sa fie servite sosuri. Pentru aceasta varianta se pot alege platourile din melamina mari de tip imitatie de lemn care sa aduca preparatele intr-o zona naturala, poate chiar rustica. Sosurile pot sa vina in boluri foarte mici aliniate pe platou lung de melamina. Se poate alege chiar varianta de a pune branzeturile si legumele pe un alt platou de o marime diferita pentru un aspect mai plin.

Pentru a vedea oferta de platouri de melamina de diverse forme si culori si de vase din acelasi material, se poate vizita pagina urmatoare: https://rosehome.ro/sectiune/servire-masa/platouri-si-vase-de-melamina/.