Într-o postare pe Facebook, fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan, una dintre victimele fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi, a relatat întâlnirea pe care a avut-o cu aceasta la un schit din Capitală.

„Aseară însă am învățat o lecție dumnezeiască, lecție venită din partea soției mele. Fiind de felul ei o persoană cu profunde convingeri religioase, aseară a mers la un schit din mijlocul Bucureștiului, pentru a se ruga Domnului, pentru cele doar de ea știute. În timpul rugăciunii, uitându-se mai atent la persoanele din interior, foarte puține de altfel, a recunoscut-o pe Laura Codruța Kovesi, fostul procuror șef al DNA, aflată acolo, probabil, tot pentru a se ruga. Cu toate nenorocirile care ni se întâmplaseră în ultima vreme, soția mea a avut tăria să meargă la Kovesi, să-i spună că este una din puținele persoane din această lume pe care nu o privea că pe un om, dar că, deși ea ne-a făcut cel mai mare rău din viață noastră, fără a ne cunoaște, din acel moment o iartă, urându-i să-și împlinească toate dorințele!

Această-i lecția primită de la soția mea, însă nu știu dacă și eu pot și vreau să procedez asemenea ei. Știu ce o să-mi spuneți: că numai iertând îmi pot regăși liniștea și numai așa pot merge mai departe cu conștiința împăcată.Dar eu toată viață mea am căutat dreptatea, oricui i s-ar fi cuvenit ea, iar acum mă văd pus în postura de a renunta (dacă nu procedez la întocmirea tuturor demersurilor legale necesare ci, dimpotrivă, acord iertarea celor vinovați) la acest principiu după care m-am ghidat mereu!Și cum o să fie viață mea de acum înainte dacă procedez în acest sens? Cum să fac și ce să fac? O singură certitudine am:Lângă mine și alături de mine am un om adevărat, soția. Și-i mulțumesc acum că este alături de mine! Iar vouă, întrucât va consider cu adevărat prieteni, chiar dacă pe unii nu va cunosc, va rog și va cer să mă îndrumați.Pentru că un mare neajuns al meu a fost să am încredere în oameni. Vă mulțumesc anticipat și să auzim doar de bine!”,

a scris pe facebook fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan, trimis în judecată de DNA și achitat.