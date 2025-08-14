Primăria Cluj-Napoca anunță închiderea mai multor străzi din centru și restricții de circulație în perioada 18-25 august, pe durata Zilelor Culturale Maghiare. Piața Unirii și arterele principale vor fi blocate seara, iar crosul Donaton aduce alte modificări în traficul rutier.

Primăria Cluj-Napoca va impune restricții importante de circulație în zona centrală, pe durata celei de-a 16-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare, organizate între 16 și 24 august 2025. Mai multe artere vor fi închise sau vor avea acces limitat, pentru buna desfășurare a evenimentelor și siguranța participanților.

Piața Unirii, Strada Napoca, Bulevardul Eroilor și alte străzi adiacente vor fi blocate sau circulate restricționat, mai ales în serile cu spectacole sau concerte. Accesul pe străzi precum Emil Isac, Universității și Potaissa va fi permis doar riveranilor și pentru aprovizionare, în intervale orare prestabilite.

Un moment special va fi competiția de alergare numită „Cros Donaton”, programată sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 10:00, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” și pe traseele de pădure din zona Hoia. Evenimentul, ajuns la a 7-a ediție, are o semnificație locală: crosul comemorează legenda păstorului Donát, care ar fi fugit să avertizeze locuitorii Clujului de un atac otoman, fapt ce i-a salvat orașul. La Donaton pot participa alergători de toate vârstele, pe distanțele de 1km, 5km, 10km și 21km.

Organizatorii și poliția rutieră recomandă șoferilor să evite zona centrală în perioada evenimentului și să urmărească semnalizările pentru rutele alternative. Transportul public va fi suplimentat pe mai multe linii, pentru a permite accesul facil al participanților și vizitatorilor.