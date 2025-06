Ancheta Novomatic, păcănelele și jocurile de putere dintre România și Austria

Gazeta de Cluj a fost recent contactată pentru a pune umărul la o anchetă internațională de anvergură, condusă de jurnaliștii de investigație de la ABC Australia. Subiectul: celebra companie austriacă de jocuri de noroc Novomatic și directorul său de atunci, Harald Neumann, fost CEO al Novomatic și actual director general al companiei australiene Ainsworth Game Technology (AGT). Întâmplător sau nu, același Neumann este și consul onorific al României în Austria. Totul pare desprins dintr-un thriller politic cu milioane de euro la mijloc și cu România prinsă între interesele unor giganți din industria jocurilor de noroc, politica de la Viena și orgoliile balcanice ale lui Marcel Ciolacu.

Novomatic – „Plătesc pe toată lumea”

Ancheta jurnaliștilor australieni lovește direct în centrul puterii: întregul board Novomatic a ascuns că Harald Neumann, actualul director al companiei, a fost cercetat penal în Austria pentru fapte de corupție în mai multe dosare. Nicio informație despre aceste anchete nu a fost făcută publică atunci când Neumann a fost instalat la conducerea celui mai mare colos din industria jocurilor de noroc la nivel mondial.

Deși compania, listată la bursă, susține că ar fi notificat autoritățile în momentul numirii, informațiile transmise publicului prezentau un cu totul alt tablou: acela al unei „retrageri onorabile” din fruntea Novomatic. În realitate, Neumann își păstra influența și continua să opereze din umbră.

În zilele următoare, Novomatic urmează să preia restul de 48% din acțiunile gigantului Ainsworth Game Technology (AGT), într-o tranzacție estimată la 102 milioane de dolari. AGT este un jucător major, cu poziții dominante în piețele din Asia, Australia și America, iar această achiziție face ca Novomatic, deja lider în Europa, să devină incontestabil numărul 1 mondial în domeniul jocurilor de noroc.

Ancheta jurnaliștilor australieni merge direct spre miezul corupției din Austria și implică nume grele: fostul cancelar Sebastian Kurz, vicecancelarul Heinz-Christian Strache și ministrul de finanțe Gernot Blümel. Casa lui Neumann a fost percheziționată, au fost interceptate mesaje în care cerea întâlniri urgente pentru donații și „probleme legale în Italia”. În paralel, Novomatic era suspectată că ar fi primit favoruri legislative în schimbul donațiilor către partidul OVP. În ciuda achitărilor succesive, a rămas un singur dosar pe rol, despre care compania declară cu nonșalanță că „se va închide ca și celelalte”.

Celebrul mesaj:

„Bună dimineața, am o rugăminte: am nevoie de o scurtă întâlnire cu Kurz (în primul rând pentru o donație și în al doilea rând pentru o problemă pe care o avem în Italia)! Crezi că se poate rezolva săptămâna aceasta??”, i-ar fi scris Neumann ministrului de finanțe. În februarie 2020, au urmat percheziții, scandalul „House of Kurz” a zguduit Austria, iar Neumann a „demisionat” din funcția de CEO Novomatic invocând motive de familie.

Ce legătură are România cu tot acest balamuc?

Foarte simplu: Harald Neumann este consulul onorific al României în Austria. Austria a blocat intrarea României în Schengen, în 2023-2024, premierul Marcel Ciolacu a pornit un război dur împotriva industriei păcănelelor din România. A denunțat corupția, lobby-ul, șantajul și a promis o „revoluție legislativă”.

„Guvernul a început aplicarea noii legi privind interzicerea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Cine nu-și mută urgent aparatele rămâne fără licență.”

„Nu mă sperie mafia păcănelelor! Nu au nicio șansă! S-a terminat!”

Declarații ferme, dar ce s-a întâmplat în spatele cortinei?

Superbet vs Novomatic – Războiul giganților și o miză de miliarde

În timp ce Neumann se lupta cu procurorii austrieci, iar Novomatic încerca să-și spele imaginea, în România se desfășura un alt meci. Ciolacu și PSD-ul au fost acuzați că joacă de partea Superbet, principalul rival regional al Novomatic. Legea adoptată de guvern – care impune o garanție de 7 milioane de euro per licență pentru operatorii de jocuri de noroc – a fost percepută ca o armă economică menită să scoată din joc firmele românești mai mici și să lase loc doar giganților.

Surpriza? Superbet l-a angajat pe Hans-Holger Albrecht ca președinte, fratele Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Așadar, în timp ce Austria punea veto la Schengen, iar Neumann era în corzi, Superbet își întărea poziția în UE.

Austria ne-a blocat intrarea în Schengen. Dar pentru ce?

Cancelarul Karl Nehammer, membru OVP – același partid beneficiat de donațiile Novomatic –, a votat împotriva aderării României la Schengen. Să fie o răzbunare pentru campania anti-Novomatic dusă de Ciolacu? Sau doar un gest de protejare a intereselor financiare ale celor care „plătesc pe toată lumea”?

Cifrele nu mint: România e pe locul 5 în Europa la încasări din păcănele, iar industria jocurilor de noroc e o vacă de muls pentru toate partidele.

A fost România victima unui șantaj diplomatic?

Toate piesele duc în aceeași direcție:

Neumann, consulul nostru, cercetat penal pentru corupție în Austria;

Novomatic, sponsorul OVP și beneficiar de favoruri;

Guvernul Ciolacu, declarat adversar al industriei păcănelelor dar suspectat că favorizează Superbet;

Refuzul Austriei privind aderarea României la Schengen – o lovitură inexplicabilă;

Superbet, pe val în UE, cu sprijinul fratelui șefei Comisiei Europene.

LOTERIA ROMÂNĂ – VACĂ DE MULS CU PATRON AUSTRIAC

Să nu uităm: Novomatic are de ani buni un contract mamut cu Loteria Română. În 2013, Loteria Română a încheiat un contract controversat de asociere în participație pe 15 ani cu Novo VLTech Solutions – filiala din România a grupului austriac Novomatic – prin care compania austriacă s‑a angajat să furnizeze 10.000 de terminale de video‑loterie (VLT), împreună cu sistemul de jackpot, mentenanță, logistică și piese de schimb. În schimb, statul trebuia să asigure infrastructura necesară, adică spațiile de amplasare ale echipamentelor, iar veniturile nete urmau să fie împărțite 50-50, cu un minimum garantat de 75 milioane de euro către Loteria Română. Contractul a fost susținut de garanții bancare de circa 20 milioane de euro, însă autoritățile au constatat că doar aproximativ jumătate din numărul de terminale convenit a fost efectiv instalat, ceea ce a împiedicat încasarea sumei garantate . Deși Novo VLTech a susținut că și-a îndeplinit obligațiile, acuzațiile de netransparență legate de atribuire și execuție au atras atenția DNA și a unor audituri, iar garanția și mecanismele de reziliere au fost intens dezbătute .

În concluzie, cazul Novomatic nu mai este doar o chestiune de afaceri, ci o radiografie brutală a modului în care interesele economice colosale se întrepătrund cu rețele de influență politică la cel mai înalt nivel. Faptul că oameni precum Harald Neumann, figura centrală în scandalurile de corupție din Austria, au fost repoziționați strategic în conducerea Ainsworth Game Technology pentru a evita expunerea publică, arată o schemă de mușamalizare bine pusă la punct. Mai grav, atât boardul Novomatic, cât și cel al Ainsworth, aveau cunoștință de acuzațiile grave aduse lui Neumann, dar au ales să le ascundă. În acest context, achiziția completă a Ainsworth de către Novomatic nu mai e doar o expansiune de piață, ci o consolidare a unei puteri opace care se hrănește din tăcerea convenabilă a celor care ar trebui să reglementeze. Iar când miliarde de euro se mișcă la granița dintre jocuri de noroc și influență politică, Europa însăși devine un pion în jocul celor care nu dau socoteală nimănui.

Dacă tragem linie, putem formula o ipoteză deloc absurdă: votul negativ din Schengen a fost monedă de schimb într-un război rece între Novomatic și Superbet, în care România a fost prinsă la mijloc. O miză de miliarde de euro, acoperită sub un conflict diplomatic aparent. Și în timp ce premierul se luptă „cu mafia păcănelelor” pe micile ecrane, în culise se parafează înțelegeri tăcute, se redistribuie piețe și se joacă, literalmente, cu soarta unei țări. Iar în tot acest timp, ni se vinde iluzia curățeniei, în timp ce marea miză nu e interzicerea păcănelelor, ci cine le controlează.