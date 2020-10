Anuntul noului presedinte al Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, de a da afara jumatate din personalul institutiei, in contextul in care, potrivit acestuia, sunt structuri fara domeniu de activitate sau unele cu acelasi domeniu de activitate, scoate la iveala inca o data supradimensionarea artificiala a aparatului administrativ din tara noastra.

Expertii in domeniu atrag atentia ca, in ultimii trei ani, cheltuielile cu personalul aproape s-au dublat, iar in cazul CJ Bihor, sunt de trei ori mai mari decat cele pentru investitii. De altfel, chiar Ilie Bolojan subliniaza faptul ca, in patru ani, cu banii economisiti prin reducerea aparatului administrativ se poate construi un nou pod in Oradea.

La doar o saptamana de la numirea in functie, Ilie Bolojan a sustinut ca doreste ca din cei 174 de angajati ai CJ Bihor sa ramana doar 88, in conditiile in care multi din angajatii institutiei nu au efectiv „obiectul muncii”. Acesta a declarat ca, in urma unei analize, a constatat ca „in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata” si ca „sunt structuri intregi fara obiect de activitate”. El a dat ca exemplu structura care, pe hartie, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care „de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate alte insarcinari”. De asemenea, Bolojan a aratat ca a gasit un adevarat CJ paralel, adica „o directie de turism vizavi de teatru (n.r. – Centrul National de Informare si Promovare Turistica)”, dar si o alta vizavi de Primarie (n.r. – Agentia pentru Managementul Destinatiei), ironizand ca „de aceea nu s-au terminat lucrarile in Piata Ferdinand la timp, ca erau cozi de turisti” de care se ocupau aceste structuri.

„Avem o supradimensionare a aparatului administrativ care este tolerata, insa ele de fapt distrug bugetele publice. Sa ne gandim ca economia care se face cu aceasta organizare in aparatul propriu inseamna peste un milion de euro pe an. Deci la 3,3 milioane de euro salarii, fond de salarii, inclusiv indemnizatiile consilierilor judeteni, economia este de cel putin un milion de euro pe an. Asta inseamna, in patru ani, un pot peste Crisul Repede. Cam atata valoreaza un pod peste Crisul Repde de 80m, in traducere libera. Daca va uitati in Oradea, la Podul Centenarului, sa stiti cat a costat aproximativ acel pod. Asta e situatia. E pacat ca aceste cheltuieli publice cu personalul sunt scapede de sub control, ca practic resurse vitale sunt consumate cu aceste lucruri. Trebuie buna organizare, disciplina si munca pentru cetateni, altfel ne batem joc de ei”, a subliniat acesta, amintind de inaugurarea podului din Oradea al carui cost a fost de circa 2,7 milioane de euro”, a mai declarat Bolojan pentru Ziare.com

