Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea dosarului în care Daniel Don, fostul director executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Cluj, era acuzat de luare de mită și fals în declarații.

După ce a fost prins în ghearele instanțelor clujene timp de cinci ani, Daniel Don a reușit să își mute dosarul cât mai departe de Cluj, la Curtea de Apel Timișoara.

Pe parcursul celor cinci ani de procese, Daniel Don a reclamat în repetate rânduri faptul că, sub mai multe forme, nu a fost lăsat să se apere, iar o mare parte din acuzațiile care i se aduc nu-și găsesc suportul în realitate. În aprilie 2021 a cerut ca dosarul să fie judecat de către o altă instanță, dar solicitarea nu i-a fost aprobată, Curtea de Apel Cluj respingându-i cererea de strămutare.

„Admite cererea formulată de petentul Don Daniel privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 928/117/2016 al Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori. Strămută judecarea cauzei la Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală. Menţine actele îndeplinite în faţa Curţii de Apel Cluj. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 octombrie 2021.”, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Cum să mai am încredere în justiția din Cluj?”

Daniel Don a amintit motivele pe care le-a invocat în cererea de strămutare a dosarului printre acestea se numără repartizarea judecătorilor din dosar și dosarul în care este acuzat că ar fi amenințat-o pe Elena Motoitu fără nicio probă.

„Îi mulțumesc Înaltei Curți de Casație și Justiție că a înțeles speța, drept pentru care au admis strămutarea cât mai departe de Cluj. Motivele pe care le-am invocat în cererea de strămutare a dosarului au fost faptul că eu, la acest moment, nu am decât un judecător în instanță.

Ar fi trebuit să înceapă procesul în 21 octombrie și judecătorul pe care îl am astăzi în instanță, doamna Elena Botezan, cu toate că apreciez că și-a cerut abținerea să judece dosarul meu, doamna Claudia Ilieș nu i-a admis abținerea.

Adică doamna Elena Botezan zice că nu vrea să judece dosarul meu că vrea să am parte de un proces echitabil și se simte puțin imparțială, iar Claudia Ilieș spune că nu este cazul și să-l judece în continuare, numai că dumneaei a uitat când mi-a judecat o măsură preventivă și nu putea să judece abținerea doamnei judecător Elena Botezan.

Drept pentru care și doamna Elena Botezan, singurul judecător din dosarul meu, în care trebuia să am de fapt doi, este în cauză ilegal pentru că Claudia Ilieș a uitat ce a judecat. Și acesta este un lucru foarte grav, adică atunci când eu am spus în instanță că repartizarea judecătorilor în apel pentru a judeca cauza mea este pusă cu mâna, s-a dovedit acum ceea ce am spus. Pentru că a venit Curtea de Apel Cluj cu dreptul la replică și au zis că nu puteau numai judecătorii care sunt incompatibili să intre la distribuție.

Dar au uitat următorul lucru, soția domnului Lupea mi-a fost pe măsuri preventive, deci nu putea să fie în această cauză la repartizare, ea s-a abținut și atunci, dar ea trebuia să fie în procesul verbal al judecătorilor incompatibili pentru distribuție. De asemenea, după ce s-au recuzat cele două judecătoare, au fost distribuiți ca să intre în cauză judecătorii Valentin Chitidean și Iuliana Moldovan, aceștia erau în primul proces verbal din dosarul meu de pe apel și nu puteau fi repartizați.

Cei doi au fost repartizați în cauză în locul doamnei Lupea, căreia i s-a admis abținerea și amândoi s-au recuzat deoarece au fost în măsurile mele preventive.

Mai mult decât atât, acel proces verbal are numai doi judecători incompatibili care nu puteau fi distribuiți de ECRIS în dosarul meu, pe când în dosarul meu erau 9 judecători din cei 15 de la Curtea de Apel care nu puteau judeca speța. Deci, pe lângă cei doi, ar fi trebuit să mai existe încă 7 judecători.

Acest este unul dintre aspectele pe care le-am sesizat Înaltei Curți de Casație și Justiției, iar al doilea aspect este faptul că eu încă am un dosar galben la Curtea de Apel Cluj, dosar în cazul căruia fapta care s-a prescris și, mai mult decât atât, această faptă nu există. Un dosar de 5 ani cu un martor amenințat, care nu a fost niciodată amenințat.

A fost vorba de o singură declarație a ei, fără nicio probă care să ateste calitatea de martor amenințat. Cum să mai am încredere în justiția din Cluj? Cum să mă las judecat de justiția din Cluj și să sper la o instanță imparțială și independentă?”, a amintit Daniel Don.

Fostul șef al AJOFM Cluj a motivat în cererea de strămutare a dosarului și faptul că politica intervine asupra justiției din Cluj.

„Cel de-al treilea punct pe care l-am susținut în fața Înaltei Curți a fost că politicul intervine asupra justiției din Cluj. Legea spune că judecătorul trebuie să judece legea stabilită deja, nu este un organ care să poată stabili legi, ci să le pună în aplicare. Drept pentru care, cei care au ieșit în stradă au făcut politică. Și am zis că se face politică și la Cluj. Se spune că judecătorii, unii dintre ei, nu fac politică, dar cei care au ieșit în stradă și au făcut mitinguri împotriva ordonanțelor justiției… ”, a precizat Daniel Don.

„Nu am avut posibilitatea să mă apăr de informațiile care au apărut în spațiul public”

Don a povestit și despre cele mai negre momente din viața sa, când a fost reținut de polițiști și arestat preventiv timp de 6 nopți, perioadă la care s-au adăugat la 9 luni de arest la domiciliu, timp în care nu a avut voie să ia legătura cu presa ca să se apere, cu toate că în mai toate ziarele subiectul era extrem de dezbătut. Acesta acuză justiția din Cluj că ar fi furnizat informații secrete din dosar presei, însă informațiile erau incomplete și selectate în așa fel încât să fie pus într-o lumină proastă.

„Eu am petrecut 6 nopți în arest preventiv, după care a stat 9 luni în arest la domiciliu, timp în care nu am avut dreptul să vorbesc cu presa. Avocații mei spuneau că era posibil să transmit mesaje subliminale denunțătorilor și atunci mi se schimba încadrarea măsuri preventive.

În acest interval de timp, până a ajuns dosarul în Camera Preliminară, chiar dacă și în Camera Preliminară dosarul este secret, presa a inundat de informații legate de dosarul meu. Se spune în instanță că lucrurile sunt secrete într-o urmărire penală, eu nu am avut posibilitatea să mă apăr de acele informații pe care le-au dat spre spațiul public.

De exemplu s-a vorbit despre o conversație de a mea cu cele două directoare de la AJOFM, care mi-au cerut în 2015 să modific hotărârea prin care eu am desemnat toți experții în proiecte care au fost în 2010, deoarece noi am avut autoritatea Uniunii Europene în Control pe proiectul Nokia și a vrut să-i dea doamnei directoare Chiciudean jos toată situația cu resursa umană, pe motiv că ea în calitatea ei de funcționar al AJOFM și-a angajat colegii în proiectul Nokia.

Toate angajările din proiectul Nokia au fost făcute sub semnătura doamnei Chiciudean și au vizat colegii și prietenii acesteia. Această discuție cu cele două doamne este transpusă în spațiul public, dar trunchiat, numai ce a vrut DNA-ul să reiasă din acea discuție.”

„Mi s-a deschis un dosar penal cu un singur act fără nicio dovadă în spate”

Daniel Don a povestit și modul în care a luat naștere dosarul de luare de mită și fals în declarații, fiind realizat în baza unui proces verbal de sesizare din oficiu a unui polițist.

„Dosarul meu a fost făcut pe baza unui proces verbal de sesizare din oficiu a unui polițist. Mi s-a deschis un dosar penal cu un singur act fără nicio dovadă în spate. Trebuiau să cerceteze fapta, nu omul. E nu am avut calitatea de manager de proiect în aceste proiecte europene.

Dacă aș fi fost, trebuia să am următoarele acte: raport de activitate, livrabile, fișe de pontaj, contract și stat de plată. Nu am nici măcar unul din cele cinci. Cum mă poți acuza că am avut calitatea de manager de proiect? În baza cărui act? În baza declarației lui Chiciudean? Cum să judeci un om pentru că a spus cineva ceva când într-o instituție publică se nasc mii de documente?

Trebuie să judeci pe documente, de aici se vede că Lupea nu a făcut niciun curs și nu putea să judece această cauză niciodată. Tribunalul Cluj a stabilit complete de judecată în anul 2015 pentru anul 2016, când m-am judecat eu, pe baza unui proces verbal nu pe baza unei hotărâri, cum spune legea.

În lege există diferența între un proces verbal de ședință, care nu are putere executivă și o hotărâre. Tribunalul Cluj l-a desemnat pe Lupea să intre în completul care a judecat dosarul meu pe baza unui proces verbal care nu are putere de execuție. Trebuia să se emită o hotărâre.

Procesul verbal are ca scop să redea ce s-a întâmplat într-o ședință și câte hotărâri s-au luat, iar hotărârile trebuie explicate separat. Așadar, Tribunalul Cluj nu a stabilit hotărâri pentru desemnarea completelor de judecată, fapt constatat și de Inspecția Judiciară.

Conform contenciosului administrativ, procesul verbal nu poate fi atacat în instanță, numai hotărârile pot fi atacate. Practic acel act și toate însemnările la Tribunalul Cluj sunt ilegale. Încă un lucru care dovedește că s-a făcut un abuz.”

„Nu aș mai lucra niciodată pentru statul român. Eu sunt coruptul de serviciu de la Cluj?”

Fostul șef al AJOFM Cluj se declară dezamăgit de felul în care se întâmplă lucrurile la instituțiile publice din România, mai ales după ce a adus prin proiectele sale 25 de milioane de euro și si-a dedicat aproape 25 de ani din viață pentru a moderniza instituția.

„Eu am adus României cele 25 de milioane de euro, este foarte frustrant să știi că ai lucrat pentru statul român atâția ani de zile. Am făcut performanță în ceea ce am făcut, după aceea am început o activitate în privat. Mă bucur pentru ceea ce fac astăzi și nu aș mai lucra niciodată pentru statul român.

Eu am modernizat acea instituție și nu numai de când am fost director, am modernizat-o încă de pe vremea când eram informatician.

Am fost în acea instituție din 1993 și în 1996 a fost prima instituție publică din Cluj cu rețea de calculatoare în stea. Eu eram profesor de informatică când m-am dus în instituția aceasta și am găsit server-ul pe scaun prăfuit, nu avea niciun sistem informatic și am adus-o de la zero la un nivel foarte ridicat.

De cinci ani instituția este moartă, toate dosarele mele informatice de ultramodernizare nu mai există în prezent. Dacă eu eram acolo la acest moment existau deja dosarul șomerului online, comunicarea se realiza online, consilierea se făcea online, interviuri online, toate acestea sunt lucruri pe care le-am declarat la acea vreme presei și am avut zeci de prezentări în care îmi expuneam proiectele pe care îmi doream să le realizez pentru instituție.

Ceea ce am făcut a fost pentru tot mediul de afaceri din Cluj, nu numai pentru șomeri. Eu nu o să mai lucrez la acea instituție și dacă oamenii cred că un om poate fi înlocuit cu un altul, expertiza nu se dobândește peste noapte.

Eu aveam acolo aproape 25 de ani de expertiză, nu m-am plimbat de la o instituție la alta și am primit zeci de propuneri de a deveni înalt funcționar public și am refuzat ca să stau să modernizez și să fac din AJOFM Cluj o instituție pilot și am avut rezultate, am fost apreciat la nivel european.

Și după toate astea, să vină un polițist să-mi facă un dosar fără să aibă nimic în spate? Acest dosar a fost făcut la comandă, pe criterii comuniste, securite cap-coadă, de asta m-am luptat să-l strămut, să ajung la o altă instanță unde să nu mă judece după nume și după față ci după ce există la dosar. Am fost urmărit timp de 6 luni, păi în acest timp DNA-ul și SRI-ul, cu toată tehnica lor, nu au reușit să facă o înregistrare și o poză când iau eu banii?

Vă dau un exemplu, experții din proiect luau salariile după data de 15, mie mi-au făcut percheziție în 13, dovadă că nu știau nimic, deoarece dacă știau că se luau bani din salarii, percheziția trebuia făcută după ce se luau salariile. În plus, în aceeași zi când a fost percheziție la AJOFM Cluj s-au trezit toți să facă denunț, proiectele erau de 5 ani.

Când au ajuns la finalul proiectelor s-au gândit să facă denunț? Și un denunț cu procurorii, polițiștii și mascații în birou. Acela poate fi un denunț loial? L-au luat pe șofer de dimineață și l-au dus la DNA, iar acesta nu a vrut să facă niciun denunț. L-au adus seara înapoi și i-au spus că dacă nu face denunț și nu semnează acordul de colaborare îl bagă la pușcărie. Așa se fac dosarele? Eu sunt coruptul de serviciu de la Cluj? Dacă politicienii nu fac nimic ca să repare fața justiției din Cluj, Clujul va avea o mare problemă de credibilitate pe viitor.”