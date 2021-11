Organizația Mondială a Sănătății (OMS) se va reuni vineri pentru a evalua situația epidemiologică ca urmare a identificării noii variante Covid-19 în Africa de Sud, pe fondul temerilor că aceasta ar fi și cea mai agresivă dintre tulpinile noului coronavirus.

Ședința OMS va stabili dacă varianta B.1.1.529 este ”una de interes” sau ”una îngrijorătoare”. Varianta care a fost idendificată marți a atras atenția inițial pentru că prezintă ”un număr extrem de mare de mutații”.



UPDATE 09.32 Uniunea Europeană ar urma să suspende zborurile dinspre zona Africii de Sud, pentru a bloca răspândirea noii variante de Covid. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.