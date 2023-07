Bucuresti, 28 iulie 2023 – ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura al ROCA Investments, care detine in prezent companiile RDF Agricultura, RDF SA, Adidana Agricultura, Dachim si Supliment, anunta consolidarea echipei de management prin numirea lui Alexandru Savin in functia de CEO. Acesta, impreuna cu Florin Deznan, Presedinte al Consiliului de Administratie, va aduce in cadrul ROCA Agri RDF un plus de dinamism si viziune strategica necesare indeplinirii planurilor de listare la Bursa ale holdingului.

Noua structura manageriala, cu cei doi executivi la conducerea ROCA Agri RDF, marcheaza trecerea holdingului intr-o noua etapa de dezvoltare, ce are ca obiectiv abordarea unei structuri de business moderne. Totodata, noua formula de management completeaza competentele existente cu zone noi de expertiza, care contribuie la consolidarea pozitiei de piata a ROCA Agri RDF. De altfel, unul dintre obiectivele majore ale echipei este transformarea holdingului in jucator cheie la nivel national, prin investitii strategice si M&A si diversificarea portofoliilor cu produse noi si competitive.

„Holdingul ROCA Agri RDF, desi recent lansat, detine o experienta de peste 25 de ani pe piata, prin intermediul companiilor sale. Prin consolidarea expertizei si adaptarea constanta la cerintele industriei agricole, am obtinut o crestere organica si o expansiune teritoriala semnificativa in ultimul an. Am incredere ca, in noua formula manageriala, cu Alexandru Savin in functia de CEO, vom marca cu succes trecerea Holdingului intr-o etapa noua, pregatiti sa ne consolidam pozitia la nivelul industriei agricole romanesti si sa devenim unul dintre cei mai importanti campioni ai acesteia. Raman, alaturi de echipa, dedicat misiunii mele de a contribui la dezvoltarea sustenabila a Holdingului ROCA Agri RDF, dar si a agriculturii romanesti, per ansamblu”, a declarat Florin Deznan, Presedinte al Consiliului de Administratie al holdingului.

Florin Deznan

Alexandru Savin a fost membru in Consiliul de Administratiei al ROCA Agri RDF inca de la infiintarea holdingului si detine o experienta solida in segmentul de investitii, ca membru in Board-ul ROCA Investments, actionarul majoritar al holdingului. Din noua pozitie de CEO, va coordona strategia de dezvoltare a ROCA Agri RDF, vizand, in acelasi timp, consolidarea echipei de management, pentru gestionarea eficienta a extinderii holding-ului la nivel national si scalarea oportunitatilor din sectorul agricol.

„Prin preluarea functiei de CEO, imi revine misiunea de a duce mai departe un model de business de succes, sustinandu-i dezvoltarea si trecerea in noua etapa, prin completarea cu noi competente investitionale. Obiectivele echipei, in noua sa formula, vizeaza cresterea sustenabila si diversificarea produselor Holdingului, precum si reconfirmarea statutului sau de jucator semnificativ la nivel national„, a declarat Alexandru Savin, CEO al ROCA Agri RDF.

Alexandru Savin s-a alaturat grupului ROCA Investments cu o vasta experienta anterioara in domeniile financiar, risk management si business development. De asemenea, el este membru sau presedinte in Consiliile de Administratie ale companiilor din grup – Roca Industry HoldingRock1, Sinteza, CAHM Europe.

Lansat pe piata in luna iulie 2022, holdingul ROCA Agri RDF a generat afaceri de peste 156 milioane de euro (cifra raportata la decembrie 2022) si si-a dublat suprafata agricola exploatata, ajungand la un total de 4.000 de hectare. Prin intermediul companiilor detinute, cu activitati in plina expansiune nationala, holdingul este unul dintre principalii jucatori de pe piata productiei si distributiei de inputuri, precum si a comertului cu cereale.

Holdingul vizeaza listarea la bursa, pe piata principala, ca obiectiv pe termen mediu.

ROCA Investments, actionarul majoritar al ROCA Agri RDF, este un brand fondat de Impetum Group. Compania cea mai dinamica de private equity din Romania, ROCA Investments, este specializata in preluarea, in calitate de actionar majoritar, a companiilor antreprenoriale de dimensiune medie si transformarea acestora in performeri in sectoarele strategice in care activeaza.