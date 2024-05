Rolling Stones este una dintre trupele de muzica rock uriase din industrie si care scrie in continuare istorie. Povestea acestei trupe a inceput in 1962 si de atunci continua sa fascineze ascultatorii.

In acest articol iti prezint cateva detalii importante, file de istorie din cei peste 60 de ani de cand Rolling Stones produce muzica de calitate.

Sursa de inspiratie pentru mai multe industrii majore

Trupa Rolling Stones au fost o sursa permanenta de inspiratie pentru generatii intregi.

Trupa Rolling Stones au fost o sursa permanenta de inspiratie pentru generatii intregi.

S-au facut si documentare despre legendara trupa rock care a cucerit peste 4 generatii.

Cum s-a fondat trupa

Keith Richards si Mick Jagger au devenit colegi de clasa si prieteni foarte buni inca din 1950. Tot in perioada anilor 1950, Jagger a infiintat o mica trupa, de garaj, impreuna cu Dick Taylor, un alt prieten foarte bun.

Richards s-a aratat interesat de o colaborare, mai ales ca Jagger la inceput canta piese de la alte trupe in voga, melodii in care Keith se regasea si cu care se identifica foarte usor.

Richards si Taylor se intalneau acasa la Mick Jagger. Formatia se numea initial “The Blues”, iar dupa mai multe intalniri foarte importante, Etherington si Beckwith s-au alaturat si ei trio-ului deja existent.

Construirea numelui Rolling Stones

Trupa a evoluat pentru prima data live sub denumirea de “Rolling Stones” in 12 iulie 1962, la clubul Marquee din Londra. La acel moment, formatia era compusa din Jagger, Jones, Richards, Stewart si Taylor.

Apoi, Bill Wyman a dat probe pentru rolul de chitara-bass la un pub din Chelsea in 1962, mai exact pe 7 decembrie, fiind numit succesorul lui Dick Taylor.

In anul 1963 deja denumirea de Rolling Stones era un brand foarte popular, iar trupa incepuse deja un turneu national prin Marea Britanie.

In luna mai l-au semnat ca manager pe Andrew Loog Oldham, fostul manager al unei alte formatii legendare, The Beatles. Interesant este ca managerul era cel mai tanar membru din intreaga familie Rolling Stones, un lucru cel putin inedit la acea vreme.

In anul 1964, deja Rolling Stones depasea in popularitate celebra formatie Beatles in doua sondaje de opinie de amploare. Acesta era insa doar inceputul pentru faimoasa formatie care urma sa intre in cartile de istorie a muzicii.

Culmile succesului (perioada 1965-1967)

Al doilea LP al trupei, The Rolling Stones no. 2, a fost lansat in luna ianuarie 1965 si a urcat repede in varful clasamentelor muzicale. Versiunea pentru SUA, “The Rolling Stones, Now!” a ajuns pe locul al 5-lea in clasamentele din State.

Primul hit care a ajuns pe locul numarul 1 in topurile internationale a fost “I can’t get no satisfaction”, inregistrat in luma mai 1965 in timpul celui de-al treilea turneu pe continentul nord-american.

Apropo de acel faimos tur din anul 1996 prin America de Nord, energia fantastica cu care performa trupa ducea fanii in delir, dar crea si probleme masive fortelor de ordine care abia reuseau sa tina sub control multimile de zeci de mii de oameni.

Schimbari in trupa si decizii majore

In anul 1983, deja relatiile din interiorul formatiei incepeau sa scartaie, mai ales cele dintre Jagger si Richards.

Fara ca Richards sa stie, Jagger semnase o intelegere cu CBS Records si si-a petrecut mare parte a anului 1984 scriind cantece pentru o cariera solo.

Tot in acest moment Jagger recunoaste lipsa de interes pentru Rolling Stones si urmeaza o cariera separat de colegii alaturi de care a pornit.

Cu toate acestea, nu avea sa fie nici pe departe sfarsitul trupei Rolling Stones, care in ciuda acestor probleme a reusit sa revina in prim-planul muzicii globale.

Revenirea, concerte record

In 1989, Rolling Stones a fost inclusa in Hall of Fame-ul rockului american, adica toti membrii formatiei au primit aceasta distinctie. Jagger si Richards au renuntat la toate orgoliile trecute, s-au reunit si au inceput sa lucreze la un nou album.

Totodata a fost inceputul unor turnee majore prin Europa si prin Statele Unite, care au depasit orice record precedent de audienta stabilit.

De la fondare si pana in prezent, trupa a trecut prin mai multe momente dificile, au fost despartiri dureroase, reveniri, insa un lucru este sigur: Rolling Stones a continuat sa faca lucru cel mai bun si anume muzic si au produs astfel sute de concerte emotionante memorabile.

Un lucru pe care il stiu putini amatori ai muzicii rock este ca trupa Rolling Stones a fost un membru declarat al miscarii pentru drepturile omului, luptand pentru drepturile civile.

Astfel, aveau de fiecare data o clauza in contract in care refuzau sa cante in zone unde exista segregare civica pe diferite criterii. Deci, Rolling Stones nu a fost doar un nume urias pe piata industriei muzicale, ci si un model de urmat si o sursa de inspiratie in ceea ce priveste drepturile omului si acceptarea sociala.

Trupa Rolling Stones a lansat peste 30 de albume de studio si peste 23 de albume live, iar piesele lor putem spune fara sa exageram ca sunt nemuritoare, adevarate hituri care raman in istoria muzicii rock si care vor dainui probabil pentru totdeauna.

In anul 2024, Rolling Stones si-a propus un turneu muzical care va strabate Statele Unite si Canada. In total acestia vor sustine 16 concerte in perioada 28 Aprilie – 17 Iulie si deja nu mai este o noutate ca biletele se vor vinde ca painea calda.