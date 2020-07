Agentiile de turism din Romania, putine cate au reluat de la inceputul lunii cereri de vacanta in Grecia, au identificat relativ usor ca romanca depistata cu coronavirus, care a ajuns in Creta, nu plecase din Romania.

Razvan Pascu, consultant in turism, a scris in urma unei „investigatii” ca inclusiv datele MAE sunt eronate:

„Update informatie „turista din Romania descoperita cu Covid in Grecia”



1. Am discutat acum cu proprietarii celor mai importanti tour-operatori de chartere din Romania: nu au avut charter spre Creta decat pe 1 Iulie, unde stim deja ca toti turistii au fost negativi. MAE precizeaza ca turista a ajuns pe 2 Iulie, deci din Romania putin probabil sa fi plecat.

2. In comunicatul MAE este fie o eroare, fie ceva care nu are legatura cu Romania. Scrie ca turista a fost intr-un charter care a zburat in Creta via Atena. Din Romania, insa, nu exista asa ceva.

3. Inclin sa cred ca romanca nu a venit in Creta din Romania, ci din alta tara UE. Chiar si din alta tara, in comunicatul MAE apare „cursa charter”, ori nu poate fi o cursa charter, ci o cursa de linie, daca a fost cu escala la Atena. Deci, mai multa atentie la cuvinte intr-un comunicat oficial!

4. Cred ca pentru cateva sute de mii de romani care se gandesc anual la destinatia Grecia este util ca un comunicat de la MAE sa contina informatii precise despre subiectul comunicatului, dar si sa nu aiba erorile de genul celor prezentate la punctul 3.

Informatia esentiala este daca acea turista de nationalitate romana a venit sau nu din Romania, pentru ca daca nu, atunci subiectul stirilor dispare.

Dintr-o informatie pe surse pe care o am de la 2 persoane, dintre care un operator din Grecia, turista depistata pozitiv are nationalitate romana, insa a sosit in Grecia de pe o cursa din Germania.

Cred ca MAE ne-ar putea ajuta cu o informatie exacta in acest sens. Multumim anticipat!”, a scris Razvan Pascu pe contul sau de Facebook.

Presa din Grecia a scris sambata ca a fost identificat primul caz confirmat de coronavirus la un turist strain care viziteaza Insula Creta, fiind vorba de o femeie din Romania . Ulterior, Ministerul roman de externe a confirmat cazul si a transmis ca romanca se afla in autoizolare la hotel, urmand sa fie transferata la alt hotel pentru a ramane in carantina.

Sursa: Mediafax