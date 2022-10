Un exemplu de cum sunt tratati romanii de cei care le solicita “solidaritatea”.Ma aflu, in sfârșit, in avionul de Munchen spre Bucuresti, după “peripetii”.Așteptând îmbarcarea, am văzut doi ofițeri ai vamei (zoll) care cereau pașapoartele calatorilor, așa, pe sărite, chestionandu-i, din ce am reușit sa aud, cu privire la tigari și alcool.Am fost atent dacă făceau același lucru la alte curse – Sofia era chiar lângă noi – constând ca, noi, pasagerii spre Bucuresti, eram … singurii care ne “bucuram” de un asemenea tratament discriminatoriu, a scris pe Facebook fostul vicepreședinte al Parlamentatului European, Ioan Mircea Pașcu.

I-am fotografiat, dar când au văzut lucrul acesta au venit glonț la mine și mi-au cerut pașaportul, întrebându-ma de “sanatate” (cu ce treaba in Germania etc).Apoi mi-au spus ca m-au văzut fotografiindu-i și mi-au cerut imperativ sa șterg fotografiile cu ei, inclusiv din coșul de gunoi, condiționând îmbarcarea mea de efectuarea “operațiunii” de ștergere!?Ce nu înțeleg – căci discriminarea de care “beneficiem” in UE îmi este cunoscuta de multă vreme – este de ce s-au temut cei doi vameși (care purtau și pistoale la vedere, pt intimidare) sa fie fotografiați, daca tot ce făceau era “legal”?Deși chiar nu văd ce “contrabanda” poți face odată ce ai trecut prin toate filtrele aeroportului și ai ajuns la poarta de îmbarcare?Sa credem, însă, fără sa cercetam si, cel mai mult, sa fim “solidari”!PS. Din Germania pur și simplu nu am putut publica postarea. Mi-a fost imposibil. O fac abia acum, când am ajuns acasă!?, mai susține Pașcu.