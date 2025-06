Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat ieri la celebrarea Zilei Naționale a României în cadrul Expo 2025 Osaka, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din acest an, desfășurat sub tema „Designing Future Society for Our Lives”. Expoziția reunește 160 de state participante și este estimată să atragă peste 28 de milioane de vizitatori.

Evenimentul a coincis și cu Ziua Drapelului Național, momentul solemn al înălțării tricolorului românesc la pavilionul țării noastre fiind marcat de un recital al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”.

Pavilionul României se prezintă ca un spațiu al inovației, axat pe cercetare, știință și tehnologie. Vizitatorii pot descoperi un prototip de inimă artificială totală, o proteză cu sensibilitate tactilă pentru pacienții cu amputații, dar și un tur virtual al centrului de cercetare de la Măgurele, un reper global în domeniul laserelor de mare putere.

Un element de unicitate al prezenței României la Osaka îl reprezintă implicarea activă a tinerilor, atât în realizarea conceptului arhitectural al pavilionului – semnat de studenți români –, cât și în derularea activităților pe toată perioada expoziției.

Tot în marja vizitei, Mircea Abrudean a luat parte la Forumul de Afaceri România – Japonia 2025, unde s-au reafirmat obiectivele de consolidare a cooperării economice bilaterale și a parteneriatului strategic dintre cele două țări.

„România are ce să ofere lumii. La Osaka arătăm că putem face acest lucru cu viziune, cu profesionalism și cu respect pentru viitor. Este o demonstrație că tinerii noștri, cercetarea noastră, capacitatea noastră de inovare sunt resurse reale ale dezvoltării durabile”, a declarat președintele Senatului.

