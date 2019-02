Raportul oficial privind libertatea presei în Europa ce a fost dat ieri publicității nu conține referiri la țara noastră, cu excepția unei mențiuni legate de fondurile insuficiente alocate presei de stat. Europarlamentarul ALDE Renate Weber a explicat ce consecințe ar putea avea declarațiile Monicăi Macovei despre posibile încălcări ale libertății presei în România.



”Stiu ca nu o sa va surprinda ce o sa va spun, dar nu am cum sa trec cu vederea actiuni premeditate si vadit denigratoare la adresa Romaniei. Macovei a mintit in Comisia Libe si in Plenul Parlamentului European, cateva partide si ONG-uri din Romania au trimis Comisiei Europene si mai multor deputati europeni informatii mincinoase privind atacuri asupra presei si libertatii de exprimare in Romania si asa s-a ajuns ca in rezolutia din noiembrie 2018 sa se vorbeasca despre amenintari la adresa libertatii presei in Romania! Iata ca in cele din urma a iesit si raportul privind libertatea presei in Europa! In ciuda stradaniei unora, Romania, asa cum e normal, nici macar nu e mentionata, pentru ca nu sunt motive sa fie mentionata. Dar asta nu ar trebui sa ne linisteasca. Raul odata facut a va produce efecte pe termen lung. Constat ca pentru unii din tara si pentru cativa de la Bruxelles minciuna este singura politica”, spune Renate Weber.