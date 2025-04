Proporţia românilor de 55-64 ani care suferă de cel puţin o boală cronică trece de 40%;

România figurează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește speranța de viață sănătoasă după 65 de ani;

Profilul pacienților de peste 65 de ani este unul specific din punct de vedere medical, cu un necesar mai mare de proceduri de screening și acces la servicii medicale;

1 din 5 pacienți noi care accesează rețeaua REGINA MARIA are 65 de ani sau peste această vârstă;

Cele mai solicitate consultații de specialitate de către pacienții de peste 65 de ani în rețea includ cardiologia, medicina internă, neurologia, gastroenterologia și oftalmologia;

În topul investigațiilor accesate de pacienții 65+ se numără ecografiile abdominale, EKG-ul, radiografia cardiologică sau pulmonară, respectiv ecografia inimii;

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează gama de abonamente Golden Age, dedicată persoanelor de peste 65 de ani.

București, 10 aprilie – România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață sănătoasă după 65 de ani, după această vârstă majoritatea românilor suferind de cel puțin o afecțiune cronică. Răspunzând nevoilor medicale ale persoanelor din această categorie, rețeaua de sănătate REGINA MARIA, liderul calității medicale din România, aduce o noutate importantă în portofoliul abonamentelor medicale, prin lansarea gamei Golden Age, dedicată persoanelor de peste 65 de ani – o categorie cu nevoi medicale specifice și o frecvență mai ridicată a vizitelor la medic, dar care se confruntă cu limitări importante atunci când vine vorba de pachete de sănătate adecvate vârstei lor.

„Gama Golden Age răspunde ecourilor venite atât din interacțiunile noastre directe cu pacienții și abonații noștri, cât și din tendințele globale care ne afectează pe toți, astăzi. Mulți dintre abonații REGINA MARIA au venit către noi cu solicitări de a găsi o soluție prin care să poată accesa și pentru părinții de peste 65 de ani pe care îi au în grijă serviciile medicale la cele mai înalte standarde ale ecosistemului rețelei. De asemenea, nu puțini au fost abonații REGINA MARIA ajunși la vârsta pensionării care, ieșind din câmpul muncii, și-au dorit, în continuare, posibilitatea de a beneficia de servicii #peabonament. Nu în ultimul rând, suntem martorii unei tendințe globale de îmbătrânire a populației, care aduce schimbări importante în ceea ce privește necesarul de îngrijire și de servicii medicale pentru categoria 65+ – o perioadă din viață în care avem cea mai mare nevoie de sănătate, dar în care nu mai regăsim același acces facil la servicii medicale”, subliniază Georgiana Andrei – Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente REGINA MARIA.

„Prevalența bolilor cronice crește semnificativ odată cu înaintarea în vârstă: statisticile recente ne arată că proporţia românilor de 55-64 ani care suferă de cel puţin o boală cronică trece de 40%, iar după vârsta de 65 de ani, persoanele care suferă de boli cronice devin majoritare. Tocmai de aceea, profilul pacienților de peste 65 de ani este unul specific din punct de vedere medical, caracterizat printr-o nevoie mai mare de proceduri de screening, dar și de acces crescut la servicii medicale”, explică, la rândul său, Dr. Cătălina Pușcașu, Medic specialist Medicina de familie, rețeaua de sănătate REGINA MARIA.

Gama Golden Age va include două abonamente – de complexitate medie, respectiv ridicată -, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor individuale, care vor oferi, integral sau cu discount-uri semnificative, acces la servicii medicale de prevenție, inclusiv consultații și analize. În medie, prin intermediul unui abonament Golden Age, abonații vor economisi aproximativ 40% comparativ cu prețul de listă al investigațiilor incluse.

Consultațiile și investigațiile incluse – complet sau cu discount – în abonamentele Golden Age sunt structurate pentru a veni în întâmpinarea celor trei nevoi esențiale ale pacienților 65+, mai precis: screening-ul, nevoia de monitorizare și investigații ale diverselor afecțiunilor, precum și nevoia de longevitate și de o mai bună calitate a vieții.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, riscurile pentru sănătatea noastră cresc, la rândul lor. Uitându-ne la bolile grave, de exemplu, statisticile ne arată că vârsta cea mai frecventă la care este diagnosticată o afecțiune oncologică este de 65 de ani și peste, fiind estimat că 60% dintre persoanele din această grupă de vârstă primesc un astfel de diagnostic. Acest lucru crește nevoia de screening-uri periodice pentru persoanele de 65+. De asemenea, în această categorie de vârstă întâlnim și o incidență mai mare a afecțiunilor cronice, care necesită monitorizare și investigații constante”, precizează Dr. Cătălina Pușcașu, Medic specialist Medicina de familie, rețeaua de sănătate REGINA MARIA.

1 din 5 pacienți noi REGINA MARIA este pacient 65+. Ecografiile abdominale, EKG-ul, radiografiile, in topul celor mai accesate investigații de către această categorie de vârstă

Conform datelor REGINA MARIA, în ultimii ani, 1 din 5 pacienți noi care accesează rețeaua are 65 de ani sau peste această vârstă. Prin intermediul abonamentului Golden Age, acești pacienți pot beneficia de predictibilitate în ceea ce privește consultațiile periodice, precum și de un instrument care îi poate ajuta în monitorizarea stării de sănătate.

„Astăzi, abonamentele medicale funcționează ca un important instrument de prevenție, având un rol critic în accesarea unor astfel de servicii pentru toți pacienții, indiferent de vârstă. Urmărind modul în care pacienții români accesează rețeaua noastră și luând în considerare provocările de sănătate pe care aceștia le întâmpină pe măsură ce înaintează în vârstă, am identificat o nevoie acută de accesare a serviciilor medicale în rândul seniorilor de peste 65 de ani: aproape 20% dintre pacienții REGINA MARIA activi în ultimii ani, adică peste 400.000 de persoane, sunt din această categorie, iar astăzi, 1 din 5 pacienți noi, de la an la an, este pacient 65+”, a declarat Georgiana Andrei – Muntean, Director Comercial, Divizia de Abonamente REGINA MARIA.

Cele mai solicitate consultații de specialitate de către pacienții de peste 65 de ani includ cardiologia, medicina internă, neurologia, gastroenterologia și oftalmologia, conform datelor interne REGINA MARIA. De asemenea, această categorie de pacienți apelează și la un important număr de investigații – fie de screening, având în vedere categoria de vârstă, fie pentru diagnosticul unor afecțiuni. În topul investigațiilor accesate de pacienții 65+ se numără ecografiile abdominale, EKG-ul, radiografia cardiologică sau pulmonară, respectiv ecografia inimii. În ceea ce privește topul analizelor solicitate de această categorie de pacienți, acestea includ creatinina serică, hemoleucograma, TGP TGO, glucoza, respectiv analiza de colesterol.

Înaintarea în vârstă crește nevoia de acces la servicii medicale: România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ce privește speranța de viață sănătoasă după 65 de ani

Seniorii de peste 65 de ani reprezintă aproape 20% din populația României, conform datelor Profilului de țară OECD privind sănătatea, acest procent fiind așteptat să depășească 31% în 2050. Aceeași sursă arată că persoanele în vârstă din România au o durată a vieții mai scurtă și mai puțini ani de viață sănătoasă decât media UE. În 2020, femeile din România cu vârsta de 65 de ani puteau preconiza că vor trăi încă 17,7 ani (cu mai mult de 3 ani sub media UE), iar bărbații, încă 13,4 ani (cu 4 ani sub media UE).

Disparitățile în ceea ce privește anii de viață sănătoasă la vârsta de 65 de ani (definită ca speranță de viață fără incapacitate) sunt, de asemenea, pronunțate. Conform celor mai recente date Eurostat, referitoare la situația din anul 2021, România figurează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață sănătoasă după 65 de ani. Cu doar 4 ani, atât la femei cât și la bărbați, țara noastră se află la jumătate din media europeană (9,9 ani la femei și 9,5 ani la bărbați) și semnificativ sub alte state din regiune.

Gama de abonamente Golden Age vine în sprijinul persoanelor de 65+ ani, oferind acces la un întreg ecosistem medical, prin proceduri incluse integral sau cu discount. Aceasta se poate achiziționa din shop-ul REGINA MARIA sau discutând cu un consultant. Pachetul Golden Age poate fi achiziționat la prețul de 183 lei/lună, în timp ce pachetul Golden Age Extra, la prețul de 330 lei/lună.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este lider în calitatea serviciilor medicale din România, fiind singurul operator care deține cinci spitale cu acreditări internaționale. Prin cele 22 de acreditări deținute – o performanță unică în Europa Centrală și de Est, REGINA MARIA demonstrează constant angajamentul său pentru excelența medicală și siguranța îngrijirii pacienților.

În ultimul deceniu, aproape 1 milion de recenzii au fost acordate de pacienți medicilor REGINA MARIA, printr-un sistem unic de acordare a feedback-ului, ajungând astfel la o medie de 9,63 la nivelul Rețelei.

Rețeaua este, totodată, lider în digitalizarea sănătății în România – aplicația medicală REGINA MARIA fiind cea mai descărcată și utilizată aplicație de acest tip, cu peste 1,7 milioane de conturi de pacienți.