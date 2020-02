Comisia Europeana a transmis o scrisoare de avertisment Romaniei, ieri, 12 februarie, acordandu-i un termen de o luna la dispozitie pentru a lua masurile necesare in ceea ce priveste taierea ilegala a padurilor.

Anul 2019 a fost considerat anul cu cea mai mare cifra de afaceri din istorie pentru companiile de exploatare forestiera care opereaza in tara noastra, dupa cum informeaza stirileprotv.ro. In 2019 au fost taiate paduri in valoare de 2, 5 miliarde de euro.

Conform Regulamentului UE privind lemnul (EUTR), autoritatile Romaniei nu au verificat efectiv operatorii si nici nu au aplicat pedepsele prevazute de lege.

Sursa citata prevede interzicerea intreprinderilor din sectorul lemnului de a produce si introduce pe piata UE produse obtinute din busteni recoltati in mod ilegal. Executivul comunitar cere Romaniei sa ia masuri corespunzatoare in privinta actiunilor ilegale de taiere a padurilor.

Comunicatul Comisiei mai prevede urmatoarele: ”Inconsecventele din legislatia nationala nu permit autoritatilor romane sa verifice cantitati mari de lemn recoltat ilegal. In plus, Comisia a constatat ca autoritatile romane gestioneaza padurile, inclusiv prin autorizarea exploatarii forestiere, fara a evalua in prealabil impactul asupra habitatelor protejate, dupa cum se prevede in Directiva Habitate si in Directiva privind evaluarea strategica de mediu. De asemenea, exista deficiente in ceea ce priveste accesul publicului la informatiile privind mediul din planurile de gestionare a padurilor. Comisia a constatat, de asemenea, ca unele habitate forestiere protejate au disparut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezinta o incalcare a Directivei Habitate si a Directivei privind pasarile”.

Comisia Europeana supune observatiilor atente actionarea in justitie a Romaniei in ceea ce priveste neindeplinirea obligatiilor ce ii revin in temeiul legislatiei UE. Toate aceste decizii au drept scop asigurarea aplicarii corespunzatoare a legislatiei UE, in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor.

Regulamentul UE privind lemnul (EUTR): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0995-20200101

Sabina Popescu