A fost deschis doar penal după apariţia, în spaţiul public, a imaginilor cutremurătoare surprinse la Piteşti. Acolo, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, a murit la scurt timp după ce a fost pus la pământ de poliţişti. Iar unul dintre agenţi i-ar fi pus genunchiul pe gât. Cazul seamănă izbitor cu cel al lui George Floyd, americanul de culoare care a murit după ce a fost bruscat de poliţie, potrivit Antena3.

Acesta este momentul în care bărbatul de 63 de ani, din Piteşti, este trântit cu putere de asfalt de către un polițist. Acesta se loveşte cu faţa de ciment.

Totul s-a întâmplat după ce poliţiştii evacuaseră un bar din zona autogării din Piteşti, unde izbucnise un incendiu de la o friteuză.

Surse spun că victima suferea de mai multe afecțiuni grave. În urma altercaţiei cu oamenii legii, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator. Şi, în ciuda eforturilor de resuscitare, s-a stins.

Reacţia ministrului Lucian Bode

Ministrul de interne cere să se facă lumină în acest caz şi vinovatul să răspundă, indiferent cine este.

”Cineva se va face vinovat de moartea acestui om indiferent de cum s-ar fi comportat el, pentru că eu de fiecare dată tuturor angajaţilor MAI le cer să acţioneze cu calm si responsabilitate”, a spus Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

„Din păcate, bărbatul a intrat în stop cardio respirator și cu toată intertvenția echipajului de ambulanță, din păcate acesta a decedat. Ancheta a fost preluată de un procuror și sunt convins că se va face urgent lumină în acest caz. Cine este vinovat de moartea acestui om indiferent cum s-a comporat el. Eu de fiecare dacă tuturor angajaților MAI le cer să intervină cu calm și responsabilitate”, conchide ministrul de Interne.

Martorul care a filmat incidentul: „După ce l-au trântit s-a înnegrit la faţă”

Cel care a filmat momentul în care poliţistul îl pune la pământ pe bărbatul de 63 de ani a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre ce s-a întâmplat. Omul spune că victima nu reprezenta un pericol pentru nimeni, iar agentul s-a enervat pe el pentru că vorbea prea tare.

Reacţia lui Iulian Surugiu, Sindicatul Agenţilor de Poliţie: „Poliţia are nevoie urgentă de reformă”

Bărbatul încearcă să se ridice, refuzând să asculte indicaţiile oamenilor legii, care se luptă cu el să-l ţină la pământ. La un moment dat, intervine un alt agent care îl imobilizează apăsându-l cu genunchiul pe gat.

”E adevărat că noi copiem America foarte bine, dar nu în situaţiile nedorite de genul ăsta. E adevărat ce a spus reporterul dumneavoastră, că a fost un incendiu, respectivul se afla sub o stare avansată de alcoolemie, dar nu are relevanţă faptul în sine, ci eu vreau să spun alceva şi poate dă Dumnezeu să audă cei care vin seara la dumneavoastră la emisiuni, cei care dorm în Parlament, poate aude preşedinte, poate aude prim-ministrul. Poliţia, în ansamblu are nevoie de reformă, reforma însemnând şi bani. Dacă o să luaţi programa şcolii de agenţi de poliţie, o să vedeţi că pregătirea fizică, lecţiile de autoapărare sunt foarte puţine la număr. Şi atunci, sigur, îi dai drumul pe stradă unui om care reacţionează în felul lui şi nu ştie să încătuşeze un om cum trebuie. Poliţia are nevoie urgentă de reformă, reformă însemnând pregătirea profesională şi pregătirea fizică a poliţiştilor. Legea spunea că au şase ore de sport pe săptămână, dar politicienii nu au fost în stare să asigure săli de sport, instructori de sport”, a spus Iulian Surugiu, joi, în exclusivitate la Antena 3.