S-a lansat eximo.ro – platforma imobiliară cu anunturi direct de la proprietari

În Cluj-Napoca, găsirea unei locuințe a devenit, pentru mulți, un proces complicat, plin de capcane și frustrări. Mulți cumpărători și chiriași relatează, de ani buni, aceleași povești: găsesc un apartament la un preț foarte bun, sună la numărul din anunț și… fie nu răspunde nimeni, fie li se spune că proprietatea „tocmai s-a dat”, dar sunt „invitați” să vizioneze alte locuințe, la prețuri mai mari sau condiții mai proaste. Aceste practici, cunoscute sub numele de „cârlige imobiliare”, nu sunt excepții, ci sunt norma în piață, mai ales pe platformele populare unde oricine poate posta orice proprietate fără nici o verificare.

Pe lângă această „junglă” de oferte false sau expirate, piața este plină de anunțuri duplicate pentru aceeași proprietate, postate de diverse agenții. Nu de puține ori, același apartament apare în 10-15 anunțuri diferite, cu prețuri și informații contradictorii. Pentru clienți, asta înseamnă timp pierdut, telefoane date în zadar și, uneori, chiar imposibilitatea de a afla cine este cu adevărat proprietarul.

În plus, nemulțumirea față de nivelul comisioanelor percepute de multe agenții atinge cote record. Pentru cumpărarea unui apartament în Cluj, comisionul cerut de agenții este, de obicei, între 2 și 3% din valoarea imobilului, plus TVA – atât de la cumpărător, cât și de la vânzător. Practic, ambele părți plătesc același procent din preț, ceea ce poate însemna 6% plus TVA din valorea fiecărei tranzacții. La chirii, comisioanele variază între 50% și 75% din valoarea unei chirii lunare, sumă achitată de regulă atât de chiriaș, cât și de proprietar. Astfel, pentru o garsonieră închiriată cu 400 de euro, comisionul plătit de chiriaș ajunge la 200-300 de euro + TVA.

O alternativă locală, gândită pentru oameni: eximo.ro promite transparență, siguranță și zero comisioane la cumpărare sau închiriere

Din dorința de a schimba radical această realitate, o echipă de tineri clujeni cu experiență în IT, marketing și imobiliare au pus bazele platformei eximo.ro – o soluție digitală construită pentru oameni.

Ideea din spate nu este revoluționară, e chiar simplă: o platformă unde fiecare anunț e real, fiecare proprietate are maxim un anunț, fiecare utilizator este verificat, iar cei ce caută chirie în Cluj sau orice proprietate imobiliară de cumparat, nu sunt nevoiți să plătească comision.

Cu ce se diferențiază eximo.ro pe piața imobiliară din Cluj?

Doar anunțuri reale și actualizate: Fiecare ofertă este verificată, iar proprietarii își confirmă identitatea prin SMS.

Un singur anunț pentru fiecare proprietate: Elimină dublurile și confuzia prezentă pe alte platforme, iar proprietarii nu mai trebuie să concureze cu propriul lor anunț postat de alte agenții.

Acces rapid și sigur: Conturi create simplu (Facebook, Google sau email)

Fără comisioane ascunse: Acceptă doar persoane fizice, agenții cu comision 0% și dezvoltatori imobiliari.

Filtrare avansată: Poți căuta în mai multe cartiere simultan și filtra inclusiv anunțuri pet friendly pentru chirii.

Planuri ambițioase pentru eximo.ro

Chiar dacă platforma este abia la început (în stadiul MVP – Produs Minim Viabil – adică funcționează cu cele mai importante opțiuni, urmând să fie îmbunătățită continuu după nevoile reale ale utilizatorilor), planurile sunt ambițioase: pe viitor, utilizatorii vor putea beneficia de tururi virtuale, prezentări video pentru proprietăți, localizare exactă pe hartă, sisteme de alertare și chiar căutare asistată de inteligență artificială. Echipa eximo dorește, de asemenea, să extindă moderarea și verificarea fiecărui anunț, astfel încât să ofere garanția că fiecare informație este 100% reală și corectă.

Accentul va rămâne, cel puțin în următoarea perioadă, pe zona Clujului. Această strategie permite echipei să controleze strict cine și ce anunț postează, să ofere suport proprietarilor și să răspundă rapid la eventuale probleme sau raportări din partea utilizatorilor.

De ce să folosești eximo.ro dacă cauți imobiliare în Cluj?

Nu vei găsi anunțuri dubioase și nu vei fi agățat de un cârlig imobiliar.

Nu vei plăti comision la cumpărare sau închiriere.

Ai siguranța că vorbești direct cu proprietarul, dezvoltatorul sau o agenție cu comision 0% care reprezintă proprietarul.

Nu vei pierde timp alergând după apartamente care, de fapt, nu mai sunt disponibile.

Momentan folosirea platformei este gratuită, iar adăugarea de anunțuri la lansare nu costă nimic.

Cuvântul fondatorilor:

„Ne-am propus să eliminăm haosul informațional și practicile înșelătoare din piața imobiliară, să oferim transparență totală și să promovăm modelul bazat pe reprezentare exclusivă. Ne dorim ca oamenii să poată cumpăra sau închiria proprietăți fără a plăti comision, exceptând situația în care au ales în mod explicit să angajeze o agenție care să le caute proprietatea. Credem că timpul și banii clienților merită respectați, iar eximo.ro luptă tocmai pentru această cauză”

Dacă vrei să îți vinzi locuința, să găsești o chirie sau pur și simplu să vezi cum arată o platformă imobiliară modernă, fără compromisuri, te invităm să intri chiar acum pe www.eximo.ro

Experiențele Imobiliare din Cluj pot fi, în sfârșit, simple, corecte și transparente!