Actorul american de comedie Louie Anderson, multiplu câștigător al premiilor Emmy și cunoscut în România grație serialului animat „Viața cu Louie”, a murit vineri, într-un spital din Las Vegas.

Anderson avea 68 de ani și fusese internat pentru tratarea unui limfom.

Decesul a survenit din cauza unor complicații ale afecțiunii de care suferea actorul, după cum a confirmat publicistul său, Glenn Schwartz, pentru CNN.

De asemenea, moartea actorului vine la doar o zi după ce reprezentantul său a confirmat public internarea lui Anderson.

Joi, prietenul său, colegul și prietenul său, Pauly Shore, a scris pe Twitter că și-a luat rămas bun de la Louie Anderson și i-a îndemnat pe cunoscuții și fanii săi să se roage pentru el.

Născut în St. Paul, statul american Minnesota, într-o familie cu origini scandinave și 11 copii, Anderson și-a făcut debutul în comedie câștigând în 1981 un concurs în Midwest.

Actorul Henny Youngman, care a prezentat competiția, a fost atât de impresionat încât l-a angajat pe tânărul comic ca scriitor.

În 1984, a fost invitat de Johnny Carson la „The Tonight Show”, ceea ce a marcat debutull la nivel național al carierei tânărului actor.

Aparițiile la emisiunile găzduite de Jay Leno și David Letterman precum și prestațiile în producții TV precum Showtime l-au confirmat drept dintre cei mai buni comedianți de la Hollywood.

Louie Anderson a jucat în mai multe seriale TV, printre care „Grace Under Fire”, „Touched by an Angel” și „Chicago Hope”, și a interpretat roluri în filme precum „Ferris Bueller’s Day Off”, „Coming to America” și continuarea sa, „Coming 2 America”, alături de Eddie Murphy.



sursa: antena3.ro

