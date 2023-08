Am trecut în a doua jumătate a anului și deja ne putem face o idee despre ce jocuri domină 2023. Unele sunt noi, altele sunt vechi, însă toate au în comun un singur lucru: se bucură de o popularitate ridicată în rândurile jucătorilor, numărul de ore pe care aceștia îl petrec jucându-le fiind unul uriaș.

Industria jocurilor video trece printr-o dezvoltare incredibilă în acest moment, fiind strâns legată de saltul tehnologic la care suntem martori. Ultimii ani au adus mari îmbunătățiri în ceea ce privește grafica, gameplay-ul, tehnologia folosită. Și toate acestea sunt plusuri, însă vedem că ceea ce contează cel mai mult pentru jucători a rămas la fel. Aceștia sunt interesați în primul rând de nivelul de distracție oferit, lucru care de cele mai multe ori este strâns legat de două lucruri: ușurința cu care se poate juca un joc și povestea pe care se bazează jocul.

Ținând cont de aceste două lucruri, vei înțelege foarte ușor de ce următoarele 5 jocuri sunt, până acum, cele mai populare și cele mai jucate jocuri ale anului 2023.

Star Wars Jedi: Survivor

Un joc lansat chiar în acest an, în luna aprilie, Star Wars Jedi: Survivor s-a dovedit extrem de popular. Dezvoltat de Respawn Entertainment și publicat de Electronic Arts, jocul poate fi jucat pe un număr mare de platforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One dar și Microsoft Windows.

Dacă adaugi aici poveste excelentă din spatele jocului dar și reputația brandului Star Wars, e ușor de înțeles de ce jocul a prins așa de repede. Altfel, jocul nu oferă foarte multe în plus față de primul joc din această serie, Star Wars Jedi: Fallen Order, sau chiar jocurile din seria Star Wars: The Force Unleashed. Și asta nu e neapărat un lucru rău, ci ajută la stabilirea unei continuități care la rândul său contribuie la atragerea fanilor celorlalte jocuri către noul joc.

Dacă îți plac jocurile singleplayer de acțiune și aventură, trebuie neapărat să intri în rolul lui Cal Kestis, protagonistul jocului, și să vezi cât de bine te pricepi să mânuiești o sabie laser.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök a fost lansat în toamna lui 2022. Este un joc de acțiune-aventură și de rol, dezvoltat de SCE Santa Monica Studio și disponibil pentru PlayStation 4 și 5. Face evident parte din seria God of War, care a fost lansată la începutul anilor 2000 și care a strâns un număr foarte mare de fani. Nu e așadar de mirare că jocul, care așa cum am zis a fost lansat chiar recent, este la așa mare căutare în acest moment.

God of War Ragnarök a primit un număr foarte mare de distincții, de la jocul anului, la cea mai bună poveste, cea mai bună coloană sonoră, chiar și premiul pentru cea mai bună interpretare, obținut de actorul Christopher Judge, cel care i-a dat viață lui Kratos, personajul principal.

În God of War Ragnarök, Kratos le face o vizită zeilor nordici. Continuă așadar povestea bazată pe mitologie. Iar povestea este una foarte, foarte bine făcută. Chiar dacă nu ești un fan al acestui tip de joc, ar trebui să îl încerci doar pentru asta. Te vei simți ca și cum citești o carte foarte, foarte bună.

Aviator

O altă surpriză a anului 2023 este jocul Aviator de la Spribe. Vorbim despre un joc de noroc care a luat cu asalt România și care astăzi nu lipsește de pe listele unor top cazinouri online precum Superbet sau Fortuna.

Jocul a intrat în România anul trecut și a devenit rapid unul dintre cele mai populare jocuri de cazinou ale anului 2022. Nu e așadar de mirare că popularitatea sa s-a menținut și chiar a și crescut în 2023.

Vorbim despre un nou tip de joc de noroc, diferit de faimoasele păcănele. Joci cu un avion care decolează în fiecare rundă, plecând de la cota 1,00. Altitudinea la care ajunge este factorul de multiplicare al pariului tău. Acesta poate ajunge la cote foarte mari, de 50,00, 100,00 sau chiar mai mult, dar poate la fel de bine să ajungă la cote obișnuite precum 1,30 sau 2,00.

Jocul are însă o rată de câștig de 97% iar miza minimă acceptată este de 0,5 lei. Astfel, cum șansele ca pariul tău mic să fie multiplicat de foarte multe ori sunt destul de mari, e destul de ușor de înțeles de ce jucătorii de noroc din țara noastră îl plac.

The Murder of Sonic the Hedgehog

The Murder of Sonic the Hedgehog este poate o surpriză pentru mulți, dar adevărul e că nu ar trebui să fie. Lansat și el tot în aprilie 2023, jocul este disponibil pe computer, atât pentru Microsoft Windows cât și pentru macOS. Vorbim despre un roman vizual, dezvoltat de Sega. Jucătorul trebuie să converseze cu diferite personaje din lumea Ariciului Sonic și să rezolve misterul aparentei sale asasinări.

Jocul este foarte simplu de jucat. Jucătorul are practic la dispoziție două tipuri de joc. În primul tip, cercetează obiectele din camera în care se află și interoghează personajele prezente, pentru a afla ce s-a întâmplat cu Sonic. În al doilea tip de joc, un minijoc practic, îl controlează chiar pe Sonic, care aleargă într-o cursă în care trebuie să colecteze inele și să se ferească de obstacole. Dacă nu colectează destule inele, jucătorul nu poate avansa.

Cum am spus, jocul e foarte simplu și foarte relaxant. Grafica este cea de desene animate și contribuie din plin la dezvoltarea poveștii dar și la afundarea jucătorului în lumea ariciului Sonic.

Call of Duty: Modern Warfare II

Ultimul de pe lista noastră este Call of Duty: Modern Warfare II, continuarea lui Modern Warfare din 2019. Lansat la sfârșitul anului trecut, acest first-person shooter lansat de Activison pentru PlayStation 4 și 5, Xbox One și Microsoft Windows este unul dintre cele mai bune jocuri cu împușcături făcut vreodată.

Este, poate, cel mai bun joc multiplayer din acest moment. Iar dacă ai crescut cu Counter-Strike și Half Life, nu ai cum să nu vrei să îl joci. Poți vâna teroriști, poți juca cu prietenii tăi sau poți juca împotriva prietenilor tăi. Având la bază noua versiune a motorului de jocuri IW, jocul îți oferă o experiență incredibilă, care pur și simplu te va trage din viața reală și te va introduce în această lume nouă, oferindu-ți în același timp foarte multă distracție dar și relaxare totală.

Call of Duty: Modern Warfare II este jocul din seria Call of Duty care a atins cel mai rapid vânzări în valoare de un miliard de dolari. E destul să îl joci, ca să înțelegi de ce.

Acestea sunt 5 dintre cele mai populare jocuri din 2023. Dar acest an încă nu s-a terminat. Urmărim cu foarte mare interes și curiozitate lumea jocurilor online pentru a vedea ce surprize vor apărea și cum vor evolua preferințele jucătorilor.