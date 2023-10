Radeti de Pescobar ca le vinde romanilor fructe de mare la suprapret, dar avem la Cluj si pescobarii nostri! De exemplu, Salad Box, celebra franciza de salate ce a impanzit Romania. Trebuia sa cucereasca si lumea, dar, in fine, expansiunea pe Dubai si SUA nu a mai fost sa fie!

Dan Isai si Daniel Lar sunt patronii Salad Box, un brand umflat de banii dati pe reclame sforaitoare si care a cam apus in ultimii ani.

Primul e un personaj retras, un soi de Bogdan Buta al francizelor, minus succesul lui Buta.

Isai se da mare antreoprenor, mare guru al afacerilor, dar afacerile sale sunt mai toate PRAF! Biobox SRL pe care opereaza „francizele” Saladbox e MUCI la capitolul profit, lucru care inseamna doua lucruri: fie Isai face o evaziune fiscala cat casa, fie e un luzar in afaceri.

Al doilea e managing director la firma de software Yonder. Amandoi uniti de biserica, caci sunt parte din gasca de business a „pocaitilor”, asa cum ii numesc clujenii.

Un cititor suparat ne-a trimis pe whatsapp-ul redactiei mai multe poze cu salata cumparata de la restaurantul din Iulius Mall al Salad Box, unde a platit o suma astronomica pe ceea ce numeste el „un bullshit”.

Supararea cititorului este ca Salad Box vine la preturi inimaginabil de mari niste simple legume spalate si taiate si ca o salata mai acatarii ajunge in mod inexplicabil sa coste si 65 de lei:

„Angajatii sunt de o obraznicie fara seaman. Mi-am comandat o salata generoasa, nu sunt zgarcit de felul meu, dar nu imi place sa fiu luat de fraier. Cand am cercetat putin mai atent sa vad ce mi-au pus in ea, am descoperit ca mi-am luat teapa. Chiar am pozat castravetii, 6 felii anemice si transparente care nu erau sub nicio forma 50 de grame. Cand am vrut sa le bat obrazul angajatilor, mi-au spus obraznic ca, daca sunt sarac, sa nu mai vin la mall, ca Salad Box nu e pentru toti descultii. Apoi m-au amenintat cu politia. De curiozitate, m-am dus acasa si am verificat si preturile lor pe Tazz. Incredibil! Deci escrocii astia alimentari vand legumele cu adaos de 2000 la suta, chiar 4000 la suta in unele cazuri! Pentru 50 de grame de ceapa rosie ei cer 6,5 lei de la clienti, ori kilogramul de ceapa e nici 4 lei la Metro! Sunt foarte dezamagit de felul in care s-au comportat cu mine! Toti trebuie sa faca profit, asta inteleg, dar parca asta e prea mult! Sa vinzi kilul de castraveti cu 60 de lei cand tu il iei la 6 lei sau chiar mai putin, la volumele de achizitii ale lui Salad Box, mi se pare taranie!”.

Pai, asa se fac banii, fratilor, tepuind clientii cu lucruri scumpe si servicii de doi lei!

