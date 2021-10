Un judeţ mic, aproape insignifiant pe harta României, cu o reşedinţă (Zalău) de numai puţin peste 50.000 de locuitori a furnizat ţării actualul şef al SRI, actualul ministru de interne şi actualul şef al DNA. Dintre aceştia, trei sînt de aceeaşi vîrstă (doi sînt născuţi chiar în aceaşi zi), altă pereche de doi se cunoşteau şi erau prieteni anterior venirii lor în Capitală şi (cel puţin) unul a avut ascensiunea ”netezită” de un fost căpitan de securitate, ajuns după ’89 general SRI. E cel mai plastic şi sugestiv model al tranziţiei, de la România, ca ţară în care domnea voia Securităţii, la România – ţară NATO, în care, zice-se, domneşte democraţia.Nu numai „Tuica de Zalau” face minuni, mai nou si CV-ul de Salaj

Manipularea se poate realiza nu numai prin dezinformari, prin minciuni ambalate drept adevaruri. Ci si prin reducerea treptata si insesizabila a cimpului optiunilor. E ceea ce s-a intimplat in ultimele doua decenii, primul de „basism” si al doilea de „iohannism”, cind prin actiuni ale institutiilor de forta, adica pe fata ale DNA-ului, alimentat (ca si presa) sub pretextul „luptei anticoruptie” de catre SRI au decimat, ori au intimidat clasa politica, uneori pentru motive aberante. Ne amintim de inscenarile „cirnatilor si caltabosilor” lui Remes, achitat dupa ce omul a fost injosit in urma unei mistificari realizate cu ajutorul serviciilor secrete. Sau de cazul fostului ministru de finante Dan Radu Rusanu, tot liberal, achitat si el, dupa ce a fost tirit in inchisoare, cu catuse, de catre DNA.

Astfel, incet-incet s-a ajuns la situatia din momentul de fata, cind nu mai avem lideri. Cind cei care se ridica in fruntea unor institutii ori ministere importante, precum cele de siguranta natonala si ordine publica, reprezinta mai degraba „clanuri” si grupuri de forta „incuscrite” prin provenienta. Exact ca pe vremea lui Ceausescu, cind un buletin de Scornicesti deschidea toate usile din Romania, acum e deajuns sa fii din Salaj, ca sa-ti poti imagina vitorul la picioare.

Chiar daca ultima propozitie poate fi socotita o gluma, este insa evident deja ca multi din cei care „se ridica”, o fac la umbra „noilor stapini”, sau prieteni-procurori ori sereisti. Acum, ca grupul lor cel mai puternic provine din Salaj, poate ca e o intimplare, poate ca nu. Ceea ce Orban a numit „grupul de la Salaj” este insa simptomatic, pentru ceea ce numeam „manipulare”, prin reducerea cimpului de optiune. Ca era sa uit – din Salaj e si Dacian Julien Ciolos.

De fapt, nu e nicio coincidenta. Mecanismul se explica astfel: „Cei care au crezut dupa 22 decembrie ca vor inlatura Securitatea si-au facut iluzii. Securitatea din Romania, la fel ca toate institutiile similare din fostele tari socialiste, este organizata in asa fel incit, chiar daca unii dintre sefii ei dispar, functioneaza in continuare fara ei. Ierarhia este organizata pe principiul sirului indian. Cind unul dintre sefi dispare, sirul face un pas in fata si locurile sint ocupate automat. Organizarea are totusi o hiba, care a distrus unitatea aparatului: daca seful din capul sirului o ia in alta directie, toti il urmeaza”.

Afirmatia, care ii apartine unui fost colonel de Securitate din Dolj, pensionat la cerere in 1990 explica cum stau lucrurile din 1989 incoace si cum functioneaza, de fapt, relatiile de forta din acest „cimp de putere”. Ca lucrurile sa fie complete pina la capat, din Salaj e si Virgil Magureanu, primul director al SRI-ului, dar si Virgil Ardelean, supranumit „Vulpea”, seful care a facut celebru serviciul secret al Internelor, „doi si-un sfert”, unchiul nepotului Dacian Julien Ciolos, tot din Pericei.Asemanari si deosebiri

Intre Lucian Bode si Eduard Hellvig sint asemanari si deosebiri. Ma rezum aici doar la asemanari. Ambii sint nascuti in Salaj, chiar daca Bode e din Valcau de Jos, iar Hellvig din Zalau. Si asemanarea cea mai mare e ca s-au nascut in aceeasi zi: 27 octombrie 1974. Sint oameni tineri, dar care au ajuns deja, de o buna bucata de vreme, in pozitii importante din stat. Ambii sint liberali, chiar daca Bode e nou venit, pe filiera PDL – inainte de „unificare”, a fost ministru „pedist” al Economiei, in guvernul de doua luni al lui Razvan Ungureanu. Hellvig a facut cariera ceva mai devreme, direct la liberali. Inainte de a fi numit din martie 2015 director al Serviciului Roman de Informatii, a fost deputat PNL, vicepresdinte al Camerei, europaralmentar liberal si ministru al Dezvoltarii Regionale, in guvernul Ponta. Asemanarile se cam opresc aici.

Hellvig si-a facut ucenicia pe linga regretatul, valorosul si prea devreme uitatul politician liberal Horia Rusu, si-a dat un doctorat „pe bune” la SNSPA la Bucuresti in stiinte politice, a beneficiat de mai multe si prestigioase burse de studii, inclusiv in Statele Unite. Lucian Bode si-a facut insa intrarea in politica in trena unui fost capitan de Securitate, ajuns general SRI (promovat de Basescu) si mai apoi ajuns sef al filialei Partidului Democrat din Salaj, personaj despre care voi vorbi mai jos. Cit despre doctoratul lui Bode, acesta e cam cu probleme, chiar din titlu.

Lucian Bode a primit titlul de doctor in 2018, la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, unde a sustinut lucrarea cu titlul „Securitatea energetica si managementul resurselor la inceputul secolului XXI (corect ar fi fost „al XXI-lea” – n.n.). Romania in context european actual”. Titlu lung, subiect actual – desi nu l-am auzit pe domnul Bode spunind ceva, in aceste zile, despre problemele atit de actuale ale scumpirii energiei romanilor. Semne de intrebare sint legate si de refuzul actualului ministru de interne ca teza sa sa fie publicata, conform noilor dispozitii ale Ministerului Educatiei, pe platforma on-line a tezelor de doctorat ale Universitatii. El a insistat ca o va publica la o editura, dar a depasit deja demult termenele legale pentru aceasta. Ca e sau nu plagiata, deocamdata nimeni nu poate baga mina-n foc, nici ca da, nici ca ba.Bode are mai multe goluri. Si la fotbal.

La diferente, se mai poate inscrie si greutatea cu care adesea se exprima domnul Bode. Cum a facut-o, de pilda, cind a sarit (in mod just, spun eu) in apararea celor ce se vaccinau, zice-se „peste rind”, din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in centre divulgate de un „consilier onorific” al lui Vlad Voiculescu: ,,eu spun foarte clar ca nu este normal ca listele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, de ordine publica. Inteleg ca era vorba si despre serviciile de informatii. Vezi adresa strada x, nr Y si constati ca acolo s-au vaccinat cetateni din structurile respective. Din acel moment poti sa te astepti, ca nu ne sint toti prieteni pe pamintul asta, dar pot veni sa fotografieze, sa filmeze… Nu mi se pare normal sa dam publicitatii”, a spus deloc clar pe 9 martie 2021 ministrul de Interne, Lucian Bode.

Ceea ce domnul Hellvig „marcheaza” in plus la stiinta de carte, domnul Bode compenseaza si o face de-a dreptul la fotbal. Lucian Bode a fost cel mai bun marcator al nationalei de fotbal a Parlamentului Romaniei la Turneul european de fotbal al parlamentarilor, desfasurat, in 2011, in Ungaria, marcind trei din cele cinci goluri ale tricolorilor. De altfel, parlamentarul a cochetat cu fotbalul si inainte de a intra in politica, el evoluind in tinerete in campionatul judetean de fotbal.

Eu nu cred in rolul intimplarii in istorie, ci in Pronie. Dar totusi nu-mi vine sa cred ca tocmai Pronia a intervenit ca procurorul Crin Bologa, un prieten din tinerete al lui Lucian Bode, sa mai sounem ca tot din Salaj, sa ajunga sef al Directiei Nationale Anticoruptie, cam in aceeasi vreme in care acesta isi prelua interimatul la ministerul justitiei: „Domnul procuror Crin Bologa a fost selectat functia de procuror sef la DNA dinainte de a se sti ca eu voi veni aici. Este un prieten din tinerete, cu care am jucat fotbal si cu care sint si vecin” (la Zalau, se intelege), dupa cum a precizat Lucian Bode.

Intr-adevar, aici domnul Bode spune adevarul: promovarea lui Crin Bologa este mai degraba legata de numele lui Catalin Predoiu si deci de zona din proximitatea SRI, care e „cimpul tactic al celuilalt „om din Salaj”, Eduard Hellvig.

Ceea ce n-a spus insa pe nicaieri Lucian Bode e ca pe el l-a introdus in politica, de-a dreptul, un fost capitan de securitate, Nicolae Viorel Stanca, reactivat si promovat dupa 1989 in Serviciul Roman de Informatii, chiar daca facuse „politie politica”, dupa cum a dovedit ulterior pensionarii sale CNSAS-ul.

Bode a obtinut in anul 1998 o licenta de inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. Apoi a disparut din peisaj, pentru doi ani. Experinta sa profesionala incepe in 2000, ca vinzator la „Electrometal”, din Oradea. Abia din 2001 are o slujba serioasa: ajunge inginer la Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Zalau si, dupa doi ani, presedinte Sindicatului Electrica Zalau. Tot in anul 2001, si asta nu mai poate fi coincidenta, sotia lui Bode, Karina, de profesie educatoare, devine asociata intr-o firma de lucrari de instalatii electrice, alaturi de fostul securist Stanca, acesta din urma fiind si seful „la partid” din 2001 al sotului ei, Lucian Bode.

Filiala Salaj a Partidului Democrat a fost condusa in perioada 2001-2008 de Viorel Nicolae Stanca, pensionat din SRI cu gradul de colonel. El l-a luat sub aripa sa protectoare pe Lucian Bode, ca secretar, vicepresedinte, secretar general si apoi presedinte al Partidului Democrat, filiala Salaj, de cind, in urma scandalului privind implicarea sa in actiuni represive ale Securitatii, izbucnit in 2008, Viorel Nicolae Stanca s-a retras de la conducerea PD Salaj, fiind recompensat drept consolare de Traian Basescu cu steaua de general in rezerva. Lui Bode i-a revenit si scaunul de deputat, lustuit pina atunci pentru sezutul generalului.

Crescut in umbra acetstui „vechi cadru”, Lucian Bode a cunoscut „valorile” oamenilor din „servicii”. Astfel incit, atunci cind a avut probleme la minister, a apelat cu incredere la ei. In ultimii ani, una din prestigioasele instutii de invatamint, Academia de Politie din subordinea lui Bode a fost tema unor scandaluri si acuzatii de coruptie si plagiat. In martie, ministrul Bode l-a adus in fruntea ei pe David Ungureanu, dar mai multe anchete jurnalistice au scos la iveala nereguli in CV-ul rectorului Ungureanu, inclusiv suspiciunea unor plagiate: avea doua doctorate, ambele plagiate. Satul de scandaluri, Bode l-a adus de la Cluj pe un maior, proaspat avansat colonel, pe nume Claudiu Chindris, fost ofiter SRI, dar ajuns sef al Protectiei Contrainformative MAI pe zona Cluj, exact postul de unde-si incepuse odinioara cariera „Vulpea”, Virgil Ardelean de la „doi si-un sfert”, din Pericei – Salaj.

Ceea ce atrage atentia asupra tuturor (Hellvig, Bode, Bologa) e ca sint din aceeasi generatie, fiind nascuti in 1974. Cu exceptia lui Ciolos, nascut in 1969 si care copilarea in comuna bunicilor materni de la Pericei, cind ceilalti trei vedeau lumina zilei. S-au reunit insa la liceu, la Zalau si nu-mi vine sa cred ca, intr-un oras cu 50.000 de locuitori si o populatie scolara relativ redusa, cei patru muschetari sa nu-si fi intesectat drumurile. Poate ca totul e o coincidenta, dar, totusi, cum au ajuns sa conduca ei patru, neaparat SRI, Interne, DNA si, ultimul pe lista, USR? Si chiar asa, toti numai din Salaj?

