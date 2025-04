Un fost angajat al companiei Foundever din Cluj-Napoca a transmis un e-mail incendiar întregii echipe, acuzând conducerea de comportamente abuzive, discriminare și lipsă de transparență. Acesta descrie mediul de lucru ca fiind „profund toxic”, invocând favoritisme, relații nepotrivite între manageri și subordonați, modificări abuzive ale fișei postului fără compensare, întârzieri la plata salariilor și lipsa protecției datelor angajaților. Printre cele mai grave aspecte semnalate se numără restricțiile privind pauzele de toaletă, expunerea la condiții fizice necorespunzătoare și lipsa sprijinului emoțional din partea superiorilor. Totodată, fostul angajat acuză conducerea de neprofesionalism și spune că aceste probleme au avut un impact semnificativ asupra sănătății sale mentale. Foundever a răspuns ulterior, recunoscând „erori tehnice legate de salarizare” și susținând că respectă legislația muncii.

„Stimați agenți, membri ai conducerii și ai departamentului de resurse umane,

Simt nevoia să ofer un feedback complet și sincer cu privire la perioada petrecută aici, deoarece cred că este în interesul tuturor să înțeleagă problemele sistemice care au făcut ca acest mediu de lucru să devină insuportabil.

Încă din prima zi, am făcut parte din echipa slovacă — o echipă tratată constant ca fiind de mâna a doua în comparație cu alte grupuri. Liderii echipei noastre au fost înlocuiți în mod repetat și arbitrar, lăsându-ne fără ghidare constantă și creând o ruptură permanentă între agenți și conducere. Mi-am început parcursul ca Learning Specialist, entuziasmat să contribui la creșterea companiei. Într-un efort de a mă distanța de drama internă și disfuncționalitatea constantă, am ales voluntar să revin pe o poziție inferioară, oferind la acel moment scuze politicoase pentru a salva aparențele celor aflați la conducere. Din păcate, problemele nu au făcut decât să se amplifice.

Așteptările conducerii au devenit din ce în ce mai absurde. Ni s-a cerut să semnăm fișe de post modificate care adăugau noi responsabilități — precum preluarea apelurilor vocale pe lângă suportul prin chat — în timp ce orice discuție despre o eventuală compensare suplimentară era refuzată categoric, cu mesajul clar: persoanele vizate pot fie să semneze documentul adițional, fie să înceteze colaborarea cu proiectul. Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, au existat mai multe situații în care angajații nu și-au primit salariul complet la data scadentă, din cauza unor erori recurente de salarizare. Răspunsul managementului a fost mereu același: „se va rezolva luna viitoare”, de parcă acest lucru ar fi acceptabil sau moral.

La locul de muncă domnește o cultură generalizată de favoritism și comportament lipsit de profesionalism. Unele persoane au întreținut relații nepotrivite cu subalterni, iar unul dintre aceștia a fost promovat convenient într-o funcție de QA la scurt timp după ce relația a început. Aceeași persoană a divulgat ulterior informații confidențiale despre închiderea planificată a liniei slovace — cu 2–3 săptămâni înainte ca managementul să informeze oficial echipa, declanșând panică generală. Vreau să adaug că aceste informații se schimbau de la o zi la alta, lăsând opt oameni în incertitudine totală cu privire la locul lor de muncă. Deși înțeleg că decizia a aparținut clientului și că Foundever doar a fost de acord cu ea, nici eu, nici colegii mei nu mai putem afirma că avem încredere în acest angajator.

Mai mult, o anumită persoană din conducere a avut un comportament ostil, favorizând frecvent anumiți angajați și tratându-i pe alții cu superioritate, comportament agresiv și schimbări bruște de atitudine. Acest comportament a adâncit și mai mult prăpastia dintre conducere și personal. Când am cerut ajutor într-o perioadă în care mă simțeam copleșit(ă) de volumul de muncă, răspunsul pe care l-am primit a fost — deloc ironic — „păi ar trebui să muncești mai mult”. Consider că această replică denotă o lipsă gravă de empatie și înțelegere emoțională, ceea ce mă face să mă întreb cum poate o astfel de persoană să pretindă de la noi, agenții, să dăm dovadă de „soft skills” în relația cu clienții, și tot ea să ne penalizeze pentru greșeli în acest sens. Când s-a ajuns în sfârșit la o „concluzie” privind modificările constante ale poziției, fișei postului și responsabilităților, eram în concediu, iar tot ce am primit a fost un scurt apel telefonic — ceea ce simbolizează perfect lipsa de respect și de comunicare transparentă.

Timp de mai multe luni după demisia fostului QA, echipa noastră a rămas fără un înlocuitor calificat. În schimb, evaluarea muncii noastre a fost lăsată pe mâna unor persoane care nu înțelegeau limba slovacă, fapt ce a dus la multiple evaluări negative incorecte. În ciuda apelurilor formale, aceste erori nu au fost corectate, afectând în mod direct scorurile noastre de performanță, fără ca vina să ne aparțină.

Mediul fizic de lucru și politicile aferente au fost dezumanizante:

Extreme de temperatură (se aplică zonei unde activează în prezent Data Annotation): în timpul verii, angajații erau forțați să lucreze în condiții de frig excesiv în interior, din cauza unei politici stricte privind aerul condiționat, în timp ce afară era caniculă. Această tranziție extremă de temperatură a dus la îmbolnăvirea multora. Când problema a fost ridicată, aerul condiționat a fost blocat, iar orice tentativă de ajustare a acestuia putea atrage un avertisment verbal sau scris.

Politici privind pauzele: Compania restricționează accesul liber la toaletă — pauzele pentru mers la baie trebuie incluse în pauza recreativă de o oră (două pauze de 15 minute și una de 30 minute), într-un schimb de 8,5 ore. Acest lucru reprezintă, în esență, o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului.

Transportul de seară: Deși compania acoperă costurile curselor cu taxiul, angajații de pe tura de seară sunt obligați să împartă cursele dacă locuiesc în apropiere, fiind forțați să-și dezvăluie adresele personale colegilor — lucru pe care, în mod normal, poate nu și-l doresc.

Cazare pentru relocare: S-au făcut favoritisme evidente — unii angajați au fost evacuați fără explicație, în timp ce alții au fost lăsați să rămână pe termen nelimitat, fără vreo justificare clară.

Instrumente ineficiente: Suntem obligați să rulăm în permanență o mașină virtuală pentru a ne înregistra activitatea, a verifica emailuri și a accesa TrueHR. Totuși, sistemul se închide frecvent și durează 6–7 minute pentru a reporni, pierzând astfel timp valoros și generând frustrare zilnică. A fost făcută o tentativă de îmbunătățire, dar după ce am cronometrat diferența, pot spune că noua soluție este chiar mai lentă, cu o medie de +20 secunde la încărcare.

La început, modul în care era gestionat concediul medical a fost revoltător. În loc să fie procesat direct prin HR sau un canal oficial, solicitările erau transmise unui terț printr-un grup de WhatsApp al managerilor — unde erau distribuite informații personale ale angajaților. Este ironic cum compania insistă asupra protejării datelor clienților, dar ignoră complet confidențialitatea propriilor angajați. Deși ulterior s-au făcut modificări, conducerea a început să răspândească zvonuri răutăcioase și comentarii neprofesionale despre persoana care a făcut plângerea, demonstrând încă o dată lipsa de respect față de limitele personale ale angajaților.

Lipsă de responsabilizare privind concediile: Am fost martor la cazul unui fost angajat care a beneficiat de mai multe luni consecutive de concediu medical, fără nicio verificare riguroasă — în condiții care ridică serioase semne de întrebare legale și etice.

Feedback colectiv: Am discutat cu mai mulți colegi care împărtășesc aceste nemulțumiri. Dacă va fi necesar, sunt pregătit să le centralizez și să le fac publice.

Orice comportament de represalii la adresa mea, până la finalul perioadei de preaviz, va fi abordat corespunzător, prin mijloace legale și sociale.

Impactul cumulat al acestor probleme a afectat profund sănătatea mea mentală, starea de bine și respectul de sine. Nu mai există credibilitate în conducerea acestei organizații, nici comunicare transparentă, nici respect față de timpul și intimitatea angajaților. Aleg să plec pentru că merit — la fel ca oricare alt angajat — un mediu de lucru sănătos, respectuos și echitabil.

Celor puțini care au dat dovadă de profesionalism, empatie și integritate în mijlocul acestui haos: vă mulțumesc. Comportamentul vostru a fost singurul aspect pozitiv într-un mediu altfel profund toxic” – a scris angajatul slovac în e-mailul care a intrat în posesia Clujenii.ro.

Atunci, conducerea multinaționalei ne asigura că: „Foundever respectă cu strictețe toate legile muncii aplicabile, menținând în același timp un mediu de lucru în care respectul și siguranța angajaților noștri sunt priorități esențiale. Ne angajăm să oferim o remunerație echitabilă și competitivă, să promovăm un mediu de lucru incluziv și să asigurăm oportunități de dezvoltare profesională pentru toți angajații noștri”.

Sursa: Clujenii.ro.

UPDATE Poziția Foundever® România cu privire la articolul publicat de Clujenii.ro în data de 16 aprilie 2025 – Se confirmă „erorile tehnice legate de salarizare”

Foundever este o companie globală, prezentă în peste 45 de țări, inclusiv în România, unde am construit echipe diverse, dedicate și parte esențială a succesului nostru. Investim constant în dezvoltarea colegilor noștri, oferindu-le acces la programe de formare, oportunități reale de evoluție profesională și susținând mobilitatea internă. Diversitatea culturală a echipelor noastre contribuie semnificativ la calitatea experienței oferite clienților din întreaga lume.

Toate procesele noastre interne – de la salarizare la evaluare și comunicare organizațională – sunt derulate cu respectarea legislației muncii și a procedurilor interne. Într-un sector dinamic, precum cel al serviciilor de customer experience, ne adaptăm constant structura și operațiunile în funcție de nevoile clienților, însă păstrăm mereu în centrul deciziilor respectul față de angajați și transparența comunicării.

Schimbările organizaționale sunt întotdeauna explicate și susținute prin măsuri de tranziție sau alternative viabile precum transferul pe alte proiecte, atunci când abilitățile sunt în linie cu cerințele proiectului. Iar în rarele cazuri în care au existat erori tehnice legate de salarizare, acestea au fost corectate imediat după ce au fost semnalate – fără ca vreun angajat să fi rămas neplătit.

La Foundever, avem mecanisme clare și funcționale de raportare a oricăror situații neconforme, inclusiv canale anonime la nivel global de tip whistleblowing, care asigură confidențialitatea și protecția celor care aleg să semnaleze probleme. Fiecare sesizare este analizată cu seriozitate și fără repercusiuni. În ceea ce privește promovările și schimbările de rol, acestea se bazează exclusiv pe criterii de competență și sunt validate într-un cadru intern transparent, dar și în acord cu evaluările directe ale clienților noștri.

Orice situație excepțională ce privește angajații noștri este analizată cu empatie, iar politicile interne sunt actualizate în mod regulat pentru a răspunde nevoilor reale ale acestora. Suntem conștienți că într-o companie de dimensiunea noastră pot apărea situații punctuale care necesită ajustări. Tocmai de aceea, suntem permanent deschiși la dialog și tratăm cu seriozitate fiecare feedback primit. Ne dorim ca toți colegii noștri – actuali și viitori – să se simtă ascultați, respectați și susținuți. Vom continua să construim un mediu profesionist și echilibrat, în care fiecare angajat să se poată dezvolta cu încredere, într-un spirit de colaborare autentică.

Sursa: Clujenii.ro.