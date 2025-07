Guvernul BoloDan a fost investit de două săptămâni pe repede înainte, după aproape o lună de amețeli și bâjbâieli. Este unul din cele mai slabe guverne postdecembriste, care-și dispută lanterna roșie cu efemerele guverne Grindeanu și Tudose pritocite de liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea. Ne așteptam ca multlăudatul premier Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului și a poporului cu un program serios și fezabil de guvernare, dar noul star politic mioritic care vrea să compară drept un mare și dârz reformator, pozând în elev sârguincios al ilustrei lady Margareth Thatcher (premierul conservator al Marii Britanii în anii 80) ori în imitator al făuritorului modelului polonez de dezvoltare și bunăstare, Leszek Balcerovicz (ministru de finanțe în anii 90), a prezentat doar o schiță bolmojită de idei. Numeroși români, precum și susținătorii săi externi văd în Bolojan un salvator al neamului și al patriei în aceste vremuri de restriște. Proclamatul și clamatul reformator de la Oradea pornește însă la drum cu trei handicapuri majore: este un produs al sistemului politic postdecembrist cangrenat și eșuat, a fost virusat de sorosism și nu a creat un model de dezvoltare și bunăstare în municipiul Oradea și în județul Bihor.

Așa cum am arătat, Bolojan a creat după chipul și asemănarea sa o societate închisă la Oradea, îngrădind libertatea de gândire, de exprimare și de informare, controlând și supunând presa și justiția, favorizând și folosind serviciile secrete. În plus, a ucis istoria prin conduita sa față de statuile personalităților românești comparativ cu cele maghiare și a amputat cultura românească, prin închiderea Filarmonicii de Stat din Oradea, prin desființarea Ansamblului Folcloric Crișana și prin mutarea și marginalizarea Muzeului Țării Crișurilor (muzeu de istorie și de artă). Și, așa cum am semnalat, în perioada de leadership bihorean, Ilie Bolojan n-a creat o mare emulație în jurul său și nu a adunat și catalizat personalități marcante sau specialiști deosebiți. În jurul său s-a constituit un cerc restrâns și închis, care nu depășește o duzină de persoane, majoritatea mediocre și total obediente, multe cu probleme penale sau de moralitate.

Prezent și influent în șapte guverne, prin popa Boloș

Principalii săi colaboratori au fost și sunt până recent de 4 x ministrul Marcel Bolos, primarul Florin Birta, city-managerul Mihai Jurcă, secretarul general al Primăriei Oradea, Eugenia Borbei, prefectul județului Bihor, Marcel Dragoș, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, și deputații Ioan Cupșa, Dumitru Țiplea și Arina-Simina Moș. Marcel Boloș i-a fost subaltern lui Bolojan la primărie vreme de patru ani în funcțiile de director al Direcției Economice și de director al Direcției Proiecte Europene, după care l-a promovat secretar de stat sau ministru în aproape toate guvernele din perioada 2012-2025. Conform unor surse, fratele polițist al ministrului Boloș, promovat șef al SIPI Bihor (serviciul secret al Ministerului Administrației și Internelor) ar fi în temă cu discutata temă a camionului din Germania. Cert este că părintele Marcel Boloș (este licențiat și în teologie, pe lângă finanțe-asigurări și inginerie electromecanică) a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului atât în guvernul USL condus de Victor Viorel Ponta cât și în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, precum și secretar de stat în Ministerul Transporturilor în guvernul condus de Sorin Grindeanu.

În ultimii șase ani, Boloș a fost de patru ori ministru în guvernele PNL-USR-UDMR și în guvernele PSD-PNL-UDMR, respectiv ministru Fondurilor Europene în guvernul Orban (a cărui primă măsură financiară importantă a fost plata controversată a sumei de 400 de milioane de euro firmei fraților bihoreni Ioan și Viorel Micula, primii tutori și sponsori politici ai lui Ilie Bolojan), ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării în guvernul Câțu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene în guvernul Ciucă și ministrul Finanțelor în guvernul Ciolacu. Putem conchide că, prin Boloș, Bolojan a fost prezent și influent la guvernare în nu mai puțin de șapte șapte executive. Reiterez că, în calitate de ministru de finanțe, i-a asigurat amicului și șefului Bolojan sinecura de membru în Comisia de împrumuturi din Ministerul Finanțelor, de la care a beneficiat de o indemnizație anuală de 23.164 de lei, faptă care intră sub incidența infracțiunii de abuz în serviciu prin asigurarea unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.

Complicii mafiei samsarilor de terenuri

Actualul edil șef Florin Birta i-a succedat lui Ilie Bolojan ca primar din 2020, după ce i-a fost viceprimar pe parcursul mandatului anterior (2016-2020). Potrivit CV-ului, susține că a obținut o licență în drept la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, cunoscută drept fabrică de diplome, și că este de profesie jurist, dar nu a exercitat niciuna din profesiile juridice consacrate (judecător, procuror, avocat, notar public). Cu profesie incertă, Birta este văzut drept o marionetă și atât, fără mari abilități manageriale sau viziune edilitară. Numeroși orădeni spun că ar fi implicat, prin socrul său, dar și în reprezentarea șefului Bolojan, în afaceri cu trei din cele mai cunoscute și frecventate restaurante din Oradea (Alegria, Ciuperca și Rivo). Iar de câteva luni este dedicat amenajării unui restaurant de lux în punctul 0 al orașului, taman lângă primărie, într-un fost palat în care a avut sediul Uniunea Județeană a Cooperativelor de Consum (UJECOOP) Bihor (al cărui fost președinte, Ioan Crișan, actualmente președintele Centrocoop, remarcat ca devalizator al economiei naționale, este un bun și vechi amic al lui Bolojan). City-managerul Mihai Jurcă a apărut mai recent pe firmament, fiind licențiat al Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul SNSPA și expert în administrație publică și dezvoltare locală. Considerat mâna dreaptă a lui Bolojan, Jurcă a fost promovat administrator public al municipiului Oradea în 2020, iar în 2025 a fost numit consilier al președintelui interimar și apoi șef al Cancelariei primului ministru.

Secretarul general al Municipiului Oradea, Eugenia Borbei, a fost unul dintre cei mai apropiați și de încredere colaboratori ai primarului Bolojan, acest fapt fiind relevat inclusiv de Marcel Boloș la un moment dat. Borbei este apropiată de Bolojan din perioada în care a deținut funcția de șefă a Direcției Juridice din Primăria Oradea. Ea a devenit și funcționara din primărie cea mai apropiată și mai căutată de capii mafiei samsarilor de terenuri din Oradea. În 2013 a fost suspendată din această funcție după ce a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor întrucât a refuzat să pună în aplicare o hotărâre judecătorească privind atribuirea unui teren pe vechiul amplasament. A reușit să scape fără condamnare și a fost promovată de preacuratul Ilie secretar general al Municipiului Oradea.

Un alt om de încredere al lui Ilie Bolojan este actualul prefect Marcel Dragoș, de profesie inginer topograf, numit în această funcție în vara anului trecut. Dragoș are un trecut neguros în funcțiile de director al Administrației Fondului Imobiliar din Primăria Oradea și de inginer șef și director al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor, în care și el a fost un apropiat și un favorizator al mafiei funciare locale. Înainte de a fi numit prefect, a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Oradea. Un alt fidel este noul președinte al Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, o altă marionetă care a preluat ștafeta după plecarea lui Bolojan la București în decembrie 2024. De profesie avocat fără cauze, Mălan a deținut deținut, sub auspiciile lui Bolojan, un mandat de viceprimar al municipiului Oradea în perioada 2012-2016 și un mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor în perioada 2020-2024.

Colaboratori pentru cap, trup și suflet

Deputatul Ioan Cupșa, de profesie avocat, a activat trei legislaturi în Parlamentul României (2012-2024), în care a fost membru al importantei Comisii juridice a Camerei Deputaților, la care a deținut funcțiile de președinte și vicepreședinte. După demisia lui Eduard Helwig din funcția de director al SRI în 2023, Ilie Bolojan a încercat să-l impună pe deputatul Cupșa în această funcție dar nu a reușit să-l convingă pe președintele Klaus Iohannis. Doi colaboratori apropiați mai inediți ai actualului premier au fost și sunt deputații PNL de Bihor, Dumitru Țiplea și Arina Moș, aflați la primul mandat. Dumitru Țiplea a exercitat, după absolvirea unui liceu agricol, profesia de tehnician veterinar, iar ulterior a obținut două licențe, în educație fizică și sport și în teologie pastorală. Îi lipsesc vreo opt ani din CV, după obținerea licenței în sport a exercitat doi ani profesia de kinoterapeut, iar în rest a fost politruc la stat. A fost kinoterapeut la Centrul de zi pentru bolnavi psihici din Oradea în perioada 1999-2001, după care a fost descoperit, recuperat și confiscat de Bolojan. În 2005, după ce a devenit prefect de Bihor, l-a angajat director al cancelariei prefectului, fără să aibă nicio pregătire și experiență în acest sens. În 2007, după ce a fost numit secretar general al Guvernului, l-a promovat consilierul său în Guvern. În 2008, după ce a fost ales primar de Oradea, l-a numit consilierul său personal, iar ulterior l-a ajutat să devină director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Bihor.

În 2019 l-a promovat prefect al județului Bihor, funcție din care a trebuit să demisioneze în vara anului trecut, după ce presa a dezvăluit că a fost condamnat în tinerețe pentru fals, uz de fals și înșelăciune. Bolojan nu l-a trimis însă în șomaj politic, deși clama cu tupeu sloganul ,,Fără penali în funcții publice!”, ci l-a impus, alături de el, pe un loc eligibil pe lista PNL Bihor pentru Parlament, astfel că unul a devenit deputat, iar celălalt senator, rămânând nedespărțiți. În realitate, potrivit surselor noastre, în toate aceste funcții publice, pe banii statului român, Țiplea i-a oferit lui Bolojan servicii de masaj fizic și de consiliere sufletească, tratându-l la coloana vertebrală, la suflet și la cap. În limbaj penal, așa ceva se numește corupție materializată prin infracțiunile de folosire a influenței politice și abuz în serviciu.

Udrea roșcată a lui Bolojan

Vocala și înfocata deputată Arina-Simina Moș este creația politică a lui Ilie Bolojan da capo al fine și este pe cale să devină noua stea a PNL. A absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Oradea în 2002, după care a fost angajată circa șase ani ani consilier juridic la trei SRL-uri obscure. În 2008, după ce a obținut primul mandat de primar, Bolojan a angajat-o consilier personal, după ce inițial îl numise în acest post pe kinoterapeutul Dumitru Țiplea, căruia i-a rezolvat funcția de director de cabinet al președintelui în funcție al Consiliului Județean Bihor. Este firesc să ne întrebăm ce calități au recomandat-o pe domnișoara Moș, la vârsta de 28 de ani, pentru funcția de consilier al primarului, înafară de voce și talent. Este evident că la mijloc nu erau competența și experiența, după patru ani de activitate de consilier juridic la două SRL-uri. Dacă ar fi fost o studentă sau absolventă meritorie, ar fi obținut un post de magistrat (judecător sau procuror) sau de avocat ori notar public. În 2013, după ce a obținut al doilea mandat de primar, Bolojan a promovat-o director al Direcției de Asistență Socială din primărie, iar în 2019 a uns-o viceprimar al municipiului Oradea. În 2022 a devenit senator pe un loc vacantat de un coleg liberal, iar în decembrie 2024 a fost aleasă deputat PNL de Bihor, fiind plasată pe primul loc pe lista județeană a partidului. Tăticul Ilie a promovat-o și președintă a Organizației Femeilor Liberale Oradea.

În ultimele luni a fost intens promovată pe TikTok și pe alte rețele sociale, îndeosebi cu declarații politice și interpelări parlamentare, semn că i se pregătește o funcție parlamentară sau ministerială importantă de către tăticul ei politic. Arina Moș pare a fi un nou model politic din galeria reprezentată de Elena Udrea, Anca Boagiu, Roberta Anastase, Lavinia Șandru și Sulfina Barbu în PDL, Corina Crețu, Rovana Plumb, Viorica Dăncilă, Carmen Dan și Natalia Intotero în PSD și Alina Ștefania Gorghiu, Raluca Turcan, Cristina Trăilă și Mara Mareș în PNL. Flora și fauna politice adunate și promovate de Ilie Bolojan confirmă că marele reformator și salvator național de la Oradea se înscrie perfect în matricea politicienilor postdecembriști care au cangrenat statul român prin clientelism, nepotism, incompetență și corupție politică.

Valer Marian