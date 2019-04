Când lucrurile ar trebui să decurgă simplu asupra situației guvernamentale în contextul în care Guvernul Dăncilă trece printr-o schimbare cerând o remaniere, Klaus Iohannis a hotărât să mențină suspansul privind noile nominalizări de miniștri. În timp ce există suspiciuni că președintele nu va da un răspuns curând, PSD ia în calcul o posibilă restructurare, iar jocurile politice deja au început.

După discuțiile din Cex, președintele PSD Liviu Dragnea a cerut o restructurare guvernamentală. Nu a fost însă de acord premierul Viorica Dăncilă care a cerut o remaniere care să treacă pe la Klaus Iohannis, motivând că președintele trebuie să dea dovadă de repsonsabilitate și să înțeleagă că e o decizie politică și că trebuie să existe o colaborare și trebuie să accepte nominalizări.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader a rămas fără sprijin politic, după ce liderii PSD au votat aproape în unanimitate împotriva lui. În locul lui Tudorel Toader a fost propus Eugen Nicolicea, unul dintre principalii susținători ai modificărilor legilor penale. Într-un final, Tudorel Toader și-a postat demisia pe pagina sa de Facebook. Tudorel Toader a anunţat că va merge la Guvern şi va prezenta demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, urmând ca premierul Viorica Dăncilă să ia o decizie.

Pe lângă ministerul de Justiție, alte două ministere vor avea șefi noi. La Fonduri Europene, în locul Rovanei Plumb care deschide lista PSD la Parlamentul European a fost propusă Oana Florea. Ea a fost preşedintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”. Iar în locul Nataliei Intotero, la Ministerul pentru românii de pretutindeni a fost propus Liviu Brăiloiu, după ce și aceasta a lăsat fotoliul de ministru pentru candidatura la Parlamentul European.

Jocurile UDMR

Liderul PSD Liviu Dragnea este sceptic că la începutul săptămânii viitoare președintele Klaus Iohannis va da un răspuns, astfel că a anunțat deja o întrunire a Coaliției pentru luni pentru a decide calea de urmat. În cazul unei restructurări a Guvernului, PSD și ALDE au majoritatea în Parlament, dar un eventual absenteism le-ar da bătăi de cap. Restructurarea Guvernului se face prin vot al Parlamentului, președintele fiind nevoit să semneze decretele în cazul unei astfel de proceduri. Astfel că în cazul în care Klaus Iohannis va tergiversa remanierea propusă, iar PSD ia în calcul o restructurare guvernamentală, UDMR a început deja să joace. Kelemen Hunor a declarat că formațiunea sa ”va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate”.

”Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face, nu ar fi asta o problemă. Să ocolești prin restructurare și printr-un vot în Parlament președintele, din punctul meu de vedere nu se poate și oricum nu se va întâmpla, pentru că președintele semnează decretele de numire a miniștrilor individual, nu semnează lista și dacă el semnează hai să spunem din 27 de miniștri 26 și la unul spune că nu pot să semnez (…), nu se va întâmpla nimic, te duci la CCR, este un conflict constituțional și va decide CCR. Această posibilitate încă nu a fost încercată niciodată în România. Eu nu cred că poți să ocolești președintele, dacă președintele are o convingere fermă față de o anumită persoană. Deci din punctul meu de vedere, nu stă în picioare acest argument, că facem restructurarea doar să ocolim președintele”, a spus Kelemen Junor, la RFI România.

Liderul UDMR a fost întrebat ce va face formațiunea pe care o conduce în cazul în care se ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament, Kelemen Hunor răspunzând: ”Va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate. Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziție, nici pe cei din PSD-ALDE și de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliție are majoritate, poate reușim și noi să stopăm aceste acuzații total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre și permanent noi nu știu ce șantajăm în dreapta și în stânga, ceea ce nu este adevărat”.