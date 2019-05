Șefele AMR și UNJR, judecătoarele Andreea Ciuca și Dana Gîrbovan, au avut un dialog, în 15 mai 2019, cu Procurorul General Interimar Bogdan Licu, în care au subliniat faptul că „declanșarea sau urmărirea penală a unor judecători pentru legalitatea și temeinicia soluțiilor, elemente care erau analizate în ordonanțele procurorilor, constituie o încălcare a independenței judecătorilor și o presiune nepermisă asupra acestora”.

Mai jos redăm integral comunicatul comun AMR-UNJR:

„Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) au participat pe data de 15 mai 2019 la intalnirea cu procurorul general interimar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dl. Bogdan Licu, pentru a discuta despre relatia dintre judecatori si procurori intr-un stat de drept.

Initiativa intalnirii a apartinut procurorului general interimar si s-a inscris in seria intalnirilor cu asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, precum si cu ceilalti actori implicati in realizarea actului de justitie, astfel cum s-a precizat in invitatia transmisa.

AMR si UNJR au sustinut in mod constant necesitatea dialogului, atat in interiorul sistemului de justitie, cat si raportul cu celelalte puteri ale statului, in vederea promovarii libertatii si demnitatii profesiei, apararii statutului magistratilor in statul de drept si independentei justitiei.

AMR si UNJR au fost deschise la acest dialog, cu atat mai mult cu cat, in cursul dezbaterilor parlamentare asupra proiectului de modificare a Legilor Justitiei, la care au fost invitate asociatiile profesionale, AMR si UNJR au sustinut necesitatea consolidarii principiilor independentei judecatorului, independentei procurorului in adoptarea deciziilor si in luarea masurilor, in acord cu Declaratia de la Bordeaux a Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni si a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni.

CITESTE MAI DEPARTE PE EVZ.ro