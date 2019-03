Un băiat în vârstă de patru ani şi jumătate, care frecventa Grădiniţa Univesităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi-a fracturat vineri, 15 martie, mâna stângă, după ce a căzut de pe un scăunel. Familia arată că micuţul ar fi fost împins de un coleg iar incidentul a avut loc datorită faptului că educatoarele nu i-au supravegheat pe copii. În apărare, directoarea grădiniţei afirmă că băiatul accidentat este mai energic decât ceilalţi şi a solicitat familiei în repetate rânduri, prin consilierul instituţiei să înceapă un tratament psihologic, în tandem cu grădiniţa – însă părinţii au tot amânat acest lucru, favorizând într-un fel incidentul.

Părinte: „Deţin dovezi că băiatul a fost anterior traumatizat psihic”…

Bărbatul aşteaptă, negru de supărare, pe coridoarele I.M.L.Cluj, ca fiul lui în vârstă de patru ani şi jumătate să fie consultat de medicii legişti. Acesta se mişcă, vioi, pe lângă el, cu mâna stângă imobilizată în ghips plângându-se în răstimpuri arătând că-l doare osul. Povesteşte acesta reporterului „Gazeta de Cluj”: „Totul s-a petrecut la Grădiniţa U.B.B. de pe strada Iuliu Maniu, vineri după amiază, după ce copiii s-au trezit din somn. Am fost sunat de educatoare să mă prezint degrabă acolo – şi am făcut-o. Iar când am întrebat ce s-a întâmplat mi s-a răspuns că nu se ştie. Pentru că băiatul avea dureri mari la mâna stângă şi nu putea prinde obiectele l-am transportat de urgenţă la Clinica de Ortopedie, unde medicii i-au fixat mâna fracturată în ghips. Dacă educatoarea nu ştia ce se întâmplase, după ce l-am descusut puţin el mi-a spus că a urcat pe un scăunel, de unde un coleg l-a împins şi-a căzut. Dar au fost probleme acolo şi înainte de a se întâmpla necazul fiului meu – şi eu deţin la această oră dovezi că el a fost traumatizat în căteva rânduri. De aceea nu dorea în ruptul capului să meargă la grădiniţă – şi mai ales în tura unei anumite educatoare… Dar dovezile mi le păstrez pentru o eventuală acţiune în justiţie. De asemenea, nu m-au întrebat nici cum se simte copilul – şi când am intrat împreună pe uşă nu l-au întrebat asta măcar pe el. Vă spun sincer, răspunsul educatoarei m-a determinat să procedez în acest fel, altminteri poate că nu reacţionam. Urmează să mă consult astăzi cu un avocat şi să înaintez plângere penală fiindcă deţin, cum v-am spus, dovezi că băiatul a fost abuzat emoţional. E vorba, aici, de drepturile copilului, nu de ale puşcăriaşilor sau altor categorii, de care se face atâta caz. Mi s-a spus că totul s-a petrecut pentru că fiul meu e mai vioi decât ceilalţi”… Abia îşi încheie bărbatul fraza şi cei doi sunt poftiţi în cabinetul de consultaţii. Se întorc după câteva minute cu un certificat în care legiştii i-au recomandat copilului între 30 şi 35 de zile de îngrijiri medicale. Adaugă bărbatul, înainte de a părăsi instituţia medicală clujeană: „În cazul fiului meu nu doresc nimic altceva decât să se facă dreptate, asta pentru că eu nu pot de-acum să-mi iau concediu pentru vreo trei luni şi să stau în tot acest timp acasă cu fiul meu. Ei au zis că nu-şi asumă responsbilitatea să-l găzduiască, de parcă şi-ar fi rupt mâna la domiciliu, nu la grădiniţă, sub ochii lor! Între timp, luni mi-am retras copilul – chiar dacă ei au făcut după aceea o şedinţă prin care au decis că nu-şi asumă răspunderea pentru copilul meu – şi încă un coleg de-al lui. Asta, desigur, în condiţiile în care eu îl retrăsesem deja”! Apoi, luându-şi rămas bun, părăseşte instituţia, nu înainte de a-şi lua cu aer protector micuţul de mâna validă.

Punctul de vedere al conducerii Grădiniţei U.B.B.

Angela Ştefan, director Grădiniţa Universităţii „Babeş-Bolyai”: „Ţin să vă spun că nu avem nimic de ascuns în această chestiune. Am aflat de incident abia luni, la ora 8.00 dimineaţa – acesta s-a petrecut vineri – când m-a sunat mama băiatului ca să se plângă că micuţul nu e primit de colegele din tura de dimineaţă. Am fost impresionată de vorbele ei şi am întrebat-o dacă e bine oare să stea copilul în grădiniţă cu mâna în ghips, în condiţii de disconfort pentru el. În asemenea situaţii obişnuim să cerem aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie, care să ne spună dacă nu e un pericol pentru copil acest lucru. Mama a spus că va merge la medicul de familie şi am rugat-o să-şi ia o zi liberă sau să-l lase pe copil sub supravegherea familiei. Nu l-a lăsat la grădiniţă pe copil, l-a lăsat la mama ei şi mi-a promis că va lua legătura cu medicul de familie. Am avut apoi o şedinţă cu părinţii, nu ştiam despre decizia medicului de familie, dar între timp mama băiatului m-a înştiinţat că nu-l va mai aduce la noi şi-l va transfera la o altă grădiniţă. A motivat că nu e mulţumită de educatoarele de la grupă iar noi i-am spus că-i stăm la dispoziţie să ne spună care sunt nemulţumirile sale. N-a mai luat legătura cu noi de atunci… Mărturisesc, grădiniţa e pentru prima dată pusă într-o asemenea situaţie delicată. În continuare, noi vom declanşa o cercetare disciplinară şi vom vorbi cu educatoarele de pe tura respectivă şi vom vedea şi actele medicale, vom analiza situaţia în consiliul de conducere, după care vom trage o concluzie. Nu pot să vă spun că băiatul n-a fost supravegheat, dar el e mai energic decât ceilalţi, cu manifestări comportamentale mai deosebite. Din această cauză, în repetate rânduri, educatoarele de la grupă au stat de vorbă cu părinţii lui cerând iniţierea unor activităţi care să-l ajute pe copil să se integreze mai bine în colectivul grupei şi pe care să le continue acasă. Mai mult, în decembrie, consilierul grădiniţei a avut o şedinţă de consiliere discutând diverse aspecte de manifestare ale copilului în cadrul activităţilor de aici, ocazie cu care părinţii au fost rugaţi să fie sprijinite colegele noastre pentru a stabili cele mai bune măsuri de relaţionare cu acesta pentru corectarea manifestărilor sale, repet, ceva mai deosebite. Părinţii au fost de acord la acea dată cu solicitarea educatoarelor de a se face o evaluare psihologică suplimentară, care să se finalizeze cu recomandări concrete de muncă şi metode clare de colaborare a cadrelor cu copilul. Însă, din păcate, până la data întâmplării nefericite nu au fost prezentate educatoarelor şi conducerii grădiniţei rezultatele solicitărilor noastre. Iar când am întrebat-o pe mamă dacă a luat legătura cu un specialist mi-a spus că o să ia, dar nu a considerat la acel moment că ar constitui o urgenţă acest lucru, adăugând că a lucrat mai înainte cu un logoped, dar a întrerupt legăturile cu acesta încă de la sfârşitul anului şcolar trecut”.