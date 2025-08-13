Reprezentanții Organizației Patronale HORECA Cluj au contestat, în ședința extraordinară a Consiliului Local, o prevedere din proiectul de hotărâre privind accesul vehiculelor de aprovizionare în municipiu.

Patronatele salută reintroducerea abonamentelor lunare și anuale pentru acces, dar atrag atenția că forma propusă a HCL-ului riscă să afecteze o verigă esențială a lanțului local de distribuție. Regulamentul actual „exclude furnizorii din zona metropolitană”, arată HoReCa.

Potrivit redactării actuale, Primăria prevede acordarea abonamentelor doar „agenților economici care au sediu social sau punct de lucru pe raza municipiului Cluj-Napoca”. Obiecția mediului de afaceri: numeroși furnizori care aprovizionează zilnic restaurante, cafenele și hoteluri din oraș își au sediile în localități din proximitate – Florești, Apahida, Baciu, Gilău și altele –, nu în limitele administrative ale municipiului.

„Acești distribuitori nu fac tranzit, ci aduc marfă direct la clienții din Cluj. Actuala regulă i-ar obliga să cumpere zilnic autorizații, ceea ce crește costurile și birocrația”, a spus Raimonda Boian, în ședința Consiliului Local.

Consecințe pentru afacerile locale

Organizația susține că menținerea formulării actuale înseamna:

penalizarea unor furnizori esențiali pentru HoReCa

creșterea prețurilor finale, din cauza costurilor suplimentare de distribuție

incertitudine și proceduri complicate pentru o parte semnificativă a lanțului logistic

Amendamentul propus de HORECA

Asociația vine cu o variantă de text care ar permite accesul pe bază de abonament și firmelor din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, cu condiția să poată dovedi că livrează marfă în municipiu.

„Este o modificare minoră, dar cu impact major. Păstrăm filtrul pentru traficul de tranzit, dar nu blocăm furnizorii care sunt parte din economia locală”, au subliniat reprezentanții organizației.

Propunerea nu a fost acceptată de către Consiliul Local.

