Gabriela Scutea, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, își asumă un document „redactat colectiv” prin care procurorii din subordine sunt instigați la o interpretare halucinantă a deciziei Curții Constituționale pe tema întreruperii prescripției răspunderii penale. Avocatul Toni Neacșu publică „Nota privind criterii unitare de aplicare a Deciziei CCR nr. 358/2022 și a OUG nr. 71/2022” în care Scutea cere nesocotirea deciziei CCR.

„”Invataturile” Parchetului General catre parchetele locale, cuprinzand instructiuni cu privire la atitudinea procesuala in dosarele in care se pun in discutie efectele Deciziei nr. 368/2022 a CCR cu privire la prescriptie. Nici nu stiu ce este mai socant, dar concluzia generala este ca decizia CCR cu nici un chip nu trebuie aplicata, fie ca se invoca grozavia ca intreruperea prescriptiei este institutie de drept procesual penal iar nu substantial si deci nu se supune legii mai favorabile, continuand cu instigarea la neaplicarea ei in cauzele cu fraude europene si de coruptie in numele Hotararii CJUE ori cu indicatia de a se invoca intrebari preliminare adresate CJUE pentru celelalte infractiuni”, scrie Toni Neacșu pe Facebook.

Documentul semnat de Scutea detaliază trei „concluzii” care, în concepția autorilor, ar lipsi de efecte decizia CCR:

„Concluzie 1: examinarea efectelor neconstituționalității art. 155 alin. 1 Cod penal nu antrenează principiul legii penale mai favorabile.

Concluzie 2: în cauzele privind infracțiuni de corupție, infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (infracțiunile prevăzute în secțiunea 4/1 din Legea nr. 78/2000, infracțiunea de evaziune fiscală atunci când are ca obiect sustragerea de la plata TVA și infracțiunea de contrabandă) supremația dreptului Uniunii impune continuarea urmăririi sau a judecății.

Concluzie 3: înainte de publicarea deiziei Curții Constituționale, legiuitorul delegat a intervenit și a corectat dispozițiile art. 155 alin. (1) C. pen. în sensul celor reținute în Decizia nr. 297/2018. În aceste circumstanțe, lipsind de efecte dispozitivul Deciziei nr. 358/2022 prin intervenția legislativă, nu se poate avea în vedere un efect independent și retroactiv al considerentelor aceleași decizii.”

CONTEXT

Curtea Constituțională a publicat miercuri, 8 iunie, motivarea Deciziei nr. 358/2022, prin care a fost declarat neconsituțional articolul din Codul penal care prevederea întreruperea prescripției răspunderii penale.

Din cauza faptului că legiuitorul nu a intervenit asupra legii după precedenta decizie a CCR (297/2018), prin care s-a declarat necontituțională doar o parte din art. 155 alin. (1) Cod penal, judecătorii constituțională arată, în motivarea publicată, că din 2018 și până la recenta reglementare a chestiunii prin OUG, nu au existat temei pentru întreruperea prescripției penale.

„Așa fiind, Curtea constată că ansamblul normativ în vigoare nu oferă toate elementele legislative necesare aplicării previzibile a normei sancționate prin Decizia nr.297 din 26 aprilie 2018. Astfel, deși Curtea Constituțională a făcut trimitere la vechea reglementare, evidențiind reperele unui comportament constituțional pe care legiuitorul avea obligația să şi-l însuşească, aplicând cele statuate de Curte, acest fapt nu poate fi interpretat ca o permisiune acordată de către instanța de contencios constituțional organelor judiciare de a stabili ele însele cazurile de întrerupere a prescripției răspunderii penale”, se arată în decizia CCR.

Astfel, timp de patru ani, întreruperea prescripției penale nu a existat. Fiind vorba despre o normă de drept penal material, intervine instituția legii penale mai favorabile. Astfel, în toate dosarele aflate pe rol urmează să se constate că se aplică termenele originale de prescripție (de la consumarea faptei). Consecința va fi constatarea prescrierii faptelor, situație care împiedică tragerea la răspundere penală (în condițiile art. 396 alin. 6 Cod procedură penală).

