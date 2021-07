Primul oraș din România care vrea să interzică trotinetele electrice în zonele pietonale este Drobeta Turnu Severin.

Marius Screciu, primarul orașului Drobeta Turnu Severin, a anunțat că în ședința de vineri, 30 iulie, se va decide interzicerea circulației trotinetelor electrice în zonele exclusiv pietonale și de promenadă.

Potrivit informațiilor oferite de către primarul orașului Drobeta Turnu Severin, au existat, în ultima perioadă, foarte multe sesizări din partea locuitorilor orașului pe care el îl conduce, că tinerii care folosesc trotinetele electrice nu respectă deloc regulile de deplasare, conduc cu viteză și au fost dese situațiile în care au lovit trecătorii.

”Vom decide, în ședința de vineri 30 iulie, interzicerea circulației trotinetelor electrice în zonele exclusiv pietonale și de promenadă.

Vor exista avertismente, amenzi, iar celor care nu vor înţelege le vom confisca trotinetele”, a explicat primarul Marius Screciu.

Interzicerea trotinetelor electrice ”este o decizie grea”

„Este o decizie grea, dar necesară pentru siguranța noastră a tuturor, dar mai ales a bătrânilor și copiilor care se feresc cu greu din fața tinerilor vitezomani.Este obligatoriu să reglementăm condițiile de deplasare pentru a evita accidentele. Vor exista avertismente, amenzi, iar celor care nu vor înțelege le vom confisca trotinetele”, spune Marius Screciu.

Trotinetele electrice pot fi mortale

Încă din anul 2016, trotinetele electrice au început a fi folosite de către români. Cu toate că ele sunt extrem de prietenoase cu mediul și sunt o alternativă extrem de bună de a te deplasa prin oraș, mai ales la orele de vârf, acestea pot fi și mortale.

Pentru a-i proteja pe ceilalți de cei care merg iresponsabil pe trotinetele electrice, in vara lui 2019, deputatul liberal Sorin Dan Moldovan- sustinut de colegi ca Virgil Daniel Popescu, Lucian Bode si Catalin Predoiu, viitori ministri in Cabinetul Orban- a initiat un proiect de lege. Liberalii sustineau ca viitoarea lege are rolul de a-i proteja pe conducatorii de trotinete, care sa stie, in sfarsit, pe unde au dreptul sa circule si ce obligatii le revin, in trafic.

Respectivul proiect prevedea ca romanii vor putea circula pe drumurile publice (nu se mentiona ca si pe trotuare- n.red.)

cu trotinete care sa atinga viteze de pana la 40 km/h. In plus, trotinetele trebuiau echipate cu lumini pentru noapte. Iar alte detalii urmau sa fie stabilite printr-un regulament de aplicare a legii.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar pe 28 octombrie 2019 a ajuns, pentru dezbateri, la Camera Deputatilor, care e for decizional.

Cum sustinatorii proiectului ajunsesera intre timp la putere, ne-am fi asteptat ca acesta sa devina lege in scurt timp. Numai ca lucrurile n-au mers chiar asa.

Ludovic Orban nu a sustinut reglementarea trotinetelor electrice

In loc sa promoveze initiativa colegilor sai, premierul Ludovic Orban a transmis Parlamentului ca Guvernul nu sustine proiectul de lege pentru reglementarea trotinetelor electrice.

Mai exact, Ludovic Orban a transmis ca, daca dintre toate vehiculele electrice se doreste ca doar trotinetele sa circule pe drumurile publice, atunci ar trebui impusa o interdictie clara pentru celelalte, cum ar fi Segway.

In plus, în trecut, Orban sustinea faptul ca in conditiile proiectului propus de liberali, trotinetele electrice ar fi ajuns sa se confunde, in legislatie, cu mopedele. Iar asta trebuia evitat.



