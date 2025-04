Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea deţinută de interlopul Bercea Mondialu şi familia acestuia, respectiv pe şapte autoturisme, 41 de conturi bancare şi peste 40 de imobile – terenuri şi construcţii.

Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondialu, a fost reţinut de DIICOT alături de nouă membri ai familiei sale (cinci bărbaţi şi patru femei, cu vârstele cuprinse între 21 şi 57 de ani), într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă şi şantaj.

Aceştia vor fi duşi joi la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Conform unui comunicat al DIICOT, la percheziţiile efectuate miercuri în locuinţele interlopilor, au fost găsite şi ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, sumele de 106.700 lei, 40.650 euro, precum şi alte mijloace de probă, informează Agerpres.

În cursul anului 2022, Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, şi membri ai familiei sale au format o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare cuprinse între 10 şi 40%, afirmă anchetatorii.

În cadrul acestei grupări de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie erau luate de Bercea Mondialu, în timp ce subordonaţii săi aveau sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite, susţin procurorii.

În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligaţiile asumate, membrii grupării au recurs la ameninţări, acte de intimidare sau violenţe fizice, în vederea recuperării debitelor.

Sumele obţinute din cămătărie au fost folosite pentru achiziţionarea de bunuri mobile sau imobile – autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri.

Bercea Mondial neagă orice fel de acuzație

„Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă, am vândut „Skode” pe 2-3 mii de euro și poate să zică… Nu am dat, doamnă, niciun ban cu camătă”, spue Bercea.

Ce cazier are Bercea Mondialu

Bercea Mondialu are două condamnări la activ pentru tentativă la omor calificat.

El a primit 13 ani pentru o tentativă la omor săvârşită împotriva unui fost viceprimar al municipiului Slatina, Valeriu Matei şi 8 ani – pentru înjunghierea unui nepot.

A fost eliberat condiţionat din închisoare în anul 2022.

