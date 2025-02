Asociația Aeroporturilor din România organizează, în perioada 6-7 februarie 2025, Ședința directorilor generali ai aeroporturilor membre A.A.R. Evenimentul reunește factori de decizie din cadrul aviației civile din România.

Subiectele abordate vor fi legate de contextul european și național al aviației civile, reducerea emisiilor de carbon, dezvoltarea infrastructurii și cooperarea cu companiile aeriene. De asemenea, se vor discuta probleme operaționale și de securitate, inclusiv noile reglementări din domeniul aeronautic.

La eveniment participă, alături de directorii generali ai aeroporturilor din România, reprezentanți ai Autorității Aeronautice Civile Române, ai ROMATSA, ai companiilor aeriene care activează în țara noastră și ai altor organizații relevante din domeniu. De asemenea sunt prezenți și reprezentanți ai Poliției Române de Frontieră, ai Poliției Transporturi, ai Serviciului Român de Informații și ai Autorității Vamale Române.

Dl. Adrian Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, a fost de asemenea prezent și a vorbit în deschiderea ședinței: „Este o onoare să găzduim din nou Şedinţa directorilor generali ai aeroporturilor membre ale Asociaţiei Aeroporturilor din România, un eveniment de tradiţie pentru domeniul aeronautic, la care particip pentru al optulea an consecutiv. Apreciez cu fiecare prilej modul în care autorităţile de reglementare, factorii de decizie din sectorul public şi partenerii privaţi cu atribuţii în administrarea, operarea şi dezvoltarea transportului aerian românesc cooperează, fac schimburi de bune practici şi dezbat propuneri de îmbunătăţire a activităţii celor 17 aeroporturi din ţara noastră. Faptul că la finele primului său an complet de activitate Aeroportul Braşov şi-a consolidat un binemeritat loc 9 în clasamentul naţional al traficului de pasageri ne dă încrederea că parcursul nostru urmează un trend ascendent. Au fost multe provocări pentru cel mai tânăr aeroport al ţării, cărora a trebuit să le facem faţă în cele 20 de luni de activitate, însă, cu toate acestea, rezultatele sunt promiţătoare. În intervalul 15 iunie-31 decembrie 2023 am avut 79.011 pasageri care au călătorit utilizând infrastructura aeroportuară de la Ghimbav, în anul 2024 am totalizat 227.900 de pasageri, iar în anul 2025 ne propunem să depăşim graniţa celor 300.000 de pasageri”.

Dl. David Ciceo, Președintele Asociației Aeroporturilor din România și Director General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a declarat: „În 2024 față de 2023 în România a existat o creștere de 6% a traficului de pasageri și de 4% a traficului aerian de marfă. În ceea ce privește numărul pasagerilor din 2024 comparativ cu anul 2019, suntem la peste 12% creștere. Ne așteptăm la creșterea traficului de pasageri și pentru anul 2025 și vom continua dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare. Ședința de la Poiana Brașov este foarte importantă, pentru că pe lângă directorii generali ai aeroporturilor din România evenimentul reunește principalii actori din aviația civilă românească și colaboratorii acestora. Vom discuta despre reducerea emisiilor de carbon, pregătirea infrastructurii pentru dublarea traficului în România în următorii 15 ani, despre siguranță și securitate, dar mai ales despre îmbunătățirea experienței pasagerilor. Întâlnirea de la Poiana Brașov, organizată împreună cu dl. Adrian Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, a devenit o tradiție și apreciem în mod deosebit sprijinul dânsului acordat pentru realizarea aeroportului Brașov și sprijinul pe care l-a acordat din calitatea de ministru al Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei în ultimii doi ani pentru toate aeroporturile din România”.