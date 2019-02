Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a fost audiată, miercuri, la CSM în acțiunea disciplinară declanșată de Inspecția Judiciară.

Tarcea este acuzată că a refuzat nejustificat să aplice deciziile de tragere la sorți a completurilor de 5 judecători de la instanța supremă.

La ieșirea din sediul CSM, șefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie face declarații halucinante despre o întâlnire pe care ar fi avut-o cu președintele Curții Constituționale pe întuneric.

„Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constat conflictul juridic de constituționalitate. A fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticameră, iar discuția s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine. Discuția cu domnul Ciorbea a fost foarte recentă și a vizat completurile de 3 judecători. Amănunte o să vă dau cu altă ocazie”, a spus Cristina Tarcea.

Valer Dorneanu, după declarațiile Cristinei Tarcea

Președintele CCR a mai spus că fiecare este răspunzător pentru comentariile pe care le face.

„Singura declarație pe care o am de făcut este cuprinsă în decizia Curții cu privire la completurile de 5 judecători. Eu nu comentez declarațiile unora sau altora, mai ales când este vorba despre o persoană publică, respectabilă. Eu comentez ce am spus eu. (…) Fiecare comentează și este răspunzător de comentariile pe care le face. Alte comentarii nu am de făcut. Nu comentez declarațiile unor oameni publici, mai ales când este vorba despre personalități pe care eu le și respect”, a declarat președintele Curții Constituționale, pentru HotNews.ro.