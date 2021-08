Oamenii legii umblă cu cioara vopsită sau, mai bine spus, cu declarația de avere blurată. Dacă pe vremuri își ascundeau casele, mașinile sau terenurile pe care le dețineau, acum au trecut la un alt nivel și au decis să anonimizeze veniturile încasate din bani publici.

Gazeta de Cluj și-a propus să afle cât câștigă cei mai importanți oameni din Poliția clujeană, însă nu mare ne-a fost mirarea când am realizat că mai toți angajații Inspectoratului Județean de Poliție Cluj nu și-au declarat sumele de bani încasate anual din cadrul instituției, lăsând un spațiu alb sau completând cu o serie de caractere precum: „###”. Agenția Națională de Integritate menționează că singurele informații care pot fi anonimizate din declarația de avere sunt: adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal și semnătura, însă IPJ Cluj a decis să anonimizeze și veniturile anuale încasate, chiar dacă banii provin din bugetul public.

Șeful IPJ Cluj nu și-a făcut publică declarația de avere din acest an

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, comisarul Mircea Rus, nu și-a făcut publică declarația de avere din acest an, fiind disponibilă numai cea din mai 2020, când declara că deține cinci terenuri, din care patru dobândite prin moștenire și un teren dobândit prin cumpărare în anul 2015 în Cluj-Napoca. De asemenea, șeful IPJ Cluj deține două apartamente: unul în Cluj-Napoca cu o suprafață de 54 de metri pătrați, dobândit prin moștenire în anul 2003, și un apartament dobândit prin cumpărare în anul 2009 în comuna Florești de o suprafață de 68 de metri pătrați. Are un autoturism marca Peugeot 307 din anul 2003 dobândit prin cumpărare. Nu are conturi bancare active, în schimb are are 3 credite bancare, în valoare de 39.300 de euro, 9000 de lei, respectiv 17.000 de lei. Veniturile anuale încasate din partea Inspectoratului Județean de Poliție rămân un mister, deoarece Mircea Rus a decis să nu le facă cunoscute, chiar dacă provin din bugetul public și era obligat să o facă. În schimb, a declarat veniturile încasate din alte surse, precum închirierea unui imobil din comuna Florești, județul Cluj, de unde încasează anual 9600 de lei. Veniturile i se rotunjesc și din activitatea sa de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), de unde încasează anual 19.704 de lei.

Soția comisarului șef Constantin Ilea încasează sume exorbitante

Comisarul Constantin Ilea, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, şi-a completat ultima declarație de avere în mai 2021, din care reiese că deține două terenuri în Cluj-Napoca, ambele cu o suprafață de 353 de metri pătrați, în intravilan, dobândite prin donație în anul 2008. Acesta are împreună cu soția sa, două case, tot în Cluj-Napoca, una cu o suprafață de 122 de metri pătrați, dobândită prin donație în anul 2008 şi alta de 121,65 de metri pătrați, construită în 2011, dar şi un autoturism marca BMW din anul 2011, cumpărat în 2016. Constantin Ilea are în conturi suma de 89.602 de lei şi un credit, contractat în 2008, în valoare de 23.800 de euro.

La fel ca superiorul său, şi comisarul Constantin Ilea, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a omis să-și declare veniturile anuale încasate din partea IPJ Cluj, însă a declarat veniturile soției sale, Ioana Monica Ilea, care obține anual 300.136 de lei din activități juridice şi veniturile din alte surse, cu mențiunea de „alte drepturi” de la IPJ Cluj din partea căruia încasa 15.221 lei pe an.

Graur nu a stricat „tradiția” și nu a declarat veniturile anuale încasate

În declarația de avere a comisarului Daniel Sorin Graur, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, se arată că în mai 2021 deținea, împreună cu soția sa, un apartament de 65 de metrii pătraţi, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2016. Pe lângă imobil, comisarul şef Graur deține trei autoturisme: un Skoda Felicia din 1996, cumpărat în 2019, un Smart Forfour din 2005, cumpărat în 2017 şi un Ford Focus din 2017, cumpărat în 2019, dar a vândut tot un Ford Focus, chiar în primele zile ale anului 2021 cu 8250 de euro. Nu are depozite bancare, în schimb are patru credite în valoare de 22.300, 225.000 lei, 5.000 lei, 97.000 lei. Nici domnul Graur nu a stricat „tradiția” și nu a declarat veniturile anuale încasate de la IPJ Cluj, în schimb a făcut publice veniturile anuale încasate de soția lui, Claudia Maria Graur, care încasează anual 50.888 de lei din activitatea sa de logoped – psihopedagog. La venituri din alte surse, a declarat că încasează anual 15.521 de lei din partea IPJ Cluj, în urma activității sale de funcționar public cu statut special, dar și alocația și bursa copilului în valoare de 1988 și 378 de lei pe an.

Fără bani în conturi, dar cu datorii

Adrian Vasile Ciorcan este șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale, iar în declarația de avere din mai 2021, a declarat că deține un teren agricol de 490 de metri pătrați, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2010 și un autoturism Range Rover din 2008. Nu are bani în conturi, însă are un credit de 35.000 de euro contractat în anul 2012, iar în ceea ce privește venitul anual încasat din partea IPJ Cluj și de această dată informația apare blurată.

Raul Viorel Vaida este șeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Cluj. Potrivit declarației de avere din mai 2021, acesta deține împreună cu soția sa, un apartament de 100 de metri pătrați în Dej și un apartament de 78 de metri pătrați în comuna Florești, ambele dobândite prin cumpărare în anul 2007, respectiv anul 2011; două autoturisme: un Renault din 2002 și un Peugeot din 2012. Nu are conturi sau depozite bancare, însă are două credite în valoare de 27.000 de CHF, respectiv 92.000 de euro. Venitul anual încasat din partea IPJ Cluj lipsește cu desăvârșire, însă apare suma încasată de soția sa, Paula Vaida, în calitatea sa de șef de birou în cadrul Camerei de Comerț și Industrie din Cluj-Napoca, dar și suma de bani încasată din închirierea unui apartament în Dej în valoare de 4750 de lei pe an.

Vasile Horațiu Mureșan nu și-a făcut update la declarația de avere

Șeful Serviciului de Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, Vasile Horațiu Mureșan, nu și-a făcut publică declarația de avere din acest an, singura disponibilă fiind cea din anul 2020, când declara că deține o casă de 382 de metri pătrați, în Cluj-Napoca, dobândită prin donație în anul 2015, trei autoturisme: un Hyundai Kona din anul 2019, un Volkswagen Passat din anul 2005 și un Yamaha din anul 2000, toate dobândite prin cumpărare. Nu are active financiare, dar are datorii în valoare de 63.000 de lei. Venitul anual încasat în urma activității sale din IPJ Cluj apare blurat.

Declarații modificate după depunerea lor la registratură

Surse din conducerea Inspectoratului Județean Cluj ne-au transmis că nu știu din ce cauză este ascuns venitul anual încasat din declarațiile de avere ale angajaților IPJ Cluj, deoarece modificările au apărut ulterior depunerii acestora la registratură. Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să ia legătura cu Andreea Andrada Vișan, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, dar fără reușită. De asemenea, am sunat la biroul de relații cu publicul din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, deoarece practica nu este întâlnită numai la IPJ Cluj, fiind o problemă în toată țara, însă nici de această dată nu am primit o lămurire clară, fiind redirecționați la departamentul financiar, care ne-a comunicat că nu ține de competența lor și că problema îi depășește, la rândul lor, redirecționându-ne spre biroul de relații cu publicul. Pe lângă faptul că nu apare venitul anual încasat, am mai remarcat o coincidență destul de bizară, mai exact, majoritatea angajaților IPJ Cluj nu au active financiare, nu au deschise conturi sau depozite bancare sau preferă varianta clasică și își țin banii la ciorap.

ANI spune că anonimizarea este permisă numai în anumite cazuri și doar pentru a ascunde adresa bunurilor pe care persoanele în cauză le dețin.

„În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în declaraţiile de avere şi de interese se vor anonimiza adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal şi semnătura”, se arată într-un comunicat al Agenției.

ANI mai spune că în situația în care există norme speciale sau clauze referitoare la asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, se anexează la declaraţia de avere un document justificativ, situaţie în care ANI poate dispune anonimizarea veniturilor.