Am luat la puricat declarațiile de avere ale șefilor instituțiilor publice din Cluj și nu mare ne-a fost mirarea când am constatat că mulți au ales să nu-și declare veniturile anuale încasate din cadrul instituțiilor, chiar dacă încalcă legea. În timp ce unii se feresc să-și expună averile, alții încasează lunar sume considerabile și dețin bunuri în valoare de sute de mii de euro la care alții pot doar să viseze.

Șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj a declarat numai bursa copilului

Cristian Maxim este inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj. În ultima sa declarație de avere, completată în 2 iunie 2021, se arată că deține un apartament cu o suprafață de 48 mp, dobândit prin cumpărare în anul 2005, un autoturism marca Opel din 2002 și un BMW, ambele dobândite prin cumpărare. Cristian Maxim nu are active financiare și nici datorii. Veniturile anuale încasate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj sunt cenzurate, singurul venit declarat este bursa școlară a copilului său în valoare de 350 de lei pe an.

István Szilárd Tasnádi nu declară veniturile încasate de la Instituția Prefectului – Județul Cluj

István Szilárd Tasnádi este prefectul județului Cluj, iar în declarația sa de avere se arată că deține un autoturism marca BMW din 2016 dobândit prin cumpărare. Acesta are patru conturi bancare deschise între anii 2010 și 2017, cu o valoare totală de 55.000 de lei. Tasnádi nu declară veniturile anuale încasate de la Instituția Prefectului Județul Cluj, însă a declarat veniturile salariale încasate de soția sa din cadrul Tribunalului Cluj în valoare de 19.948 de lei pe an și onorariile încasate de la cabinetul său de avocatură în valoare de 88.183 de lei pe an. La rubrica „venituri din alte surse” István Szilárd Tasnádi a declarat că a încasat 19.110 din calitatea sa de membru al BEJ Cluj din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, iar soția lui Andreea Tasnádi a încasat o indemnizație în valoare de 31.680 de lei din partea AJPIS Cluj și o diferență salarială în valoare de 1448 de lei de la Tribunalul București, la care se adaugă alocația copilului în valoare de 3579 de lei pe an.

Directoarea AJOFM Cluj încasează peste 96.000 de lei pe an

Ana-Maria Chiciudean este directoarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj. În ultima sa declarație de avere, completată în mai 2021, se arată că deține 1/2 cotă parte dintr-un teren intravilan în Someșul Rece, cu o suprafață de 1983 mp, dobândit prin cumpărare în 2010 și trei terenuri în extravilan (fâneață) cu o suprafață de 700 mp, 1335 mp, respectiv 3084 de mp, dobândite prin cumpărare între 2013-2015. De asemenea, Ana-Maria Chiciudean deține împreună cu soțul său, Remus Chiciudean, un apartament în Cluj-Napoca cu o suprafață de 82 mp, dobândit prin schimb în anul 2014 și o casă de vacanță în Someșul Rece cu o suprafață de 47 mp, dobândită prin construire în 2011. Aceasta deține un autoturism Suzuki Samurai din 1991, un Mercedes Benz din 2006, un Volvo din 1947 și o motocicletă Yamaha Dragstar din 1999, toate dobândite prin cumpărare. Nu are active financiare, însă figurează cu un credit contractat în 2007 în valoare de 70.513 de lei, pe care va trebui să îl achite până în 2035. Din cadrul AJOFM Cluj, Ana-Maria Chiciudean încasează anual 96.009 pe lei, la care se adaugă 600 de lei din calitatea sa de membru al Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare în cadrul AJPIS Cluj şi 1110 de lei din partea CRFPA Cluj. Soțul acesteia, Remus Chiciudean, încasează anual 61.942 de lei din partea ITM Cluj, 6839 de lei din activități didactice în cadrul Universității Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, venituri la care se adaugă alocația copilului în valoare de 2017 de lei pe an.

Șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, datorii de peste 267.000 de lei

Nicoleta Molnar este directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. În declarația sa de avere de anul acesta, se arată că deține două terenuri în localitatea Stroiesti, județul Vâlcea: unul în intravilan, cu o suprafață de 2600 de mp și altul în extravilan cu o suprafață de 12.000 de mp, dobândite prin moștenire în anul 2015. De asemenea, aceasta deține o casă cu o suprafață de 76 de mp dobândită prin moștenire în anul 2015 și un apartament de 53,6 mp cumpărat în anul 1983. Aceasta are un autoturism marca Logan din 2005. În conturi deține sume de peste 16.000 de lei, dar are și datorii de peste 267.000 de lei. Nicoleta Molnar încasează anual 127.459 de lei pe an, astfel funcția de director general la DGASPC îi aduce venituri lunare de 10.621 de lei, la care se adaugă pensia soțului său, Istvan Molnar, în valoare de 12.100 de lei pe an.

Șefa Direcției Județene de Statistică Cluj deține bunuri de sute de mii de euro

Mariana Negrilă se află la conducerea Direcției Județene de Statistică Cluj. În ultima sa declarație de avere se arată că deține 1/2 cotă parte din trei terenuri agricole cu o suprafață totală de 7,83 ha, dobândite prin cumpărare în anul 2007, 1/3 cotă parte dintre un teren de 9,2 ha moștenit în 2021, 1/3 cotă parte dintr-un teren în intravilan cu o suprafață de 0,19 ha și 1/6 cotă parte dintr-un teren în intravilan cu o suprafață de 0,28 ha, ambele moștenite în anul 2021. Mariana Negrilă deține un apartament de 64 mp, cumpărat în 2003, o casă de 70 mp moștenită în 2021 și un apartament de 76,95 mp, moștenit în 2021. De asemenea, aceasta are un autoturism marca Renault din 2005, dobândit prin cumpărare. Nu deține active financiare și nu figurează cu datorii. Din cadrul Direcției Județene de Statistică Cluj încasează anual 72.106 de lei la care se adaugă veniturile încasate de soțul său în valoare de 31.105 de lei pe an.

Șeful Direcției Județene pentru Cultură Cluj, datorii de peste 85.000 de euro

Constantin Victor Cubleșan este directorul Direcției Județene pentru Cultură Cluj. Acesta deține două apartamente în Cluj Napoca: unul cumpărat în 2008, cu o suprafață de 108 mp și celălalt cu o suprafață de 58 de mp cumpărat în anul 2000. Cubleșan deține un autoturism Honda CR-V din 2015, o Toyota Corolla din 2005 și un Hyundai i20 din 2014 toate dobândite prin cumpărare. Nu declară active financiare, însă are datorii. În anul 2013 a contractat un credit în valoare de 85.000 de euro scadent în anul 2033, iar în 2016 a contractat un credit de 39.300 de lei scadent în 2021. Constantin Cubleșan încasează anual din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Cluj sumă de 59.539 de lei, iar de la Uniunea scriitorilor din România – Revista Steaua încasează 22.800 de lei, la care se adaugă veniturile încasate de soția sa, Ioana Delia Timbuș care încasează anual 51.602 de lei din funcție sa de medic.

Din păcate, multe instituții publice din Cluj-Napoca nu țin cont de Legea nr. 176/2017 care asigură integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice. Instituţiile sunt obligate să afișeze la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, lista funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Cei mai mulți nu și-au postat declarațiile de avere pentru anul 2021, alții și-au cenzurat veniturile încasate anual, iar alții nu și-au mai actualizat declarațiile de avere din anul 2019, averile lor rămânând un mister.