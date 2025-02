De-a lungul timpului cei trei şefi ai Serviciului de Informaţii Externe (SIE), Gabriel Vlase, generaul Eugen-Mihail Nedelcu şi generalul Ioan Octavian Briţa au audnat averi imense, graţie funcţiilor pe care le ocupă în structuri.

Gabriel Vlase – Director SIE

Petru Gabriel Vlase este ocupă funcția de director al Serviciului de Informații Externe, numit prin Hotărârea nr. 23 a Parlamentului României la data de 4 iulie 2018. Înainte de această funcție, el a fost membru al Camerei Deputaților, începând cu legislatura din 21 decembrie 2016, fiind ales pe listele Partidului Social Democrat.

Conform declaraţiei de avere, Vlase deţine alături de soţia sa, Georgiana Ştefania Vlase două terenuri şi o casă. Unul dintre terenuri este intravilan şi afost achiziţioant în anul 2022. Terenul se află în judeţul Ilfov şi are o suprafaţă de 82.28 m2. Celălat teren, moştenit în anul 2023 de Georgiana Ştefania Vlase, este situat în judeţul Bacău şi are o suprafaţă de 801 m2. Casa celor doi soţi, construită în anul 2023, se află în judeţul Ilfov şi are o suprafaţă de 180 m2.

Cei doi deţin şi un autoturism Toiota CHR şi bijuterii în valoare de 7000 de euro, dobândite între anii 2021-2024. Vlase are, de asemenea, şase conturi în care şi-a adunat economiile, în total acesta a declarat suma de aproximativ 341,834 lei, echivalentul a 68.960 de euro. De asemenea, Vlase încasează din acţiuni un venit de aproximativ 81.000 de lei, echivalentul a 60.000 de euro. Vlase a obţinut de la SIE un venit anual de 168.236 lei, în timp ce soţia sa Georgiana Vlase a încasat de la Ministerul Apărării Naţionale un venit anual de 78708 lei.

Generalul Eugen-Mihail Nedelcu (Prim-adjunct al directorului SIE)

Generalul Eugen-Mihail Nedelcu, în vârstă de 58 de ani, ocupă funcția de prim adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE), fiind șeful Directoratului de Informații, Operațiuni și Analize Strategice, numit în această poziție prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 49 din 25 iunie 2019.

Acesta şi-a obținut licența în Drept la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a urmat cursuri postuniversitare la Universitatea din București, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și la Universitatea Națională de Apărare – Colegiul Național de Apărare.

Activitatea sa în cadrul SIE a început în anul 1994, iar de-a lungul carierei, a coordonat și desfășurat activități în domenii cum ar fi intelligence, antiterorism, combaterea criminalității organizate, operațiuni speciale și protecție internă. Generalul Nedelcu a executat misiuni în străinătate, atât temporare, cât și de lungă durată, iar în țară a ocupat funcții de conducere în domeniul operativ, inclusiv șef birou, locțiitor șef direcție și șef direcție generală.

Acesta a fost recompensat cu înaintări în grad înainte de termen și excepțional, fiind distins cu numeroase decorații, printre care Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, cu însemn pentru militari, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari.

Nedelcu deţine, alături de soţia sa, un apartament în Bucureşti, achiziţionat în anul 2018, cu o suprafaţă de 116.43 m2. Acesta a moştenit un Opel Kadett din anul 1990 şi conduce, de asemenea, şi un BMW i3, fabricat în anul 2018. Nedelcu are ceasuri, bijuteri şi taboluri, achiziţioante între 2010-2024, cu o valoare de 25.000 de euro. Soţia sa, Nedelcu Florentina, deţine ceasuri şi bijuterii, achiziţionate între anii 2014-2024, cu o valoare de 20.000 de euro.

În anul 2024, Eugen-Mihail Nedelcu a vândut două autoturisme pentru care a încasat 228900 lei, respectiv 106872 lei.

Nedelcu are 15 conturi bancare, după cum urmează:

La Unicredit Bank, deține un cont curent în valoare de 2004 EUR, deschis în 2010. La ING Bank, are economii personale sub formă de depozit bancar în valoare de 15000 EUR, din 2008. La ING Bank, deține un cont curent în valoare de 25000 RON, deschis în 2012. La Unicredit Bank, are un cont curent sau valoare de 100613 RON, deschis în 2018. La Unicredit Bank, are un cont curent în valoare de 3151 EUR, deschis în 2019. La Unicredit Bank, deține fonduri de investiții în valoare de 20000 RON, deschise în 2020. La Unicredit Bank, deține un cont curent în valoare de 1000 EUR, deschis în 2021. La Unicredit Bank, are un cont curent în valoare de 2000 RON, deschis în 2021. La ING Bank, deține un cont curent în valoare de 5067 RON, din 2012. La Unicredit Bank, are un depozit bancar în valoare de 10000 RON, deschis în 2024. La Unicredit Bank, are un depozit bancar în valoare de 100000 RON, deschis în 2024. La Unicredit Bank, deține un cont curent sau în valoare de 1056 RON, deschis în 2018. La Unicredit Bank, are un depozit în valoare de 101260 RON, deschis în 2024. La Unicredit Bank, deține un depozit bancar în valoare de 10000 RON, deschis în 2024. La Unicredit Bank, are un depozit bancar în valoare de 15000 EUR, deschis în 2024.

Nedelcu are acțiuni (100%) în două societăți comerciale în care este asociat cu soția sa

SC Prevrisq Consulting SRL – Nedelcu deține 100% din acțiuni, valoarea totală a acestora fiind de 10.000 RON şi SC Real Luxury Imobiliare SRL – De asemenea, deține 100% din acțiuni, iar valoarea totală a acestora este de 10.000 RON. Conform ultimelor date financare raportate, ambele societăţi de află pe minus. SC Real Luxury Imobiliare SRL, a avut în anul 2023, o cifră de afaceri de 31 028 euro şi profit net – 19 830 euro, în timp ce SC Prevrisq Consulting SRL a înregistrat în acelaşi an 0 cifră de afaceri şi un profit net de -808 euro.

Nedelcu a contractat un credit de la Unicredit Bank în anul 2018, cu termen de scadență în 2036, în valoare de 555.552 RON. De asemenea, el are două împrumuturi de la două persoane fizice: unul cu Guliman Paul, în valoare de 10.000 EUR, contractat în 2014, cu scadență în 2024, și un altul cu Luta Elena, tot de 10.000 EUR, acordat în 2019, cu termen până în 2025. Nedelcu a încasat de la SIE un salariu anual de 323804 RON, iar soţia sa, Nedelcu Florentina, a încasat de la SC Real Luxury Imobiliare SRL un venit anual de 23685 RON.

Generalul Ioan Octavian Briţa – Adjunct al Directorului SIE

Generalul Ioan-Octavian Brița, în vârstă de 54 de ani, ocupă funcția de adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE), responsabil pentru conducerea Directoratului de Resurse. A fost numit în această funcție prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 49 din 25 iunie 2019.

Este absolvent al Universității Politehnica din București, unde a obținut licența în Electrotehnică, și a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București.

Activitatea sa în cadrul SIE a început în 1995. A realizat misiuni în afaceri externe, atât pe perioade scurte, cât și pe termen lung, iar în țară a deținut diverse funcții de conducere în domeniul operativ, printre care locțiitor șef direcție, șef direcție și șef direcție generală.

Acesta a fost decorat cu mai multe distincții, printre care Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Comandor cu însemn pentru militari, precum și cu Ordinul Național „Steaua României” în gradele de Cavaler și Ofițer, cu însemn pentru militari.

Briţa deţine un teren, casă şi două apartamente. Terenul, achiziţionat în anul 2002, se află în localitatea Baloteşti din judeţul Ilfov şi are o suprafaţă de 997 m2. În aceeaşi localitate, în anul 2009, şi-a construit şi o casă cu o suprafaţă de 200 m2. Totodată, acesta deţine două apartamente în Bucureşti, achiziţionate în 2019, cu suprafeţe de 58.19 m2 şi 59.48 m2. Birţa conduce un Mercedes fabricat în anul 2020.

Birța deține 12 conturi bancare în care a strâns sume imense:

La Banca Transilvania, în contul curent în RON din 2007, are suma de 11.770,92 RON. Tot la Banca Transilvania, în contul curent în RON din 2013, suma se ridică la 15.482,97 RON. La aceeași bancă, în contul curent în EUR din 2007, suma este de 35.272,93 EUR. La BCR, în contul curent în RON din 2006, are 1.285,89 RON. În fondurile de investiții BCR-ERSTE BALANCED, înregistrate în 2015, are 46.294,05 RON. La ING Bank, în contul curent în RON din 2017, suma este de 4.751,98 RON. Tot la ING Bank, în contul curent în EUR din 2017, suma este de 2.543,46 EUR. La Allianz-Țiriac Asigurări, în fondurile de investiții „Dinamic Invest” din 2017, Birța are 13.672,82 EUR. La Banca Transilvania, în contul curent în RON din 2013, suma este de 134.262 RON. La aceeași bancă, în contul curent în EUR din 2019, suma este de 95.779 EUR. La Banca Transilvania, în contul curent în RON din 2017, suma este de 20.000 RON. La CEC Bank, în contul curent în RON din 2020, suma se ridică la 240.201,82 RON.

Soţia lui Birţa a primit de la mama sa de 200000 ron cadou

Conform daclaraţiei de avere adjunctului directorului SIE, în 2024 soţia lui, Brița Delia Oana, a primit de la mama sa, Bongeag Georgeta, 200000 ron cadou. De asemenea, Birţa Delia Oana, angajata a Ministerului Apărării Naţionale a încasat de la MApN, un salariu anual de 146894 RON, în tiimp de Birţa Ioan Octavian a obţinut de la SIE un venit anual de 300572 RON. Pe lângă salariu, soţia lui Birţa a obţinut şi venituri din chirii în valoare totală de 12960 euro.