Șeful Ocolului Silvic Cluj, Adrian Apostoaie, a descoperit rețeta miraculoasă prin care a reușit să-și extindă clădirea de pe strada Dostoievski nr. 16, în care funcționează un centru medical, fără autorizație de construire, la scurt timp după recepția lucrărilor. Cu toate că Adrian Apostoaie spune că nici usturoi n-a mâncat și nici gura nu-i miroase, imagnile furnizate de serviciul Street View al Google Maps, dezvăluie că imobilul a suferit transformări semnificative după emiterea certificatului de recepție a lucrărilor.

Șeful Ocolului Silvic Cluj, Adrian Apostoaie, a demonstrat că nu dă doi bani pe regulamentul local de urbanism, după ce firma acestuia, Dadapo Group SRL, a procedat la extinderea imobilului de pe strada Dostoievski nr. 16 din Cluj-Napoca fără să dețină vreo autorizație de construire în acest sens.

Șeful Ocolului Silvic Cluj și-a extins construcția fără nicio autorizație din partea Primăriei Cluj-Napoca

Concret, după ce Primăria Cluj-Napoca a emis Procesul Verbal de Recepţie nr. 823 din 26/11/2018 şi Certificatul de edificare a construcţiei nr. 572333 din 29/11/2018, iar Dadapo Group SRL a înscris imobilul în Sistemul de Cadastru şi Carte Funciară la data de 3 decembrie 2018, Adrian Apostoaie a simțit nevoia să extindă clădirea cu 124,75 mp față de suprafaţa recepţionată. Potrivit surselor noastre, acesta a extins parterul cu 93,75 mp și etajul 1 cu 31 mp. Mai mult, pe lângă extinderea ilegală a construcţiei cu 124,75 mp, Apostoaie a schimbat şi faţadele, astfel clădirea ,,face ochi”, adică acolo unde faţada era închisă complet, la momentul recepţiei (2018), ca prin minune, în anul 2022, apar mai multe ferestre, un lift exterior, uşi exterioare şi trotuare pentru accesul din laterale. Informațiile reies atât din extrasul de Carte Funciară, cât și din Imaginile publicate pe Google Maps în anul 2019, respectiv anul 2022. Ciudat este că pentru realizarea lucrărilor respective, Primăria Cluj-Napoca nu a emis nicio autorizație de construire. Singura autorizație care face referire la imobilul de pe strada Dostoievski nr. 16 din Cluj-Napoca a fost emisă la data de 25 octombrie 2016, care autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT S+P+2E, IMPREJMUIRE”.

Sursa foto: Google Maps – anul 2019

Sursa foto: Google Maps – anul 2022

Apostoaie: Clădirea este exact așa cum apare în Cartea Funciară

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe șeful Ocolului SIlvic Cluj, Adrian Apostoaie pentru a-i solicita un punct de vedere în legătură cu extinderea fără autorizație de construire, realizată după recepția lucrărilor de la imobilul de pe strada Dostoievski nr. 16 din Cluj-Napoca. Acesta susține că a cumpărat clădirea în timp ce se afla în construcție, iar imaginile publicate pe Google Maps ar fi fost făcute înainte de recepția lucrărilor din noiembrie 2018. De asemenea, Apostoaie a declarat că nu a realizat alte lucrări de construcție după ce a primit certificatul de recepție. Cât despre liftul exterior și ferestrele apărute ca prin magie, șeful Ocolului Silvic Cluj susține că au fost prevăzute în autorizația de construire.

„Nu există niciun fel de diferențe. Clădirea este exact așa cum apare în Cartea Funciară. Gândiți-vă că am toate autorizațiile necesare, până la urmă este o clinică medicală. S-au făcut mai multe reclamații la Primăriei, în urma cărora au avut loc controale și nu s-a constatat nimic în neregulă. Nu s-a mai extins nimic, nu aveam cum. Fotografiile au fost făcute în timpul construcției, când lucrările nu erau finalizate. Nu s-au făcut uși exterioare s-au făcut doar traseele pentru funcțiunea clinicii medicale. S-au modificat un pic traseele din interior și exterior din cauza pandemiei de COVID. Liftul exterior era prevăzut de la început. Noi am cumpărat clădirea în anul 2017 exact așa cum a fost și am transformat-o în clinică medicală. Nu s-au făcut alte modificări în afara autorizației. Când s-a făcut recepția au venit cei de la Primărie, au fost niște lucrări care nu au corespuns și m-au pus să mai fac niște lucrări care să corespundă exact cu autorizația. Asta a fost tot. După ce am făcut toate modificările necesare mi-au dat hârtia (n.red certificatul de recepție al lucrărilor). După aceea am adoptat spațiul verde de la Primăria Cluj-Napoca.”, a declarat șeful Ocolului SIlvic Cluj, Adrian Apostoaie.

Suprafața întabulată nu corespunde nici cu cea reală și nici cu cea recepționată

Un alt aspect care ar putea ridicat anumite semne de întrebare face referire la faptul că suprafața întabulată este aproape dublă față de cea autorizată și mult mai mare decât cea construită în realitate. Potrivit surselor noastre, în schiţa CF, amprenta la sol a clădirii este de 75 mp (7/10.5), plus un gang cu lăţimea de 3 m, asta la data recepţiei, pentru că în 2022, gangul să fie închis şi transformat în spaţiu interior, căruia i s-a adăugat o intrare exterioară cu un balcon deasupra acesteia. Apoi pe lungime, la parter clădirea a fost extinsă cu 63,5 mp ( cca. 7,5/8,5), iar la etajul 1 s-au construit 31 mp (cca. 3.5/8,5), fără autorizaţie.

Este extrem de interesant cum șeful Ocolului Silvic Cluj a decis să întabuleze o suprafață mult mai mare decât cea recepționată în anul 2018. Mai exact, potrivit extrasului de Carte Funciară, suprafața clădirii este de 617 mp, însă, la momentul recepției clădirea ar fi avut numai 364 mp, iar la acest moment clădirea are 489 mp. Excesul de suprafaţă întabulată se regăseşte în construcţia din spate, în ½ din etajul 1 şi tot etajul 2 care nu au mai fost edificate.

Desigur, excesul de suprafaţă înscris în cartea funciară ar putea fi și o eroare de redactare care aşteaptă să fie rectificată la „Sfântul Aşteaptă”.

Averea impresionantă a lui Adrian Apostoaie:

Potrivit declarației de avere pe care Adrian Apostoaie a completat-o la data de 29 mai 2023, acesta deține un teren forestier și alte trei terenuri în intravilan în municipiului Cluj-Napoca și comuna Ciurila. De asemena, acesta are o casă cu o suprafață de 240 mp în orașul de cinci stele și un autovehicul marca Iveco din anul 2007. În conturile acestuia se află nu mai puțin de 136.000 de lei și 198.000 de euro, însă Apostoaie figurează și cu o datorie în valoare de 38.000 de euro. Soția acestuia, Hortensia Apostoaie, a primit o donație în valoare de 340.000 de euro de la mama acesteia, din vânzarea unui imobil. Funcția de șef al Ocolului Silvic Cluj i-a adus lui Adrian Apostoaie un venit anual de 108.587 de lei, iar soția acestuia, care este profesoară la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Cluj-Napoca, a completat veniturile familiei cu suma de 72.300 de lei, în anul 2022.